Ο κολοσσός της Silicon Valley αντιδρά στην επανεξέταση της ευρωπαϊκής αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας - που στοχεύει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέση, βάζοντας στο στόχαστρο μηχανές αναζήτησης, παρόχους εφαρμογών και πλατφόρμες ανταλλαγής μηνυμάτων.

Η Apple ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων, απειλώντας πως διαφορετικά ενδέχεται να σταματήσει τη διάθεση ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών της στο μπλόκ.

Στην τελευταία από μια σειρά αντιπαραθέσεων με τις Βρυξέλλες, ο κατασκευαστής του iPhone δήλωσε ότι η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) «καταστρέφει» την εμπειρία για τους χρήστες της Apple, τους εκθέτει σε κινδύνους ασφαλείας και διαταράσσει τον απρόσκοπτο τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα της λειτουργούν μαζί.

Η Apple ανέφερε ότι έχει ήδη καθυστερήσει την κυκλοφορία λειτουργιών, όπως η ζωντανή μετάφραση μέσω AirPods και η αναπαραγωγή της οθόνης του iPhone σε φορητό υπολογιστή, λόγω των απαιτήσεων της DMA για διαλειτουργικότητα με μη-Apple προϊόντα και υπηρεσίες.

«Η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές πρακτικά σημαίνει πως μεγαλώνει η λίστα με τις καθυστερημένες λειτουργίες στην ΕΕ, ενώ η εμπειρία των χρηστών μας στην ΕΕ με προϊόντα Apple υστερεί όλο και περισσότερο». Η Apple πρόσθεσε ότι οι Βρυξέλλες δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς οι κανόνες δεν εφαρμόζονται στη Samsung, τον μεγαλύτερο πάροχο smartphone στην ΕΕ.

Σημειώνεται πως μεταξύ των απαιτήσεων της DMA είναι και η υποχρέωση να διασφαλίζει η Apple ότι τα ακουστικά άλλων εταιρειών θα λειτουργούν με iPhone. Η εταιρεία υποστήριξε ότι αυτό αποτελεί εμπόδιο για την κυκλοφορία της υπηρεσίας ζωντανής μετάφρασης στην ΕΕ, καθώς επιτρέπει σε ανταγωνιστές να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα συνομιλιών, δημιουργώντας πρόβλημα ιδιωτικότητας.

Η Apple τόνισε ότι η DMA θα πρέπει να καταργηθεί ή, τουλάχιστον, να αντικατασταθεί με καταλληλότερη νομοθεσία. Δεν διευκρίνισε ποια προϊόντα ενδέχεται μελλοντικά να μην διατίθενται στην ΕΕ, αλλά ανέφερε ότι το Apple Watch, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από δέκα χρόνια, πιθανόν να μην είχε κυκλοφορήσει σήμερα στην Ένωση.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ της εταιρείας με έδρα την Καλιφόρνια και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νωρίτερα φέτος, η Apple κατέθεσε έφεση κατά προστίμου 500 εκατ. ευρώ που της επιβλήθηκε από την ΕΕ για τον φερόμενο περιορισμό των προγραμματιστών εφαρμογών να κατευθύνουν χρήστες σε φθηνότερες προσφορές εκτός App Store.

Τον Αύγουστο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε με δασμούς κατά μη κατονομαζόμενων χωρών, σε αντίποινα για κανόνες που δεσμεύουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες: «Θα σταθώ απέναντι σε χώρες που επιτίθενται στις απίστευτες Αμερικανικές Εταιρείες Τεχνολογίας μας. Οι ψηφιακοί φόροι, η νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της Αμερικανικής Τεχνολογίας. Δίνουν επίσης, εξωφρενικά, πλήρη ασυλία στις μεγαλύτερες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας. Αυτό πρέπει να τελειώσει, και να τελειώσει ΤΩΡΑ!»

Η Apple υποστήριξε ότι με την DMA, «αντί να ανταγωνίζονται μέσω καινοτομίας, ήδη επιτυχημένες εταιρείες διαστρεβλώνουν τον νόμο για να εξυπηρετήσουν την ατζέντα τους - να συλλέξουν περισσότερα δεδομένα από πολίτες της ΕΕ ή να αποκτήσουν δωρεάν την τεχνολογία της Apple».

Επισήμανε ακόμη ότι οι κανόνες επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται στους χρήστες πρόσβαση σε εφαρμογές. «Εφαρμογές πορνογραφίας είναι διαθέσιμες στο iPhone από άλλα marketplaces – εφαρμογές που δεν έχουμε επιτρέψει ποτέ στο App Store λόγω των κινδύνων που δημιουργούν, ειδικά για τα παιδιά», ανέφερε.

Πηγή: Guardian