Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν το πρωτοφανές πακέτο αμοιβών, ύψους 1 τρισ. δολαρίων, για τον Ελον Μασκ, ο οποίος την επόμενη δεκαετία μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Σήμερα, η καθαρή περιουσία του Mασκ εκτιμάται σε περίπου 473 δισεκατομμύρια δολάρια.
Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια: Αν ξοδεύατε 40 δολάρια ανά δευτερόλεπτο, επί 24 ώρες, θα σας έπαιρνε 289 ημέρες για να εξαντλήσετε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Αν κάνατε το ίδιο με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα χρειάζονταν 792,5 χρόνια για να... χρεοκοπήσετε.
Τι συμβαίνει όταν το 1 ακολουθείται από 12 μηδενικά; Σύμφωνα με το CNN, με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα μπορούσατε να αποκτήσετε:
- 1.428 κορυφαίους παίκτες του μπέιζμπολ (επιπέδου Shohei Ohtanis). Ο Ohtani, πιθανώς ο σπουδαιότερος παίκτης μπέιζμπολ όλων των εποχών, εξασφάλισε συμβόλαιο 700 εκατομμυρίων δολαρίων για 10 χρόνια με τους Dodgers. Ένα ασήμαντο 0,07% του ενός τρισεκατομμυρίου.
- Κάθε αυτοκίνητο που πωλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος
- 10.000 διευθύνοντες συμβούλους της Starbucks. Ο Brian Niccol, ο CEO της αλυσίδας καφέ, αμείβεται με το... πενιχρό ποσό των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.
- 333 ουρανοξύστες. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ίσως έχετε δει το νέο κεντρικό κτίριο της JPMorgan Chase στην Park Ave και σκεφτήκατε: «Πω πω, αυτό πρέπει να κόστισε μια περιουσία». Και θα έχετε δίκιο: κόστισε 3 δισεκατομμύρια δολάρια! Αυτό είναι μια περιουσία. Αλλά θα έπρεπε να χτίσετε περίπου 333 τέτοιους για να ξοδέψετε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
- 2.000 γιοτ του Τζεφ Μπέζος.
- 465 κρουαζιερόπλοια τύπου Icon of the Seas - το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ο αριθμός είναι όσα κατα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.
- Όλη τη Ivy League... επί πέντε (αθλητική ένωση πανεπιστημίων στις ΗΠΑ).
- Μπόνους 2.923 δολάρια σε κάθε πολίτη στις ΗΠΑ.
- Tην... Ελβετία. Το ονομαστικό ετήσιο ΑΕΠ της Ελβετίας πέρυσι ήταν λίγο κάτω από 900 δισεκατομμύρια δολάρια.
- Όλα τα σπίτια στη Χαβάη (572.781 κατοικίες που, σύμφωνα με το Zillow, κοστίζουν κατά μέσο όρο 826.575 δολάρια).
- Την Coca-Cola, συν μια 12άδα Coca-Cola για καθέναν από τους 8,2 δισ. ανθρώπους στον πλανήτη (η εταιρεία θα σας κοστίσει μόλις 300 δισ.).
- Τις αυτοκινητοβιομηχανίες Toyota, Volkswagen, Stellantis, Hyundai, Ford και GM.
- Τις τρεις μεγαλύτερες αμερικάνικες πετρελαϊκές εταιρείες: ExxonMobil, Chevron και ConocoPhillips.