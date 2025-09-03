ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα γνωστού φαρμάκου για λοιμώξεις

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για τους λόγους ανάκλησης της επίμαχης παρτίδας.

Με απόφαση ΕΟΦ ανακαλείται η παρτίδα P100702874 του φαρμακευτικού προϊόντος HIZENTRA inj.sol.200mg/ml BTX1PF SYRX 20ML (κωδικός ΕΟΦ 2802985801195, GTIN 07612377008553), καθώς, παρότι φέρει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ασφαλείας, λόγω κυκλοφορίας της ίδιας παρτίδας σε προηγούμενο χρόνο με ταινία γνησιότητας του ΕΟΦ, να μην μπορεί να αποζημιωθεί στο πλαίσιο της συνταγογράφησης του συστήματος της ΗΔΙΚΑ.

Όπως τονίζεται από πλευράς Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων η εν λόγω παρτίδα δεν φέρει κανένα ποιοτικό πρόβλημα.Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που έχει ξεκινήσει η εταιρεία προκειμένου να προβεί σε διορθωτική ενέργεια επικόλλησης της ταινίας γνησιότητας και στη συνέχεια να επανακυκλοφορήσει το εν λόγω απόθεμα.