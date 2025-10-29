«Ο στόχος του Grok και της Grokipedia.com είναι η αλήθεια, όλη η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Δεν θα είμαστε ποτέ τέλειοι, αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε προς αυτόν τον στόχο», έγραψε ο Μασκ στο X.

Ο Έλον Μασκ παρουσίασε τη Δευτέρα τη δική του έκδοση της Wikipedia, της διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας που βασίζεται σε συνεισφορές χρηστών, με άρθρα επεξεργασμένα από την xAI, την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του.

Το νέο εγχείρημα, με την ονομασία Grokipedia, «θα απομακρύνει την προπαγάνδα» που κατακλύζει τη Wikipedia, ισχυρίστηκε ο Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Grokipedia, η οποία κατέρρευσε προσωρινά μετά το λανσάρισμά της τη Δευτέρα το απόγευμα, περιέχει πάνω από 800.000 άρθρα δημιουργημένα από AI, σε σύγκριση με τα σχεδόν οκτώ εκατομμύρια άρθρα γραμμένα από ανθρώπους στη Wikipedia.

Ένα άρθρο για τον ίδιο τον Μασκ αναφέρει ότι η δημόσια εικόνα του «συνδυάζει τον καινοτόμο οραματιστή με τον ασεβή προβοκάτορα», ενώ περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τη διατροφή του, σημειώνοντας «περιστασιακές απολαύσεις όπως ντόνατς το πρωί και πολλές Diet Coke την ημέρα». Η Grokipedia διαθέτει επίσης άρθρα για την OpenAI, ανταγωνιστή της xAI, και για πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρόεδρος Τραμπ και ο υποψήφιος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μάμντα.

Η νέα πλατφόρμα επεκτείνει το διαδικτυακό οικοσύστημα μέσων του Μασκ, στο οποίο εκφράζει με χαρακτηριστική συνέπεια τις πολιτικές του απόψεις: Στο X ο Μασκ έχει «χαρίσει» σε δεξιούς δημιουργούς περιεχομένου ακόμη μεγαλύτερα ακροατήρια, ενώ έχει χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα για να προωθήσει περικοπές στη χρηματοδότηση της κυβέρνησης. Έχει επίσης τροποποιήσει το chatbot της xAI, Grok, ώστε να σχολιάζει δεξιόστροφα.

«Η παρόρμηση να ελέγχεις τη γνώση είναι τόσο παλιά όσο και η ίδια η γνώση», σημειώνει ο Ράιαν ΜακΓκράντι, ανώτερος ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης Amherst, ο οποίος μελετά εγκυκλοπαίδειες και πλατφόρμες κοινωνικών μέσων. «Ο έλεγχος του τι γράφεται είναι ένας τρόπος να αποκτάς ή να διατηρείς την εξουσία».

Ορισμένα άρθρα της Grokipedia φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις του Μασκ. Για παράδειγμα, στο θέμα της φυλομετάβασης, το οποίο ο Μασκ έχει δημόσια αντιταχθεί, η πλατφόρμα αναφέρει ότι η ιατρική θεραπεία για τα τρανς άτομα βασίζεται σε στοιχεία «περιορισμένα και χαμηλής ποιότητας». Στην αντίστοιχη σελίδα της Wikipedia σημειώνεται πως το θέμα θεμελιώνεται επιστημονικά εδώ και δεκαετίες.

Ο Τραμπ «πολεμά» την woke Wikipedia

Η Wikipedia - που ξεκίνησε τη λειτουργία της πριν από σχεδόν 25 χρόνια - δέχεται όλο και συχνότερα την κριτική των συντηρητικών τους τελευταίους μήνες. Ο Μασκ και οι πολιτικοί σύμμαχοί του υποστηρίζουν ότι η εγκυκλοπαίδεια είναι υπερβολικά «woke» και αποκλείει συντηρητικά μέσα από τις πηγές της.

Ο Μασκ είχε επικρίνει έντονα την πλατφόρμα τον Ιανουάριο, όταν το άρθρο για αυτόν τροποποιήθηκε ώστε να σημειώνει ότι σήκωσε το δεξί του χέρι στρατιωτικά - μια κίνηση που πολλοί θεατές συνέκριναν με ναζιστικό χαιρετισμό - κατά τη διάρκεια ομιλίας για την ορκωμοσία του Τραμπ. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιοδήποτε νόημα πίσω από τη χειρονομία.

«Δεδομένου ότι η προπαγάνδα των παραδοσιακών μέσων θεωρείται "έγκυρη" πηγή από τη Wikipedia, γίνεται φυσικά επέκταση της ίδιας της προπαγάνδας!» έγραψε ο Μασκ, καλώντας τους δωρητές να σταματήσουν να συνεισφέρουν στην πλατφόρμα.

Αυτόν τον μήνα ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να δημιουργήσει ανταγωνιστική πλατφόρμα.

«Η Wikipedia έχει επιτύχει κυρίαρχη θέση. Ελπίζω η Grokipedia να την αμφισβητήσει και να μπορέσει να τη διορθώσει», είπε ο Ντέιβιντ Σακς, επικεφαλής AI της κυβέρνησης Τραμπ και επενδυτής σε αρκετές εταιρείες του Μασκ, σε ένα επεισόδιο του podcast του. «Αλλά ο εύκολος δρόμος μπορεί απλώς να είναι η Wikipedia να σταματήσει να αποκλείει και να λογοκρίνει συντηρητικές δημοσιεύσεις, αντί να χρειαστεί να ξαναχτίσουμε όλο το σύστημα από την αρχή».

Ο Τζίμι Ουέιλς, συνιδρυτής της Wikipedia, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντικαταστήσει την ακρίβεια της πλατφόρμας. Ο ίδιος ηγείται ομάδας εργασίας που επικεντρώνεται στην προώθηση ουδέτερων απόψεων, αλλά και στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την έρευνα πιθανών μεροληπτικών απόψεων που εκφράζονται στη Wikipedia.

Η Wikipedia αντιμετωπίζει ήδη προκλήσεις, καθώς τα άρθρα της χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση συστημάτων AI, σύμφωνα με εκπροσώπους του Wikimedia Foundation, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εποπτεύει την εγκυκλοπαίδεια.

Οι επισκέψεις ανθρώπων στην πλατφόρμα μειώθηκαν κατά 8% φέτος, ενώ οι επισκέψεις από αυτόματους ανιχνευτές που χρησιμοποιούν οι εταιρείες AI για συλλογή δεδομένων έχουν αυξηθεί. Τα συνοπτικά κείμενα που παρέχουν οι μηχανές αναζήτησης με τη χρήση ΤΝ και τα chatbots εμποδίζουν επίσης τους χρήστες να επισκεφθούν τη Wikipedia.

«Οι άνθρωποι παίρνουν τις πληροφορίες από αυτά τα εργαλεία ως δεδομένες, και αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι σωστές ή όχι», είπε η Σελένα Ντέκελμαν, διευθύντρια τεχνολογίας του Wikimedia Foundation. «Η αξία που προσφέρει η Wikipedia εδώ και πάνω από μια δεκαετία είναι ότι επιτρέπει στους ανθρώπους να εμβαθύνουν στις πηγές».

Πηγή: New York Times