Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας.

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 20χρονο, σημειώθηκε τα ξημερώματα των Χριστουγέννων στην Ημαθία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των Χριστουγέννων στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά.

Πυροσβέστες που βρέθηκαν στο σημείο απεγκλώβισαν χωρίς τις αισθήσεις του τον 20χρονο με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο Βέροιας, οδηγό του ενός εκ των δύο ΙΧ.

Άλλα δύο άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.