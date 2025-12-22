Ο Vince Zampella πέθανε σε ηλικία 55 ετών.

Ο Vince Zampella, συνδημιουργός της σειράς βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty, πέθανε σε ηλικία 55 ετών.

Ο επικεφαλής της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Respawn Entertainment και συνιδρυτής της Infinity Ward σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, όπως μετέδωσε το NBC Los Angeles .

Ο Vince Zampella ηγήθηκε της δημιουργίας της μπεστ σέλερ σειράς βιντεοπαιχνιδιών Call of Duty στο Infinity Ward, ενώ συμμετείχε σε αρκετές αγαπημένες σειρές παιχνιδιών, από το Medal of Honor μέχρι το Titanfall.

Ο Zampella ξεκίνησε την καριέρα του στα βιντεοπαιχνίδια στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Πιο πρόσφατα, είχε προαχθεί σε επικεφαλής της σειράς βιντεοπαιχνιδιών στρατιωτικών σκοπευτών Battlefield στην EA Games – το Battlefield 6 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές.

Προηγουμένως, το 2010, ίδρυσε την Respawn Entertainment υπό την EA, η οποία δημιούργησε την αγαπημένη σειρά mech shooters Titanfall και το δημοφιλές παιχνίδι για πολλούς παίκτες Apex Legends .

Τα παιχνίδια Call of Duty έχουν πουλήσει πάνω από 500 εκατομμύρια αντίτυπα.