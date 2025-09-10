iPhone 17 Air: Το πιο λεπτό και ελαφρύ iPhone που κατασκευάστηκε ποτέ

Το iPhone Air δεν είναι απλώς το λεπτότερο και ελαφρύτερο iPhone – είναι μια δήλωση για το πώς θα μοιάζει το μέλλον της κινητής τεχνολογίας.

Η Apple παρουσίασε το ολοκαίνουργιο iPhone 17 Air, ένα επαναστατικό μέλος της οικογένειας iPhone, που συνδυάζει τον πιο πρωτοποριακό σχεδιασμό της εταιρείας με επαγγελματικές επιδόσεις.

Με πλαίσιο από τιτάνιο, νέα εσωτερική αρχιτεκτονική, προηγμένα συστήματα κάμερας και αξιοσημείωτη διάρκεια μπαταρίας, το iPhone Air φέρνει το μέλλον της κινητής τεχνολογίας στα χέρια των χρηστών.

Ένας σχεδιασμός που ξεχωρίζει

Το iPhone Air είναι το λεπτότερο iPhone που έχει δημιουργηθεί ποτέ, με πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά. Το ελαφρύ πλαίσιο τιτανίου βαθμού 5 και το νέο κεραμικό προστατευτικό Ceramic Shield 2 προσφέρουν ασυναγώνιστη αντοχή σε γρατσουνιές και πτώσεις. Για πρώτη φορά, η κεραμική προστασία καλύπτει και το πίσω μέρος της συσκευής, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό iPhone μέχρι σήμερα.

Η οθόνη Super Retina XDR 6,5 ιντσών με ProMotion 120Hz προσφέρει εντυπωσιακή εμπειρία προβολής, με φωτεινότητα έως 3000 nits σε εξωτερικούς χώρους και Always-On λειτουργία που προσαρμόζεται στο 1Hz για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ισχυρό σύστημα κάμερας

Το νέο σύστημα Fusion 48MP δίνει στους χρήστες ευελιξία με τέσσερα εστιακά μήκη και εξαιρετική απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Η επαναστατική μπροστινή κάμερα Center Stage 18MP προσφέρει ευρύτερο οπτικό πεδίο, έξυπνη προσαρμογή για ομαδικές λήψεις και σταθεροποιημένο βίντεο σε 4K HDR. Παράλληλα, το iPhone Air υποστηρίζει Dual Capture, επιτρέποντας ταυτόχρονη εγγραφή από την μπροστινή και την πίσω κάμερα.

Για τους λάτρεις του βίντεο, το iPhone Air προσφέρει εγγραφή σε Dolby Vision 4K στα 60fps, με Spatial Audio και νέα εργαλεία επεξεργασίας ήχου όπως το Audio Mix και η μείωση θορύβου ανέμου.

Επαγγελματική απόδοση με Apple Silicon

Το iPhone Air τροφοδοτείται από τα νέα A19 Pro, N1 και C1X chips, προσφέροντας κορυφαία ισχύ και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η 6-πύρηνη CPU προσφέρει την ταχύτερη απόδοση σε smartphone.

Η 5-πύρηνη GPU ανοίγει τον δρόμο για παιχνίδια επιπέδου κονσόλας.

Το N1 chip φέρνει υποστήριξη Wi-Fi 7 και Bluetooth 6.

Το νέο C1X μόντεμ είναι δύο φορές ταχύτερο από το προηγούμενο μοντέλο και καταναλώνει 30% λιγότερη ενέργεια.

Σε συνδυασμό με τις βελτιστοποιήσεις του iOS 26, το iPhone Air προσφέρει διάρκεια μπαταρίας όλη την ημέρα, με τη νέα λειτουργία Adaptive Power Mode να προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες του χρήστη.

Καινοτομία στη συνδεσιμότητα: μόνο eSIM

Η Apple συνεχίζει τη μετάβαση προς το μέλλον της συνδεσιμότητας με το iPhone Air, που υποστηρίζει αποκλειστικά eSIM. Με περισσότερους από 500 παρόχους παγκοσμίως, οι χρήστες μπορούν να παραμένουν συνδεδεμένοι εύκολα, με αυξημένη ασφάλεια και μεγαλύτερη ευελιξία στα ταξίδια.

iOS 26 και Apple Intelligence

Το iPhone Air κυκλοφορεί με το νέο iOS 26, το οποίο εισάγει το Apple Intelligence, την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη της Apple. Με δυνατότητες όπως το Live Translation, την οπτική νοημοσύνη για αναγνώριση και ενέργειες από στιγμιότυπα οθόνης, καθώς και νέες βελτιώσεις σε CarPlay, Apple Music και Wallet, το iOS 26 προσφέρει μια καθημερινή εμπειρία πιο έξυπνη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη.

Το iPhone Air θα κυκλοφορήσει σε τέσσερα εντυπωσιακά φινιρίσματα:

Διαστημικό μαύρο

Λευκό σύννεφου

Ανοιχτό χρυσό

Γαλάζιο

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη διάθεση θα ξεκινήσει στις 19 Σεπτεμβρίου.

{https://www.youtube.com/watch?v=trNfwRkvlZY}