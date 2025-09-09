Games
iPhone 17: Όλα όσα περιμένουμε από την αποψινή παρουσίαση της Apple

Λένε πως σε αυτόν τον κόσμο τίποτα δεν είναι σίγουρο, εκτός από τον θάνατο, τους φόρους… και τη φθινοπωρινή αποκάλυψη ενός νέου iPhone!

Η Apple ετοιμάζεται και φέτος να μαγνητίσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοράς, με την παρουσίαση του iPhone17 - απόψε 9 Σεπτεμβρίου στις 20:00 - να υπόσχεται πλήθος νέων ανακοινώσεων.

Τα teasers δημιούργησαν μυστήριο γύρω από την εμφάνιση τόσο του νέου iPhone όσο και του λογοτύπου της Apple και οι διαρροές φούντωσαν τις φήμες για το τι θα δούμε επί σκηνής.

Η σειρά iPhone 17

Το κεντρικό αστέρι της παρουσίασης θα είναι, φυσικά, το iPhone 17. Αν και δεν αναμένεται μια επαναστατική αλλαγή φέτος - αυτή προορίζεται για την 20ή επέτειο του iPhone το 2026 - η νέα γενιά φέρνει αρκετές αναβαθμίσεις.

Οι φήμες κάνουν λόγο για κάμερες με πιο μακρόστενη διάταξη, εμπνευσμένη από τα Pixel της Google.

Κάμερα: Η selfie ανεβαίνει στα 24MP, από τα 12MP της σειράς 16.

Chipset: Εδώ οι διαρροές διχάζονται· άλλοι μιλούν για παραμονή στο A18, άλλοι για αναβάθμιση στο A19.

Όσον αφορά τα χρώματα αυτά θα είναι: Μαύρο, μπλε, ασημί, μοβ και πράσινο.

{https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU}

Πότε αναμένεται να κυκλοφορήσει - Τι άλλο θα παρουσιαστεί στην εκδήλωση

Η κυκλοφορία του iPhone17 αναμένεται να ακολουθήσει το γνωστό μοτίβο: προπαραγγελίες στις 12 Σεπτεμβρίου, διάθεση στα καταστήματα στις 19 Σεπτεμβρίου.

Φήμες θέλουν την Apple να αντικαθιστά το μοντέλο Plus με το iPhone 17 Air, μια νέα έκδοση που δίνει έμφαση στον εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η οθόνη αναμένεται να είναι 6,6 ίντσες με ανάλυση 1.260x2.740 ενώ η μπαταρία στα 2.800 mAh, αλλά πιθανόν με νέα τεχνολογία πυριτίου υψηλής πυκνότητας, που αυξάνει την αποδοτικότητα κατά 15-20%.

Μνήμη: 12GB RAM, περισσότερη ακόμη και από το βασικό iPhone 17.

Κάμερες: Μία πίσω κάμερα και μετακίνηση της selfie από το Dynamic Island.

iPhone 17 Pro και Pro Max

Τα πιο premium μοντέλα της σειράς συνεχίζουν να απευθύνονται σε όσους αναζητούν κορυφαίες επιδόσεις και δυνατότητες.

Υλικά: Μετάβαση από τιτάνιο σε αλουμίνιο, ώστε να είναι ελαφρύτερα.

Κάμερες: Οπτικό ζουμ 8x, τηλεφακός 48MP, και αναβαθμισμένη μπροστινή κάμερα 24MP.

Μπαταρία: Η μεγαλύτερη σε iPhone μέχρι σήμερα, με φημολογούμενο σύστημα ψύξης θάλαμου ατμών.

Επεξεργαστής: A19 Pro με GPU έξι πυρήνων, για κορυφαία απόδοση.

Χρώματα: Μαύρο, ασημί, σκούρο μπλε, πορτοκαλί και μία νέα έκδοση εμπνευσμένη από το iOS 26 Liquid Glass.

Τα υπόλοιπα προϊόντα

Η Apple πιθανότατα θα συνοδεύσει το iPhone 17 με:

  • Apple Watch Series 11 και Apple Watch Ultra 3.
  • Πιθανή ανανέωση του Apple Watch SE (τελευταία το 2022).
  • AirPods Pro 3, που μπορεί να εμφανιστούν για πρώτη φορά στη σκηνή.
  • iOS 26 και Liquid Glass

Όλα τα νέα μοντέλα θα «τρέχουν» με το iOS 26, το οποίο φέρνει τη λειτουργία Adaptive Power για βελτιωμένη διαχείριση μπαταρίας και το νέο αισθητικό χαρακτηριστικό Liquid Glass, που είδαμε πρώτη φορά στο WWDC 2025.

