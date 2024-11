Οι 5 τροφές κατά του κρυoλογήματος

Η σωστή διατροφή κατά του κρυολογήματος και υπέρ του ανοσοποιητικού.

Η καλή διατροφή, μαζί με την άσκηση και τον αρκετό ύπνο, είναι το κλειδί για να διατηρήσετε το σώμα σας σε άριστη κατάσταση, ώστε να καταπολεμήσει τα μικρόβια, ειδικά κατά την περίοδο του κρυολογήματος και της γρίπης.

Ορισμένες μάλιστα βιταμίνες και μέταλλα είναι απαραίτητα για την υποστήριξη ενός υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος, την άμυνα του σώματός σας ενάντια σε ιούς και βακτήρια.

Χωρίς αυτά, το σώμα σας είναι πιο επιρρεπές σε ασθένειες και μολύνσεις.

Tα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά περιλαμβάνουν:

Βιταμίνη Α

Ομάδα βιταμίνης Β

Βιταμίνη C

Βιταμίνη D

Βιταμίνη Ε

Ψευδάργυρος

Σελήνιο

Δείτε τις καλύτερες τροφές για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος κατά του κρυολογήματος και της γρίπης.

Ο ιδανικός τρόπος για να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα φυσικά είναι να λαμβάνετε τις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα μέσω της διατροφής σας αντί να χρησιμοποιείτε συμπληρώματα.

1.Λεμόνια

Τα λεμόνια είναι πλούσια σε βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή (ένα αντιοξειδωτικό που προστατεύει την υγεία των κυττάρων).

Η βιταμίνη C κάνει πολλά για να διατηρήσει το σώμα μας υγιές, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης του ανοσοποιητικού συστήματος. Δεδομένου ότι το σώμα μας δεν παράγει βιταμίνη C, πρέπει να βασιστούμε στη διατροφή μας για να λάβουμε τη συνιστώμενη ποσότητα αυτού του ζωτικού θρεπτικού συστατικού.

2.Σκόρδο

Το σκόρδο περιέχει μια σειρά από βιταμίνες και μέταλλα καθοριστικής σημασίας για το ανοσοποιητικό σύστημα.

Αλλά έχει επίσης μια ένωση που ονομάζεται αλισίνη, η οποία μπορεί να είναι ένα ισχυρό όπλο κατά των βακτηρίων και των ιών. Μια μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που έπαιρναν συμπλήρωμα σκόρδου είχαν λιγότερο από το μισό αριθμό κρυολογημάτων από άτομα που δεν λάμβανε.

3.Αμύγδαλα

Αυτοί οι δημοφιλείς ξηροί καρποί έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη Ε, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα αμύγδαλα περιέχουν επίσης ψευδάργυρο, ένα μέταλλο που μελέτες έχουν συνδέσει με λιγότερα κρυολογήματα και ταχύτερη ανάρρωση.

4.Μανιτάρια

Τα μανιτάρια είναι πλούσια σε σελήνιο, ένα μέταλλο που προστατεύει τον οργανισμό από μολύνσεις, καθώς και ψευδάργυρο και βιταμίνες Β και D. Το σώμα παράγει βιταμίνη D όταν το δέρμα εκτίθεται στον ήλιο, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πρέπει να λάβουν μέρος αυτού του θρεπτικού συστατικού μέσω της διατροφής.

Το ψήσιμο στη σχάρα μανιταριών portobello είναι μια αγαπημένη συνταγή για χορτοφάγους και για επιλογές διατροφής χωρίς κρέας. Μπορείτε επίσης να τα ψήσετε μόνα τους ως απλό συνοδευτικό.

5.Γλυκοπατάτες

Αυτό το γλυκό λαχανικό, είναι ένα νόστιμο ενισχυτικό συστατικό του ανοσοποιητικού, γεμάτο με βιταμίνη Α, την οποία χρειάζεται το σώμα σας για να προστατεύει τα κύτταρα σας και να καταπολεμά τα μικρόβια.

Πρόληψη κρυολογήματος και γρίπης

Μια υγιεινή διατροφή μαζί με αυτά τα προληπτικά βήματα μπορεί να διατηρήσει το ανοσοποιητικό σας σε πολύ καλή κατάσταση.

Άσκηση

Η τακτική άσκηση μειώνει την πιθανότητα να κρυολογήσετε κατά 20 με 30%.

Πλύσιμο χεριών

Το πλύσιμο των χεριών σας αποτρέπει την εξάπλωση μικροβίων και είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μειώσετε τις ασθένειες όλο το χρόνο.

Εμβόλιο γρίπης

Το εμβόλιο της γρίπης μειώνει τον κίνδυνο γρίπης έως και 60%. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το εάν η λήψη ενός αντιγριπικού εμβολίου είναι κατάλληλη για εσάς, μιλήστε με τον γιατρό σας.

Πηγή: Healthstat.gr