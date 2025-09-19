Στα καταστήματα από σήμερα τα νέα iPhone17.

Από σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, τα νέα iPhone 17 είναι διαθέσιμα επίσημα στην ελληνική αγορά, σε καταστήματα λιανικής αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων μεταπωλητών της Apple.

Όλα τα νέα iPhone 17 υποστηρίζουν eSIM, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιούν φυσικές κάρτες SIM.

Η νέα οθόνη ProMotion 120Hz και η βελτιωμένη μπροστινή κάμερα Center Stage προσφέρουν καλύτερη εμπειρία χρήσης στις βιντεοκλήσεις και στις selfies — ακόμη και στα πιο «φωτογραφικά» σενάρια.

Η αυτονομία και η ταχύτητα φόρτισης έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά, ειδικά στα Pro μοντέλα, όπου η Apple υπόσχεται μεγαλύτερη διάρκεια βίντεο και πιο αποτελεσματη διαχείριση της θερμότητας.

Οι εκδόσεις της σειράς

Η φετινή σειρά iPhone 17 περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα —το βασικό iPhone 17, το λεπτό και ελαφρύ iPhone Air, το πιο ισχυρό iPhone 17 Pro και το κορυφαίο iPhone 17 Pro Max — κάθε ένα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, σχεδιασμό και προσανατολισμό.

iPhone 17: 6,3″ οθόνη Super Retina XDR με ProMotion έως 120 Hz, διπλό σύστημα κάμερας 48 MP Dual Fusion, επεξεργαστής A19 και ανανεωμένη μπροστινή κάμερα Center Stage 18 MP.

iPhone Air: Το λεπτότερο iPhone όλων των εποχών (μόλις 5,6 mm), με εξωτερικό τιτάνιο, A19 Pro chip, Center Stage selfie-κάμερα και σχεδιασμό προσανατολισμένο στη φορητότητα.

iPhone 17 Pro και Pro Max: Ισχυρός επεξεργαστής A19 Pro, τριπλό σύστημα κάμερας 48 MP με τηλεφακό και 8× optical zoom (Pro Max), βελτιωμένη αυτονομία, νέος unibody σχεδιασμός και βελτιωμένες επιδόσεις για φωτογραφία και βίντεο.

Τιμές στην Ελλάδα

Οι τιμές των διαφορετικών μοντέλων iPhone 17 στην ελληνική αγορά ποικίλλουν ανάλογα με την έκδοση και τη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Οι ακόλουθες τιμές βασίζονται στις πρώτες ανακοινώσεις και εκτιμήσεις για την Ελλάδα οι οποίες ενδέχεται να διαφέρουν ανά κατάστημα:

Φωτο: AP Photo/Godofredo A. Vásquez