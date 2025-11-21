Η αμερικανική ακτοφυλακή θα χαρακτηρίσει τα διακριτικά της ναζιστικής εποχής ως «δυνητικά διχαστικά».

Η αμερικανική ακτοφυλακή δεν κατατάσσει πλέον τη σβάστικα - έμβλημα φασισμού και λευκής υπεροχής, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δολοφονία εκατομμυρίων Εβραίων και τον θάνατο περισσότερων από 400.000 Αμερικανών στρατιωτών που πέθαναν πολεμώντας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο - στα σύμβολα μίσους, ανέφερε χθες Πέμπτη η εφημερίδα Washington Post, φέρνοντας στο φως τη νέα πολιτική της, που θα τεθεί σε εφαρμογή στις 15 Δεκεμβρίου.

Αντίθετα, η αμερικανική ακτοφυλακή θα χαρακτηρίσει τα διακριτικά της ναζιστικής εποχής ως «δυνητικά διχαστικά» σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές της.

Ο επικεφαλής της ακτοφυλακής, Κέβιν Λάντεϊ, διευκρίνισε πάντως ότι η επίδειξη, η χρήση ή η προώθηση τέτοιων συμβόλων θα πυροδοτεί «διεξοδικές έρευνες» και θα «τιμωρείται αυστηρά».

Η ακτοφυλακή δεν εξήγησε για ποιον λόγο η νέα πολιτική της δεν χαρακτηρίζει τη σβάστικα σύμβολο μίσους. Η εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, Τζένιφερ Πλοζάι, δήλωσε τηλεφωνικά ότι η υπηρεσία διαφωνεί με το ρεπορτάζ της WP και πως σκοπεύει να εξετάσει τις αλλαγές πολιτικής. «Θα επανεξετάσουμε τη διατύπωση», δήλωσε η Πλοζάι.

Η σβάστικα, επίσημο σύμβολο του ναζισμού, έγινε έμβλημα της ναζιστικής Γερμανίας το 1935. Αντίθετα με τις ΗΠΑ, η επίδειξη και η χρήση της είναι παράνομη στη Γερμανία και επισύρει χρηματικό πρόστιμο ως ακόμη και φυλάκιση τριών ετών.

Η νέα πολιτική της ακτοφυλακής - που δεν υπάγεται στο Πεντάγωνο, αλλά στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας υπό την Κρίστι Νόεμ - θα τεθεί σε ισχύ τη 15η Δεκεμβρίου.

Προβλέπει επίσης ότι η θηλιά, σύμβολο συνυφασμένο με τα λιντσαρίσματα αφροαμερικανών στις ΗΠΑ, καθώς και η σημαία της Συνομοσπονδίας, που αρκετοί θεωρούν ότι χρησιμοποιείται για την εξύμνηση του δουλοκτητικού παρελθόντος πολιτειών του αμερικανικού νότου, επίσης θα πάψουν να χαρακτηρίζονται σύμβολα μίσους και θα καταταχθούν στους «δυνητικά διχαστικούς» συμβολισμούς. Σκοπός είναι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να μην κινούνται πλέον πειθαρχικές διαδικασίες βάσει των κανονισμών για συμβάντα μίσους.

Αξιωματούχος της Ακτοφυλακής χαρακτήρισε τις αλλαγές στην πολιτική «τρομακτικές».

«Δεν αξίζουμε την εμπιστοσύνη της χώρας αν δεν είμαστε σαφείς σχετικά με τη διχαστική φύση των σβάστικων», δήλωσε η αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

