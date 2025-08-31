Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υγεία

8 φρούτα που θα σας βοηθήσουν να χάσετε το λίπος στην κοιλιά σε ένα μήνα

8 φρούτα που θα σας βοηθήσουν να χάσετε το λίπος στην κοιλιά σε ένα μήνα Φωτογραφία: Unsplash
Γιατί υπάρχει λίπος στην κοιλιά. Τι πρέπει να κάνει κανείς.

Το λίπος στην κοιλιά, γνωστό και ως σπλαχνικό λίπος, είναι το είδος του λίπους που συγκεντρώνεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα της κοιλιακής χώρας, όπως το ήπαρ, το πάγκρεας και τα έντερα.

Σε αντίθεση με το υποδόριο λίπος που βρίσκεται κάτω από το δέρμα, το σπλαχνικό λίπος είναι πιο επικίνδυνο για την υγεία, γιατί επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των οργάνων και συνδέεται με σοβαρές παθήσεις. Η συσσώρευσή του οφείλεται συνήθως σε ανθυγιεινή διατροφή, καθιστική ζωή, ορμονικές αλλαγές, αλλά και σε παράγοντες όπως το στρες και η έλλειψη ύπνου.

Η παρουσία υπερβολικού λίπους στην κοιλιά αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρτασης, δυσλιπιδαιμίας και φλεγμονών στο σώμα.

Επίσης, επηρεάζει αρνητικά τον μεταβολισμό, δυσκολεύοντας τον οργανισμό να ρυθμίσει τα επίπεδα σακχάρου και λιπιδίων στο αίμα. Επιπλέον, μπορεί να προκαλέσει ορμονικές διαταραχές και να επηρεάσει την ψυχολογική κατάσταση, καθώς η εικόνα σώματος και η αυτοπεποίθηση συχνά επιβαρύνονται.

Η απώλεια του λίπους στην κοιλιά δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά κυρίως την υγεία και τη μακροζωία. Η υιοθέτηση ισορροπημένης διατροφής με έμφαση σε φρούτα, λαχανικά, πρωτεΐνες και καλά λιπαρά, σε συνδυασμό με τακτική σωματική άσκηση, αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τη μείωσή του.

Παράλληλα, η διαχείριση του στρες, η σωστή ποιότητα ύπνου και η αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ είναι καθοριστικοί παράγοντες. Συνεπώς, η μείωση του κοιλιακού λίπους δεν είναι απλώς θέμα αισθητικής, αλλά επένδυση σε μια καλύτερη και υγιέστερη ζωή.

Μάλιστα, αυτά τα 8 φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες μπορούν να σας βοηθήσουν να κάψετε το λίπος στην κοιλιά και να αδυνατίσετε πιο γρήγορα:

  • Γκρέιπφρουτ
  • Μύρτιλλα
  • Mήλα
  • Σμέουρα
  • Ακτινίδιο
  • Αβοκάντο
  • Καρπούζι
  • Φράουλες

Πηγή Eat This

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κι αν κάτι συνέβαινε στο σπίτι σου;

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Κακοκαιρία με μπουρίνια σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα - Ο καιρός σήμερα

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Η ανακριτική έρευνα για τα Τέμπη «έκλεισε» με τον τρόπο που έπρεπε να «ανοίξει»

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Φάρμακο για την καρδιά αυξάνει τον κίνδυνο θανάτου στις γυναίκες

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

Βασιλίσσης Ολγας: Αυτή είναι η μελέτη - Γιατί πρέπει να ανοίξει ο δρόμος

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

ΔΕΘ 2025: Τα 20 μέτρα για μισθούς, συντάξεις και φόρους

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

8 Λόγοι που μπορεί να καθυστερεί η περίοδος

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Νικόλ Κίντμαν: Τι είναι ο κανόνας «80-20» που ακολουθεί στη διατροφή της

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

Για θέρμανση και ψύξη το 60% της ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

SOS για το ενεργειακό κόστος από τη βιομηχανία – ΣΒΕ: Αξιοποιήστε το CISAF, μειώστε τις τιμές

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

«Βουτιά» στη χονδρική ρεύματος- Προσδοκίες και από ΥΠΑΝ για μειώσεις στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Στην πρέσα οι ΜμΕ: Αλμα 38% στο λειτουργικό κόστος για 9 στις 10, από ενέργεια και πληθωρισμό

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

Από τη Τζια μέχρι το Άγιο Όρος – Τα 43 νέα έργα του ΔΕΔΔΗΕ ως το 2030

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

ΔΕΔΔΗΕ: Νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τις ρευματοκλοπές – Στόχος ο υπερδιπλασιασμός των ελέγχων

Σχετικά Άρθρα

Αυτός είναι ο «σωστός» τρόπος για να καθαρίζουμε τα σύκα (Βίντεο)

Αυτός είναι ο «σωστός» τρόπος για να καθαρίζουμε τα σύκα (Βίντεο)

Life
Πώς να βεβαιωθείτε ότι χάνετε λίπος και όχι μυϊκή μάζα, όταν κάνετε δίαιτα

Πώς να βεβαιωθείτε ότι χάνετε λίπος και όχι μυϊκή μάζα, όταν κάνετε δίαιτα

Υγεία
Βρήκαν έναν κρυφό «διακόπτη» για να καίμε λίπος και θερμίδες

Βρήκαν έναν κρυφό «διακόπτη» για να καίμε λίπος και θερμίδες

Υγεία
Οι τροφές που μειώνουν άμεσα το πρήξιμο στην κοιλιά

Οι τροφές που μειώνουν άμεσα το πρήξιμο στην κοιλιά

Υγεία

NETWORK

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

Απαραίτητη η τήρηση του θεσμικού πλαισίου για οποιαδήποτε τροποποίηση της λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας

ienergeia.gr
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ – Ιούνιος 2025 (διορθωτική)

ienergeia.gr
Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

Έμφραγμα: Η πιο επικίνδυνη ηλικία για τους άνδρες και τις γυναίκες

healthstat.gr
Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

Πόσα λιπαρά πρέπει να τρώτε την ημέρα για υγιή μαλλιά και νύχια

healthstat.gr
Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

Καλλιόπη Βέττα: Να μην μετατραπεί η Δυτική Μακεδονία σε υπερτοπικό σκουπιδότοπο – Πλήρης απόρριψη των κυβερνητικών σχεδίων

ienergeia.gr
Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

Στέφανος Γκίκας: «Ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των νησιών μας και βελτιώνουμε την καθημερινότητα των πολιτών»

ienergeia.gr
Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

Ποιες εξετάσεις πρέπει να κάνουν οι γυναίκες

healthstat.gr
Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιαπωνική μέθοδος για απώλεια λίπους: 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr