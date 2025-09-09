iPhone 17: Δείτε LIVE την αποκάλυψη του νέου κινητού της Apple

Με αρκετές αναβαθμίσεις το νέο iPhone 17 της Apple το οποίο παρουσιάζεται αυτή την ώρα.
{https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU}
Η νέα σειρά περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα:
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17 Air
Το iPhone 17 Air ξεχωρίζει με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, φέρνοντας νέο σχεδιασμό, νέα μπαταρία τύπου silicon-carbon, αλλά και ορισμένες θυσίες όπως η αφαίρεση του κάτω ηχείου και περιορισμένη διάρκεια ζωής στη μπαταρία (έως 1.000 κύκλους φόρτισης).
Τεχνικά χαρακτηριστικά – Τι νέο φέρνει η σειρά iPhone 17
- Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro
- Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz
- Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie
- Σύνδεση: USB‑C
- iOS 19 προεγκατεστημένο
- Νέο design και μειωμένο βάρος
- Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon
Διαθεσιμότητα και Τιμές
Η κυκλοφορία της νέας σειράς θα ξεκινήσει με προπαραγγελίες στις 12 Σεπτεμβρίου και αποστολές στις 19 Σεπτεμβρίου.
Τιμή βάσης iPhone 17: ~899 €
Τιμή Pro Max: έως 1.300 €
Οι τιμές αναμένεται να είναι παρόμοιες ή ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το iPhone 16, ανάλογα με την αγορά.