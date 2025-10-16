Το νόμισμα φέρει την επιγραφή «Στιβ Τζομπς - Make Something Wonderful», όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου που εκδόθηκε το 2023 με μια συλλογή από γραπτά, συνεντεύξεις και ομιλίες του Τζομπς.

Ο Στιβ Τζομπς ο θρυλικός συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Apple, θα αποτυπωθεί σε ένα ειδικό αναμνηστικό νόμισμα του 1 δολαρίου για το 2026 από το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

Το νόμισμα του 1 δολαρίου εις μνήμη του Τζομπς, θα κοστίζει 13,25 δολάρια και θα τον απεικονίζει ως έναν νεαρό άνδρα «που κάθεται μπροστά σε ένα κλασικό τοπίο της βόρειας Καλιφόρνιας με λόφους καλυμμένους με βελανιδιές», σύμφωνα με το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

«Η στάση και η έκφρασή του, καθώς αποτυπώνεται σε μια στιγμή περισυλλογής, δείχνουν πώς αυτό το περιβάλλον ενέπνευσε το όραμά του να μεταμορφώσει την πολύπλοκη τεχνολογία σε κάτι τόσο διαισθητικό όσο η ίδια η φύση».

Το νόμισμα φέρει την επιγραφή «Steve Jobs - Make Something Wonderful», όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου που εκδόθηκε το 2023 με μια συλλογή από γραπτά, συνεντεύξεις και ομιλίες του Τζομπς.

Ο Τζομπς πέθανε από καρκίνο του παγκρέατος το 2011 σε ηλικία 56 ετών. Ο CEO της Apple λάνσαρε αρκετούς επαναστατικούς υπολογιστές, συμπεριλαμβανομένου του Apple II, ενός από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές μαζικής παραγωγής , αλλά και του θρυλικού τότε Macintosh. Στη συνέχεια, επέβλεψε την εισαγωγή προϊόντων που καθόρισαν την κατηγορία τους, όπως το iPod, το iPhone και το iPad. Ο Τζομπς ήταν επίσης συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Pixar Animation Studios και κάπως έτσι ήρθε στη ζωή η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων μεγάλου μήκους, που δημιουργήθηκε πλήρως σε υπολογιστή, το «Toy Story».

Ο Τζομπς είχε γεννηθεί στο Σαν Φρανσίσκο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Καλιφόρνια. Είχε πει κάποτε πως «η Καλιφόρνια έχει μια αίσθηση πειραματισμού και μια αίσθηση ανοικτότητας - ανοικτότητα και νέες δυνατότητες - που πραγματικά δεν εκτίμησα μέχρι που πήγα σε άλλα μέρη».

Το επερχόμενο νόμισμα Τζομπς είναι μέρος της σειράς νομισμάτων του 1 δολαρίου της σειράς «American Innovation» (Αμερικανική Καινοτομία) του Νομισματοκοπείου. Τα σχέδια, που κυκλοφόρησαν το 2018, στοχεύουν να είναι «εμβληματικά της καινοτομίας» σε καθεμία από τις 50 πολιτείες, την Περιφέρεια της Κολούμπια και τα πέντε υπερπόντια εδάφη των ΗΠΑ.

Τρία ακόμα νομίσματα American Innovation για το 2026 θα απεικονίζουν τον Δρ. Νόρμαν Μπόρλαουγκ, τον πρωτοπόρο της γεωργίας που αποκαλείται «ο πατέρας της Πράσινης Επανάστασης» (Αϊόβα), ο υπερυπολογιστής Cray-1 (Ουισκόνσιν) και μια κινητή ψυκτική μονάδα, που απεικονίζει ένα φορτηγό της δεκαετίας του 1940 με μια πρώιμη μονάδα ψύξης τοποθετημένη στο μπροστινό μέρος (Μινεσότα).

