Η τεχνητή νοημοσύνη «εισβάλλει» πλέον ακόμη και στα πιο παραδοσιακά και τεχνικά επαγγέλματα.

Οι περίπου 20 υδραυλικοί της εταιρείας «Oak Creek Plumbing & Remodeling», που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Μιλγουόκι στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, δεν φέρνουν πια μόνο εργαλειοθήκες με γαλλικά κλειδιά και πένσες στα σπίτια των πελατών τους. Πλέον, μεταφέρουν και ένα tablet εξοπλισμένο με την τελευταία έκδοση του ChatGPT.

Η τεχνολογία βοηθά τους εργαζόμενους να δημιουργούν αυτόματα τιμολόγια, επαγγελματικές προσφορές, αλλά ακόμη και να βρίσκουν λύσεις σε δύσκολα τεχνικά προβλήματα, εξήγησε στο CNN ο πρόεδρος της εταιρείας, Νταν Κάλις. «Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να τραβήξουν φωτογραφίες ενός χαλασμένου θερμοσίφωνα ή να γράψουν τις παρατηρήσεις τους στο παράθυρο, και το ChatGPT παράγει μια λίστα με προτάσεις», είπε.

«Άξιζε σίγουρα την επένδυση», πρόσθεσε. «Μερικοί από τους παλιότερους τεχνικούς μας έμαθαν να κάνουν τις σωστές ερωτήσεις στο ChatGPT και εντυπωσιάζονται από τις απαντήσεις που παίρνουν».

Από τη γραφειοκρατική δουλειά μέχρι την πρακτική αντιμετώπιση προβλημάτων, παραδοσιακά χειρονακτικά επαγγέλματα υιοθετούν ολοένα και περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν την παραγωγικότητα, να μειώσουν τα κόστη και να καλύψουν ορισμένες "γραμματειακές" θέσεις.

Κάποιες χρησιμοποιούν δημοφιλή εργαλεία όπως το ChatGPT και το Microsoft Copilot, ενώ άλλες επιλέγουν εξειδικευμένες πλατφόρμες με δυνατότητες AI, όπως το ServiceTitan και το Housecall Pro.

«Εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές της εταιρείας μας - τόσο το κατεξοχήν πεδίο εργασίας όσο και το γραφείο», σημείωσε ο Κάλις.

Η αυξανόμενη απήχηση της τεχνητής νοημοσύνης

Στην εταιρεία «Gulfshore Air Conditioning & Heating» στο Νάισβιλ της Φλόριντα, κανένας άνθρωπος δεν εμπλέκεται από τη στιγμή που ένας πελάτης ζητά υπηρεσίες έως τη στιγμή που ο τεχνικός φτάνει στο σπίτι του - όλα γίνονται μέσω AI.

Όταν ο τεχνικός φτάσει, χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να προχωρήσει στη διάγνωση του προβλήματος και να έχει άμεση πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες, μια διαδικασία που παλαιότερα απαιτούσε το ξεφύλλισμα έως και πέντε εγχειριδίων των 60 σελίδων, σύμφωνα με την Κρίστα Λάντεν, υπεύθυνη μάρκετινγκ και πληροφορικής της εταιρείας.

Μια έρευνα της Housecall Pro σε πάνω από 400 επαγγελματίες τεχνικών επαγγελμάτων στη Βόρεια Αμερική έδειξε ότι περισσότεροι από το 70% έχουν δοκιμάσει εργαλεία AI και περίπου το 40% τα χρησιμοποιούν συχνά. Οι νεότεροι επαγγελματίες πρωτοστατούν, αν και και οι παλαιότεροι αρχίζουν να τα δοκιμάζουν.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι υδραυλικοί ήταν εκείνοι που δήλωσαν πιο συχνά ότι το AI βοήθησε την επιχείρησή τους να αναπτυχθεί, οι καθαριστές ήταν οι «μεγαλύτεροι χρήστες» της τεχνολογίας, ενώ οι ηλεκτρολόγοι δήλωσαν τα «υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης».

Ακόμη και τα επαγγελματικά σχολεία ανταποκρίνονται: Ο Τζέισον Άλτμαϊρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης Ιδιωτικών Επαγγελματικών Σχολών των ΗΠΑ, είπε ότι αρκετά ιδρύματα ενσωματώνουν το AI στα προγράμματά τους σε συνεργασία με εργοδότες.

«Θέλουν οι απόφοιτοί τους να είναι έτοιμοι για τις δουλειές του μέλλοντος, όχι για εκείνες που υπήρχαν πριν από πέντε χρόνια», σημείωσε.

Παρά ταύτα, αρκετοί τεχνίτες εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί για το πώς λειτουργεί η νέα τεχνολογία και πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε φυσικές εργασίες.

«Υπάρχει κάποια διστακτικότητα, δεν θα έλεγα ότι όλοι έχουν ενθουσιαστεί», είπε ο Έντουαρντ ΜακΦάρλεϊν, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εργολάβων Κλιματισμού της Αμερικής. «Αλλά η τάση σίγουρα ενισχύεται».

Οι επιπτώσεις της νέας τεχνολογίας

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει σταδιακά την οικονομία των χειρωνακτικών επαγγελμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι επιχειρήσεις που την εφαρμόζουν γίνονται πιο παραγωγικές, μπορούν να αναλαμβάνουν περισσότερα έργα ή να βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους, ανέφερε η οικονομολόγος Λόρα Ούλριχ από το Indeed.

«Οι άνθρωποι επιλέγουν τα τεχνικά επαγγέλματα γιατί τους αρέσει η πρακτική εργασία. Αν οι διοικητικές εργασίες μπορούν να αυτοματοποιηθούν, αυτό τους επιτρέπει να επικεντρωθούν σε ό,τι τους αρέσει και να δουλεύουν πιο έξυπνα», είπε.

Η Gulfshore κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 370.000 δολάρια μέσα σε 30 ημέρες μετά την υιοθέτηση ενός εργαλείου AI για αυτοματοποίηση διαφημιστικών εκστρατειών. Επιπλέον, είδε αύξηση της τάξης των 150 δολαρίων ανά μέσο έργο, χάρη στα εργαλεία AI που επιτάχυναν τις διοικητικές διαδικασίες και βοήθησαν τους τεχνικούς να προτείνουν πρόσθετες υπηρεσίες ή εξαρτήματα στους πελάτες.

Η Λάντεν είπε ότι, αν η αύξηση των εσόδων διατηρηθεί, αυτό θα μεταφραστεί τελικά σε αυξήσεις μισθών για τους τεχνικούς: «Χρησιμοποιούμε αυτά τα εργαλεία AI από τον Ιούνιο, οπότε αναμένουμε μέσα στους επόμενους έξι μήνες να έχουμε τα περιθώρια για νέα πακέτα αποδοχών», ανέφερε.

Ο Κάλις από την «Oak Creek Plumbing & Remodeling» είπε ότι το ChatGPT επέτρεψε στην εταιρεία να «μειώσει τα γενικά έξοδα και να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες ή καλύτερη αξία».

Η αυξανόμενη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στα τεχνικά επαγγέλματα μπορεί να σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν θα χρειάζονται πλέον τόσους υπαλλήλους γραφείου για καθήκοντα όπως το μάρκετινγκ ή η εξυπηρέτηση πελατών - κάτι που μειώνει το λειτουργικό κόστος.

Προς το παρόν, πάντως, υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν απειλεί τις θέσεις των τεχνικών, τουλάχιστον μέχρι να υπάρξουν σημαντικές πρόοδοι στη ρομποτική. Αντιθέτως, αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο υποστήριξης.