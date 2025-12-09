Τέσσερις από τους πέντε φέρονται ότι συμμετείχαν στην απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εναντίον του Γιάννη Λάλα.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται έξι άτομα που κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης εκτελεστών συμβολαίων θανάτου και φέρονται ότι είναι πίσω από την απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του 42χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγο καιρό στην Αράχοβα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το ΑΠΕ - ΜΠΕ, πρόκειται για τέσσερις άνδρες αλβανικής υπηκοότητας και δύο Έλληνες (έναν άνδρα και μια γυναίκα), οι οποίοι συνελήφθησαν από την Δίωξη Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ως μέλη της ομάδας εκτελεστών φέρονται ότι είναι οι τέσσερις Αλβανοί, οι οποίοι είναι γνωστοί στις αρχές για απόπειρες ανθρωποκτονιών και άλλα βαριά αδικήματα, ενώ ο ένας από αυτούς κρατείται ήδη στις φυλακές, καθώς είχε συλληφθεί πριν από λίγο καιρό για ναρκωτικά.

Οι τέσσερις Αλβανοί φέρονται ότι συμμετείχαν στην απόπειρα δολοφονίας που είχε γίνει εναντίον του Γιάννη Λάλα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου είχαν «γαζώσει» τη θωρακισμένη Μερσεντές του με καλάσνικοφ, αλλά τότε είχε γλυτώσει από τις σφαίρες και είχε καταφύγει στην Αστυνομία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν βρεθεί στην κατοχή των κατηγορούμενων τέσσερα τουφέκια καλάσνικοφ και τρία πιστόλια.

Λεπτομέρειες για την υπόθεση αναμένεται να ανακοινωθούν από την ΕΛ.ΑΣ. μετά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Είχε πνίξει μία 73χρονη

Ο 37χρονος Κρητικός που συνελήφθη στα Καλύβια Αττικής από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με καλάσνικοφ και πιστόλια με σιγαστήρα στο πορτ-παγκάζ του αυτοκινήτου, είναι αυτός που - σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive - το 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών, είχε πρωταγωνιστήσει σε ένα κτηνώδες έγκλημα που σόκαρε το πανελλήνιο. Είχε στραγγαλίσει και βιάσει σε χωριό του νομού Ηρακλείου μία 73χρονη ανήμπορη γυναίκα.

Το DNA ήταν αυτό που «πρόδωσε» τον ανήλικο δράστη με το «αγγελικό» προσωπείο. Μέσα σε μόλις 15 ημέρες από τη διάπραξη της κτηνώδους δολοφονίας, οι διωκτικές Αρχές κατάφεραν να φθάσουν στην σύλληψη του.

Περισσότεροι από 25 άνθρωποι κλήθηκαν να δώσουν γενετικό υλικό την επομένη της δολοφονίας, ανάμεσα στους οποίους και ο ανήλικος, προκειμένου να σταλούν για ανάλυση. Στο μεσοδιάστημα μέχρι να βγουν οι απαντήσεις, ο 16χρονος συμπεριφερόταν λες και δεν είχε συμβεί το παραμικρό. Πήγαινε στη δουλειά, έβγαινε με φίλους, συμπεριφερόταν απολύτως φυσιολογικά. Μέχρι που η τοπική ΕΛ.ΑΣ ενημερώθηκε ότι οι επίσημες απαντήσεις από την Αθήνα για το γενετικό υλικό και τα αποτυπώματα ήταν θετικά.

Ο 16χρονος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εποχής, έπεσε σε αντιφάσεις. Για το μοιραίο βράδυ του φόνου ισχυρίστηκε ότι είχε μεταβεί στο χωριό της γιαγιάς για να αγοράσει μία πίτσα, με πρόθεση να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του. Στην πορεία όμως και υπό το βάρος των συντριπτικών στοιχείων, αναγκάστηκε να ομολογήσει. Ισχυρίστηκε ότι πήγε να της ζητήσει το λόγο επειδή τον κατηγορούσε στο χωριό, δήθεν λογομάχησαν, της έβαλε ένα μαντήλι στο στόμα, εκείνη έχασε τις αισθήσεις της και αυτός την κακοποίησε σεξουαλικά.

Ο 37χρονος το 2012 είχε πάρει άδεια από τις φυλακές, όμως δεν επέστρεψε ποτέ. Στο ποινικό του παρελθόν που ξεκίνησε ενώ ακόμα ήταν αμούστακο αγόρι, έχουν καταγραφεί και άλλα σοβαρά αδικήματα.