Στα μέσα του 2026 αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα price map, με την οποία η κυβέρνηση φιλοδοξεί να βάλει τέλος στη θολή εικόνα που επικρατεί εδώ και χρόνια στην αγορά ακινήτων.

Το εγχείρημα είχε εξαγγελθεί για πρώτη φορά στα τέλη του 2024 από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τον εξορθολογισμό και τη διαφάνεια στις συναλλαγές, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για γρήγορη υλοποίηση. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα της διασύνδεσης δημόσιων βάσεων δεδομένων, σε συνδυασμό με τις αυστηρές απαιτήσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, οδήγησαν σε αναθεώρηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος.

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει πλήρως μετά την ολοκλήρωση τεχνικών δοκιμών και τη σταδιακή ένταξη όλων των κτηματογραφημένων περιοχών της χώρας. Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι η καθυστέρηση κρίθηκε αναγκαία ώστε το σύστημα να παρέχει αξιόπιστα και επικαιροποιημένα στοιχεία, με σωστή λειτουργία των αλγορίθμων ανάλυσης και ακρίβεια στα αποτελέσματα που θα εμφανίζονται στους πολίτες.

Το price map, που υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, θα επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν τον πραγματικό μέσο όρο τιμών πώλησης ακινήτων ανά περιοχή, βασισμένο αποκλειστικά σε επίσημα συμβόλαια και όχι σε αγγελίες ή εκτιμήσεις. Στόχος είναι η αντικειμενική αποτύπωση των εμπορικών αξιών και η αντιμετώπιση των στρεβλώσεων που τροφοδότησαν την εκρηκτική άνοδο των τιμών τα τελευταία χρόνια.

Η εφαρμογή θα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, αντλώντας δεδομένα από το Κτηματολόγιο, την ΑΑΔΕ, φορολογικές δηλώσεις και συμβόλαια μεταβίβασης. Οι πληροφορίες θα παρουσιάζονται μέσω διαδραστικών χαρτών και φίλτρων αναζήτησης, χωρίς την εμφάνιση προσωπικών στοιχείων, αλλά με βασικά χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου, όπως επιφάνεια, παλαιότητα, όροφος και τίμημα.

Για τα φυσικά πρόσωπα η πρόσβαση θα είναι δωρεάν, ενώ για επαγγελματίες της αγοράς, τράπεζες, μεσίτες, funds και συμβολαιογράφους θα προβλέπεται συνδρομή, ανάλογα με το πακέτο δεδομένων που θα επιλέγουν. Σε δεύτερη φάση, το price map θα επεκταθεί και στην αγορά ενοικίων, προσφέροντας πλήρη εικόνα του κόστους στέγασης.