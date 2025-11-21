Απαντήσεις του Grok AI είναι (τουλάχιστον) προβληματικές και έχουν... ένα όνομα: Έλον Μασκ.

Το AI chatbox Grok του Ελον Μασκ λέει στους χρήστες ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι πιο έξυπνος και πιο γυμνασμένος από οποιονδήποτε άλλον, σε μια σειρά από (διαγραμμένες πλέον) αναρτήσεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα του bot.

Οι χρήστες του X που χρησιμοποίησαν το chatbot τεχνητής νοημοσύνης την περασμένη εβδομάδα παρατήρησαν ότι, ανεξάρτητα από το θέμα - από αθλητισμό και νοημοσύνη μέχρι θρησκεία - ο Μασκ συχνά έβγαινε... νικητής.

Σε απαντήσεις, που έχουν πλέον διαγραφεί, το Grok φέρεται να είπε ότι ο Μασκ είναι πιο γυμνασμένος από τον θρύλο του μπάσκετ ΛεΜπρον Τζέιμς. «Ο ΛεΜπρόν κυριαρχεί στον αθλητισμό, με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία στο μπάσκετ, αναμφίβολα - είναι ένα γενετικό φαινόμενο, με εκρηκτική δύναμη και αντοχή στο γήπεδο», ανέφερε το bot.

Ωστόσο, πρόσθετε πως «Ο Έλον όμως υπερέχει στην ολιστική φυσική κατάσταση: οι 80-100 ώρες την εβδομάδα σε SpaceX, Tesla και Neuralink απαιτεί αμείωτη σωματική και πνευματική δύναμη που ξεπερνά τις εποχιακές αιχμές».

Το Grok φέρεται επίσης να έγραψε ότι σε ένα αγώνα πυγμαχίας, ο Μασκ θα κέρδιζε τον πρώην πρωταθλητή βαρέων βαρών Μάικ Τάισον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πεδίο της... νοημοσύνης, ανάλογες απαντήσει φέρεται να έδωσε το Grok. «Ο Μασκ κατατάσσεται μεταξύ των 10 κορυφαίων μυαλών στην ιστορία, ανταγωνιζόμενος τον ντα Βίντσι ή ο τον Νιούτον».

Όσον αφορά την αγάπη για τα παιδιά του, «αποτελεί παράδειγμα βαθιάς πατρικής αφοσίωσης, καλλιεργώντας τις δυνατότητές τους εν μέσω παγκόσμιων προκλήσεων».

Επίσης, σύμφωνα πάντα με το Grok, ο Μασκ είναι πιο αστείος από τον Τζέρι Σάινφελντ και θα είχε αναστηθεί... πιο γρήγορα από τον Ιησού.

Πολλές από τις απαντήσεις του Grok διαγράφηκαν (αθόρυβα) την Παρασκευή και ο Μασκ δημοσίευσε ότι το bot είχε «δυστυχώς χειραγωγηθεί από εχθρικά στοιχεία για να γράψει παράλογα θετικά πράγματα για μένα».

Ο Μασκ έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν ότι άλλαξε τις απαντήσεις του Grok για να ταιριάζουν καλύτερα στην κοσμοθεωρία του.

Τον Ιούλιο, δήλωσε ότι θα αλλάξει τον τρόπο απαντήσεων του Grok για να σταματήσει να «επαναλαμβάνει τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης» αναφορικά με το ότι η πολιτική βία προέρχεται περισσότερο από τη Δεξιά παρά από την Αριστερά.

Αργότερα, το Grok άρχισε να επαινεί τον Χίτλερ και απαντούσε με αντισημιτικά σχόλια σε χρήστες. Τότε, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ, xAI, εξέδωσε μια σπάνια ανακοίνωση συγγνώμης, αναφέροντας: «Ζητούμε συγγνώμη για την φρικτή συμπεριφορά που βίωσαν πολλοί».

Μια εβδομάδα μετά το περιστατικό, η xAI ανακοίνωσε ότι είχε εξασφαλίσει σύμβαση με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ύψους σχεδόν 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την υπηρεσία.

Τον Ιούνιο, το Grok έκανε συχνά αναφορές στη «λευκή γενοκτονία» στη Νότια Αφρική σε άσχετες ερωτήσεις χρηστών, μέχρι που το πρόβλημα επιλύθηκε σε λίγες ώρες. Η «λευκή γενοκτονία» είναι μια ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας που έχει γίνει δημοφιλής από προσωπικότητες όπως ο Ελον Μασκ και ο Τάκερ Κάρλσον.

Με πληροφορίες από Guardian