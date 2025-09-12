Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Τεχνολογία

«Ασπίδα ασφαλείας» της Apple δυσκολεύει τα λογισμικά κατασκοπείας να παρακολουθούν συσκευές iPhone

«Ασπίδα ασφαλείας» της Apple δυσκολεύει τα λογισμικά κατασκοπείας να παρακολουθούν συσκευές iPhone Φωτογραφία: Godofredo A. Vásquez/AP
Με το MIE, η Apple βάζει σε κάθε κομμάτι της μνήμης μια μυστική «ετικέτα», κάτι σαν ξεχωριστό κωδικό.

Η Apple παρουσίασε μαζί με τα νέα της iPhone 17 και iPhone Air μια σημαντική λειτουργία ασφαλείας, η οποία έχει στόχο να δυσκολέψει την εγκατάσταση και χρήση λογισμικών κατασκοπείας. Η νέα τεχνολογία ονομάζεται Memory Integrity Enforcement (MIE) και ασχολείται με ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στην ασφάλεια των συσκευών: τα λεγόμενα σφάλματα μνήμης.

Τα σφάλματα αυτά δημιουργούνται όταν εφαρμογές «μπερδεύουν» τα δεδομένα που έχουν στη μνήμη, με αποτέλεσμα κάποιος κακόβουλος να μπορεί να πάρει πρόσβαση σε πληροφορίες ή σε τμήματα του τηλεφώνου στα οποία δεν θα έπρεπε. Ακριβώς αυτόν τον τύπο λαθών εκμεταλλεύονται εταιρείες που φτιάχνουν spyware, όπως το γνωστό Pegasus, αλλά και οι κατασκευαστές εργαλείων που χρησιμοποιεί η αστυνομία ή άλλες αρχές για να «ξεκλειδώνουν» κινητά.

Με το MIE, η Apple βάζει σε κάθε κομμάτι της μνήμης μια μυστική «ετικέτα», κάτι σαν ξεχωριστό κωδικό. Μόνο αν ο κωδικός ταιριάζει μπορεί η εφαρμογή να έχει πρόσβαση σε εκείνο το σημείο της μνήμης. Αν δεν ταιριάζει, το σύστημα μπλοκάρει την ενέργεια, η εφαρμογή κλείνει και το περιστατικό καταγράφεται. Αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολο το έργο όσων προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ευπάθειες, γιατί τα λάθη φαίνονται πιο εύκολα στους ερευνητές ασφαλείας.

Η νέα δυνατότητα θα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή για τις βασικές εφαρμογές της Apple, όπως το Safari και το iMessage, δηλαδή τα πιο συνηθισμένα «σημεία εισόδου» για επιθέσεις. Για τις εφαρμογές τρίτων προγραμματιστών θα χρειαστεί ξεχωριστή υλοποίηση, ώστε να επωφεληθούν και οι χρήστες τους.

Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το MIE δεν κάνει τα iPhone «άτρωτα». Όμως αυξάνει σημαντικά το κόστος, τον χρόνο και τη δυσκολία για όσους αναπτύσσουν λογισμικά κατασκοπείας και εργαλεία παραβίασης. Έτσι, τα νέα iPhone θεωρούνται ήδη από τις πιο ασφαλείς συσκευές που κυκλοφορούν στην αγορά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

iPhone 17 Air: Το πιο λεπτό και ελαφρύ iPhone που κατασκευάστηκε ποτέ

iPhone 17 Air: Το πιο λεπτό και ελαφρύ iPhone που κατασκευάστηκε ποτέ

Τεχνολογία
Η Apple παρουσίασε τα νέα iphone 17 - Το νέο υπέρλεπτο μοντέλο και το Pro Max, οι τιμές

Η Apple παρουσίασε τα νέα iphone 17 - Το νέο υπέρλεπτο μοντέλο και το Pro Max, οι τιμές

Τεχνολογία
iPhone 17: Δείτε LIVE την αποκάλυψη του νέου κινητού της Apple

iPhone 17: Δείτε LIVE την αποκάλυψη του νέου κινητού της Apple

Τεχνολογία
iPhone 17: Όλα όσα περιμένουμε από την αποψινή παρουσίαση της Apple

iPhone 17: Όλα όσα περιμένουμε από την αποψινή παρουσίαση της Apple

Τεχνολογία

NETWORK

ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ienergeia.gr
Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

healthstat.gr
Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

healthstat.gr
Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

ienergeia.gr
Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

healthstat.gr
ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ienergeia.gr