Τι είναι η πρόκληση για περπάτημα «6-6-6» που έγινε viral

Η μέθοδος «6-6-6» για περπάτημα έγινε viral κυρίως επειδή συνδυάζει απλότητα, σαφήνεια και εύκολο branding.

Η μέθοδος «6-6-6» για περπάτημα είναι ένας δημοφιλής, δομημένος και εύκολος τρόπος άσκησης που έχει γίνει viral ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ουσιαστικά αποτελείται από:

6 λεπτά ζέσταμα με ήπιο ρυθμό

60 λεπτά περπάτημα σε έντονο ρυθμό, ώστε να ανεβαίνει ο καρδιακός ρυθμός

6 λεπτά χαλάρωμα στο τέλος

Συνήθως γίνεται στις 6 π.μ. ή 6 μ.μ., αν και το κυριότερο είναι η συνέπεια, όχι η ακριβής ώρα.

Τα βασικά οφέλη του είναι:

Υγεία καρδιάς και κυκλοφορικού: Ενισχύει την καρδιαγγειακή λειτουργία και ρυθμίζει την αρτηριακή πίεση.

Μεταβολική και αντιδιαβητική δράση: Βοηθά στη ρύθμιση σακχάρου, την ευαισθησία στην ινσουλίνη, και την καύση λίπους.

Διατήρηση βάρους ή απώλεια: Συμβάλλει στην κάυση θερμίδων και αυξάνοντας την ένταση (π.χ. ανηφόρες ή διαστήματα) επιτυγχάνεται καλύτερη απόδοση στο μεταβολισμό.

Οστεϊκή και μυϊκή υγεία: Βελτιώνει την πυκνότητα των οστών (είναι άσκηση με φόρτιση) και βοηθά στη λειτουργικότητα των μυών.

Ψυχική ευεξία: Περιορίζει το στρες, ενισχύει τη διάθεση και τη γνωστική λειτουργία, και βοηθά απ’ ευθείας στην ψυχική υγεία.

Ποιότητα ύπνου και ρυθμός σώματος: Ο καθορισμένος χρόνος βοηθάει στη ρύθμιση του ημερήσιου βιορυθμού, είτε πρόκειται για πρωινό είτε για βραδινό περίπατο.

Πρακτικότητα και συνήθεια: Η απλότητα του μοντέλου (666) διευκολύνει την αφομοίωση της άσκησης σαν καθημερινή ρουτίνα — και αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο επιτυχίας.

Πηγή Healthline