Στην επιχείρηση της Europol με τη συνεργασία αστυνομικών και δικαστικών αρχών από 11 κράτη πάνω από 1.025 διακομιστές, τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή διακόπηκαν οι λειτουργίες τους παγκοσμίως και κατασχέθηκαν και 20 domains, μεταξύ άλλων.

Η τελευταία φάση της επιχείρησης «Endgame», για την εξάρθρωση διεθνούς δικτύου κυβερνοεπιθέσεων, ολοκληρώθηκε μεταξύ 10 και 13 Νοεμβρίου, μετά από συντονισμένες κινήσεις από την έδρα της Europol στη Χάγη.

Οι ενέργειες στόχευαν ένα από τα μεγαλύτερα λογισμικά κλοπής πληροφοριών το Rhadamanthys, τον Trojan Remote Access VenomRAT και το botnet Elysium, τα οποία έπαιξαν βασικό ρόλο στο διεθνές κυβερνοέγκλημα. Οι αρχές εξουδετέρωσαν αυτούς τους τρεις μεγάλους παράγοντες ενώ ο βασικός ύποπτος για το VenomRAT συνελήφθη στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την Europol.

Η υποδομή που εξαρθρώθηκε κατά τη διάρκεια της συντονισμένη επιχείρησης ήταν υπεύθυνη για τη μόλυνση εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως με κακόβουλο λογισμικό. Η Επιχείρηση Endgame, υπο τον συντονισμό της Europol και της Eurojust, ήταν μία κοινή προσπάθεια μεταξύ των αστυνομικών και δικαστικών αρχών της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των παραγόντων που ενεργοποιούν κακόβουλο λογισμικό.

Οι συντονισμένες ενέργειες οδήγησαν σε μία σύλληψη στην Ελλάδα, έρευνες σε 11 περιοχές - μία στη Γερμανία, μία στην Ελλάδα και εννέα στην Ολλανδία - και πάνω από 1.025 διακομιστές, που τέθηκαν εκτός λειτουργίας ή διακόπηκαν οι λειτουργίες τους παγκοσμίως. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και 20 domains.

Το κύκλωμα κακόβουλου λογισμικού αποτελούνταν από εκατοντάδες χιλιάδες μολυσμένους υπολογιστές, που περιείχαν αρκετά εκατομμύρια κλεμμένα διαπιστευτήρια. Πολλά από τα θύματα δεν γνώριζαν τη μόλυνση των συστημάτων τους. Ο κύριος ύποπτος είχε πρόσβαση σε πάνω από 100.000 κρυπτογραφικά "πορτοφόλια" που ανήκαν σε αυτά τα θύματα, αξίας πιθανώς εκατομμυρίων ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάνω από 100 αξιωματικοί από την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και τις ΗΠΑ υποστήριξαν τον συντονισμό των επιχειρησιακών ενεργειών από το διοικητικό σημείο στην Europol. Η Eurojust βοήθησε επίσης στην εκτέλεση ενός Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και Ευρωπαϊκών Εντολών Έρευνας.

Η Europol καλεί τους χρήστες να ελέγξουν εάν ο υπολογιστής τους έχει μολυνθεί και τι πρέπει να κάνουν σε αυτήν την περίπτωση, στο politie.nl/checkyourhack και στο haveibeenpwned.com.