Η Apple παρουσίασε τα νέα iphone 17 - Το νέο υπέρλεπτο μοντέλο και το Pro Max, οι τιμές

Το νέο iPhone 17 παρουσίασε η Apple, σε μία μεγάλη εκδήλωση που προβλήθηκε σε όλον τον πλανήτη.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, το νέο iPhone 17 βγαίνει στην αγορά σε τέσσερα μοντέλα:

-το βασικό iPhone 17,
-το υπερλεπτό iPhone 17 Air,
-το iPhone 17 Pro και
-το iPhone 17 Pro Max.

Η βασική έκδοση περιλαμβάνει οθόνη ProMotion 120Hz, νέο επεξεργαστή A19, και μπροστινή κάμερα 24MP.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU}

Οι νέες συσκευές της Apple έρχονται με την ανανεωμένη «κεραμική ασπίδα 2», η οποία –σύμφωνα με την εταιρεία– προσφέρει τριπλάσια αντοχή στις γρατσουνιές σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.

Το iPhone 17 διαθέτει ελαφρώς μεγαλύτερη οθόνη 6,3 ιντσών με λεπτότερα πλαίσια, διατηρώντας όμως το ίδιο μέγεθος συσκευής με το iPhone 16. Για πρώτη φορά, ενσωματώνει την τεχνολογία ProMotion, η οποία μέχρι τώρα ήταν αποκλειστικά στη σειρά Pro.

AP25252704235526_7bace.jpg

Σημαντική είναι και η αναβάθμιση της κάμερας, με νέο σύστημα διπλής κάμερας 48 megapixel, που προσφέρει τετραπλάσια ανάλυση σε σχέση με τον προκάτοχό του.

Όσον αφορά το iPhone 17 Pro, η Apple επέλεξε να αντικαταστήσει το τιτάνιο των προηγούμενων μοντέλων με αλουμίνιο.

AP25252698892484_27fc4.jpg

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το νέο iPhone Air, μια λεπτότερη και ελαφρύτερη εκδοχή με πλαίσιο τιτανίου «διαστημικής ποιότητας». Έχει πάχος μόλις 5,6 χιλιοστά και κυκλοφορεί σε λευκό, χρυσό, μαύρο και γαλάζιο. Εξοπλίζεται με το νέο A19 Pro chip, ενώ η Apple τονίζει ότι, παρά το μικρότερο βάρος και πάχος, η μπαταρία του εξακολουθεί να διαρκεί όλη την ημέρα.

AP25252694820340_38727.jpg

Οι νέες συσκευές θα είναι διαθέσιμες από τις 19 Σεπτεμβρίου, με την Apple να ανακοινώνει ότι:

-το iPhone 17 ξεκινά στα $799
-το iPhone Air ξεκινά στα $999
-το iPhone 17 Pro ξεκινά στα $1.099
-το iPhone 17 Pro Max ξεκινά στα $1.199

