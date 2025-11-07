O Ελον Μασκ θα μπορούσε να αγοράσει την... Ελβετία (θα είχε και ρέστα).

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν το πρωτοφανές πακέτο αμοιβών, ύψους 1 τρισ. δολαρίων, για τον Ελον Μασκ, ο οποίος την επόμενη δεκαετία μπορεί να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Σήμερα, η καθαρή περιουσία του Mασκ εκτιμάται σε περίπου 473 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για να γίνει κατανοητό τι σημαίνει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια: Αν ξοδεύατε 40 δολάρια ανά δευτερόλεπτο, επί 24 ώρες, θα σας έπαιρνε 289 ημέρες για να εξαντλήσετε ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Αν κάνατε το ίδιο με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα χρειάζονταν 792,5 χρόνια για να... χρεοκοπήσετε.

Τι συμβαίνει όταν το 1 ακολουθείται από 12 μηδενικά; Σύμφωνα με το CNN, με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα μπορούσατε να αποκτήσετε: