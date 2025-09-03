Games
«Κόφτης» σε RedBull και Monster: Γιατί τα απαγορεύει στους κάτω των 16 ετών η Βρετανία

«Κόφτης» σε RedBull και Monster: Γιατί τα απαγορεύει στους κάτω των 16 ετών η Βρετανία Φωτογραφία: Jesper Brouwers on Unsplash
Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με περισσότερα από 150 mg καφεΐνης στους εφήβους, επικαλούμενη ανησυχίες για την παχυσαρκία και την έλλειψη συγκέντρωσης.

Η βρετανική κυβέρνηση σχεδιάζει ένα νέο νόμο για να απαγορεύσει σε οποιονδήποτε κάτω των 16 ετών να αγοράζει ενεργειακά ποτά - όπως τα Red Bull, Monster και Prime - διαδικτυακά, αλλά και από φυσικά καταστήματα, εστιατόρια, καφετέριες και μηχανήματα αυτόματης πώλησης.

Υπολογίζεται ότι έως και το ένα τρίτο των παιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο καταναλώνει αυτού του είδους τα ποτά κάθε εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν ήδη εισαγάγει μια εθελοντική απαγόρευση.

Όπως εξηγούν οι ειδικοί, ορισμένα δημοφιλή ποτά περιέχουν περισσότερη καφεΐνη από δύο φλιτζάνια καφέ, με τον υπουργό Υγείας Γουές Στρίτινγκ να δικαιολογεί την πρωτοβουλία του τονίζοντας πως ενεργεί με βάση τις ανησυχίες των γονέων και των δασκάλων.

Η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να προκαλέσει υπέρταση, ανώμαλους καρδιακούς ρυθμούς και σπασμούς. Αν και σπάνια, έχουν καταγραφεί θάνατοι συνδεόμενοι με υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης. Οι εκδοχές των ποτών με ζάχαρη μπορούν επίσης να βλάψουν τα δόντια και να συμβάλλουν στην παχυσαρκία, σύμφωνα με την Ένωση Διαιτολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αυτό που ακολουθεί τώρα είναι μια διαβούλευση διάρκειας 12 εβδομάδων για τη συλλογή στοιχείων από ειδικούς στην υγεία και την εκπαίδευση, καθώς και από το κοινό, τους λιανοπωλητές και τους παραγωγούς.

Σημειώνεται πως τα αναψυκτικά με χαμηλή καφεΐνη, όπως η Diet Coke, δεν επηρεάζονται, ούτε το τσάι και ο καφές.

Ο τηλεοπτικός σεφ Jamie Oliver έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους και τις διαταραχές που μπορούν να προκαλέσουν τα ενεργειακά ποτά: «Μιλάμε για τρεις, τέσσερις εσπρέσο σε ένα μόνο από αυτά τα ποτά. Πολλή ζάχαρη. Απόλυτος εφιάλτης».

Σύμφωνα με τους τρέχοντες κανονισμούς επισήμανσης, οποιοδήποτε ποτό - εκτός από τσάι ή καφέ - με πάνω από 150 mg καφεΐνης ανά λίτρο απαιτεί προειδοποιητική ετικέτα που λέει: «Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συνιστάται για παιδιά ή εγκύους και γυναίκες που θηλάζουν.»

Οι νέοι έχουν μικρότερο σώμα και ο εγκέφαλός τους βρίσκεται ακόμα σε ανάπτυξη, γεγονός που τους καθιστά πιο ευαίσθητους στην καφεΐνη, λένε οι ειδικοί.

Για τους περισσότερους ενήλικες, έως 400 mg καφεΐνης την ημέρα, ή περίπου τέσσερα φλιτζάνια στιγμιαίου καφέ ή πέντε φλιτζάνια τσάι, θεωρούνται ασφαλή. «Με την απαγόρευση της πώλησης αυτών των ποτών στα παιδιά, βοηθάμε στη δημιουργία των βάσεων για πιο υγιείς και ευτυχισμένες γενιές», δήλωσε ο Στρίτινγκ.

Ο καθηγητής Steve Turner, πρόεδρος του Royal College of Paediatrics and Child Health, χαρακτήρισε την απαγόρευση ως «το επόμενο λογικό βήμα» για υγιεινότερη διατροφή των παιδιών. Η καθηγήτρια Amelia Lake από το Πανεπιστήμιο Teesside, που έχει μελετήσει την επίδραση των ποτών αυτών στη ζωή των νέων, δήλωσε ότι δεν έχουν θέση στη διατροφή των παιδιών.

«Η έρευνά μας έχει δείξει τις σημαντικές ψυχικές και σωματικές συνέπειες της κατανάλωσης ενεργειακών ποτών από παιδιά. Ξέρουμε ότι αυτά τα ποτά αποτελούν μέρος της νεανικής κουλτούρας και συνδέονται με αθλήματα, gaming, μουσική και άλλα, αλλά υπάρχει έλλειψη σαφούς πληροφόρησης σχετικά με τις επιπτώσεις τους στην υγεία.»

Σημειώνεται πως η Βόρεια Ιρλανδία, η Σκωτία και η Ουαλία εξετάζουν επίσης την πιθανότητα απαγόρευσης.

Πηγή: BBC

