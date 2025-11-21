Η μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή κοινωνία είναι η χειραγώγηση των παιδιών που τελικά οδηγούνται στη βία, τονίζει η εκτελεστική διευθύντρια της Europol Κατρίν ντε Μπολ.

Εγκληματικά δίκτυα «οπλίζουν» παιδιά για να διαπράττουν βασανιστήρια και δολοφονίες, στρατολογώντας τα μέσα από δημοφιλείς gaming πλατφόρμες και οι γονείς συχνά δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει, προειδοποιεί η επικεφαλής της Europol.

Αυτές οι ομάδες αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη εγκληματική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αποσταθεροποιούν την κοινωνία στοχεύοντας σε παιδιά και καταστρέφοντας οικογένειες, δήλωσε η Κατρίν ντε Μπολ, εκτελεστική διευθύντρια της Europol.

«Η στρατολόγηση παιδιών από ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος είναι αυτό που συμβαίνει τώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος», δήλωσε σε κοινή συνέντευξη στο Politico και τη Welt. «Στρατολογούν παιδιά για να βασανίζουν ή να σκοτώνουν. Δεν μιλάμε πλέον για μικροκλοπές. Μιλάμε για μεγάλα εγκλήματα».

Διέταξαν αγόρι να σκοτώσει την αδελφή του και το έκανε

Η «χειρότερη περίπτωση» που έχει δει η Europol ήταν αυτή ενός νεαρού αγοριού που διατάχθηκε «να σκοτώσει τη μικρότερη αδερφή του, κάτι που συνέβη», τόνισε η ντε Μπολ.

«Είναι σκληρό, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ντε Μπολ βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για να περιγράψει το εγκληματικό τοπίο που απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ως επικεφαλής του οργανισμού της ΕΕ που είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των πληροφοριών και την υποστήριξη της εθνικής αστυνομίας.

Η ίδια υποστήριξε επίσης ότι η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δραματικό αντίκτυπο, πολλαπλασιάζοντας το διαδικτυακό έγκλημα, περιέγραψε πώς οι λαθρέμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν πλέον... υποβρύχια για να μεταφέρουν κοκαΐνη από τη Νότια Αμερική στην Ευρώπη και περιέγραψε μια αυξανόμενη απειλή για την ευρωπαϊκή κοινωνία από τον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας.

Τα σχόλια της ντε Μπολ έρχονται εν μέσω μιας έντονης ευρείας συζήτησης για την ασφάλεια των νέων στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζει η ΕΕ από το οργανωμένο έγκλημα αυτή τη στιγμή προέρχεται από ομάδες που έχουν στήσει «βιομηχανία» στρατολόγησης παιδιών, ανέφερε η επικεφαλής της Europol: «Επειδή τα παιδιά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν τα χάσετε, χάνετε τα πάντα».

Από το παιχνίδι, στον εκβιασμό και τη δωροδοκία

Οι εγκληματίες συχνά ξεκινούν τη διαδικασία παρενόχλησης παιδιών συμμετέχοντας στα βιντεοπαιχνίδια με πολλούς παίκτες, τα οποία έχουν λειτουργία chat. Συζητώντας μαζί τους φαινομενικά ακίνδυνα θέματα (π.χ. για κατοικίδια) επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους,.

Στη συνέχεια, μεταβαίνουν σε κλειστή συνομιλία όπου προχωρούν τη συζήτηση σε άλλα επίπεδα, πείθοντας το παιδί να μοιραστεί προσωπικά στοιχεία, όπως η διεύθυνση κατοικίας του.

Οι εγκληματίες μπορεί να δωροδοκήσουν ή να εκβιάσουν το παιδί για να διαπράξει βία, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων, αυτοτραυματισμού, δολοφονίας, ακόμη και αυτοκτονίας.

Η Europol γνωρίζει 105 περιπτώσεις στις οποίες ανήλικοι συμμετείχαν σε βίαια εγκλήματα . Πολλές απόπειρες δολοφονίας αποτυγχάνουν επειδή τα παιδιά είναι άπειρα, ανέφερε η υπηρεσία.

«Έχουμε επίσης παιδιά που δεν εκτελούν την εντολή και στη συνέχεια οι εγκληματίες για παράδειγμα σκοτώνουν το κατοικίδιο του παιδιού, στέλνοντας το μήνυμα: "Ξέρουμε πού ζεις, ποιος είσαι, θα υπακούσεις και αν δεν το κάνεις θα πάμε ένα βήμα παραπέρα και να σκοτώσουμε τη μητέρα σου ή τον πατέρα σου"», τονίζει η επικεφαλής της Europol.

Επίσης, οι εγκληματίες προσφέρουν σε παιδιά χρήματα για να διαπράξουν ένα έγκλημα - έως και 20.000 δολάρια για μια δολοφονία - κάποιες φορές πληρώνουν, άλλες όχι.

Τα δίκτυα αυτά συχνά στοχεύουν παιδιά που είναι ευάλωτα επειδή έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή εκφοβίζονται στο σχολείο, ωστόσο υγιή και ευτυχισμένα παιδιά διατρέχουν επίσης κίνδυνο, προειδοποιεί η ντε Μπολ. «Αφορά και άλλους, νέους που δεν είναι ευάλωτοι αλλά απλά θέλουν καινούργια παπούτσια - παπούτσια που είναι πολύ ακριβά».

Μόλις η αστυνομία συλλάβει ένα παιδί, οι εγκληματίες το εγκαταλείπουν και ψάχνουν το επόμενο θύμα τους...

Με πληροφορίες από Politico