Ο άνδρας, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί στο πλαίσιο της επιχείρησης της Europol, φερόταν ως δημιουργός και πωλητής προγράμματος κακόβουλου λογισμικού, τύπου RAT.

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Ελλάδα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Endgame», που πραγματοποίηση η Europol σε συνεργασία με αστυνομικές και δικαστικές Αρχές από 10 χώρες, για τον τερματισμό λειτουργίας υποδομών δικτύου κυβερνοεγκλήματος.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, για τον τερματισμό λειτουργίας υποδομών που διευκολύνουν το κυβερνοέγκλημα συνελήφθη στην Ελλάδα ένας 38χρονος, ως βασικός ύποπτος για τη δημιουργία και πώληση κακόβουλου λογισμικού προγράμματος τύπου RAT (Remote Access Trojan). Στο σπίτι του κατά την έρευνα βρέθηκαν χρεωστικές τραπεζικές κάρτες, 15.205 ευρώ, 8.134,56 ευρώ σε κρυπτονομίσματα, «ψηφιακό πορτοφόλι», 7 σκληροί δίσκοι, κινητά τηλέφωνα, USB κ.α.

Συνολικά για την επιχείρηση διενεργήθηκαν 11 έρευνες σε Γερμανία, Γαλλία και Ελλάδα, διακόπηκε η πρόσβαση σε 1.025 servers και κατασχέθηκαν 20 domains.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε υπό το συντονισμό της Europol και της Eurojust, ενώ σε αυτή συμμετείχαν επίσης αστυνομικές και δικαστικές Αρχές της Αυστραλίας, του Βελγίου, του Καναδά, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Λιθουανίας, της Ολλανδίας, της Βρετανίας και των ΗΠΑ, με την υποστήριξη πάνω από 30 εθνικών και διεθνών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Σκοπός ήταν ο τερματισμός της λειτουργίας υποδομών που ευθύνονται για τη μόλυνση χιλιάδων υπολογιστών με κακόβουλο λογισμικό. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων σε συνεργασία με Αρχές άλλων χωρών, προχώρησε στη συλλογή δεδομένων για την εν λόγω εγκληματική δραστηριότητα από χρήστη του διαδικτύου στην Ελλάδα.

Ο συλληφθείς φερόταν ως δημιουργός και πωλητής προγράμματος, που σχεδιάστηκε με σκοπό την κλοπή πληροφοριών, μέσω καταγραφής χτυπημάτων πλήκτρων, απομακρυσμένης χρήσης κάμερας web, διείσδυσης σε αρχεία κειμένου και παραβίασης πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων. Μάλιστα, η πώληση του κακόβουλου λογισμικού γινόταν ανάλογα με την επιθυμητή διάρκεια χρήσης και τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 150 ευρώ/μήνα έως 1550 ευρώ/12μήνο

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος και την αξιοποίηση στοιχείων που περιήλθαν από εταιρείες της Ελλάδα ςκαι του εξωτερικού, ταυτοποιήθηκε 38χρονος αλλοδαπός και διακριβώθηκε ο τόπος διαμονής του σε περιοχή της Αττικής. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας, κατόπιν αιτήματος Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας από τις Αρχές της Γαλλίας και σε συνεργασία με τη Europol και τη Eurojust, πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου έρευνα στο σπίτι του, παρουσία δικαστικού λειτουργού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του F.B.I. ως παρατηρητές, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δικαστικής Αστυνομίας Παρισίων ως παριστάμενοι στην έρευνα, καθώς και αστυνομικών της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Από την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-11 χρεωστικές τραπεζικές κάρτες αλλοδαπών και ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, από τις οποίες η μια αποτελεί κάρτα ledger (mastercard) στην οποία μεταφέρονται χρήματα από πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων,

- το χρηματικό ποσό των 15.205 ευρώ και το ποσό των 8.134,56 ευρώ σε κρυπτονομίσματα,

- συσκευασία μεταλλικής πλάκας χάραξης λέξεων ανάκτησης ψηφιακού πορτοφολιού,

- 7 σκληροί δίσκοι,

- 5 κινητά τηλέφωνα,

- 3 εξωτερικές μονάδες αποθήκευσης USB και

- ψηφιακό πορτοφόλι τύπου «hardware wallet», με συνολικό ποσό κρυπτονομισμάτων που αντιστοιχεί σε 140.424,78 δολάρια.

Επιπλέον, κατά την επιτόπια έρευνα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του κατηγορούμενου, βρέθηκαν διαφορετικές εκδόσεις πηγαίου κώδικα κακόβουλων λογισμικών, ενώ προέκυψε διαχείριση ιστοσελίδας που προωθεί το κακόβουλο λογισμικό RAT, καθώς και λογαριασμοί email.

Η λειτουργία της επίμαχης ιστοσελίδας που διαχειριζόταν ο κατηγορούμενος διακόπηκε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απαγόρευση διακίνησης λογισμικών, συσκευών παρακολούθησης και άλλων δεδομένων, παραβίαση του απορρήτου της τηλεφωνικής και της προφορικής συνομιλίας, παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, απ’ όπου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης. Παράλληλα, εκδόθηκε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις γαλλικές Αρχές, βάσει του οποίου εκδόθηκε Εντολή Σύλληψης και Προσωρινής Κράτησης από το αρμόδιο Εφετείο.

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν αν ο υπολογιστής τους έχει μολυνθεί καθώς και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσουν, στο politie.nl/checkyourhack και haveibeenpwend.com. Επιπλέον, σχετικές πληροφορίες για τη εν λόγω εγκληματική δράση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της επιχείρησης Endgame στο www.operation-endgame.com