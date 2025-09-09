iPhone 17: Δείτε LIVE την αποκάλυψη του νέου κινητού της Apple

Το νέο iPhone 17 είναι γεγονός, δείτε LIVE την εκδήλωση.

Με αρκετές αναβαθμίσεις το νέο iPhone 17 της Apple το οποίο παρουσιάζεται αυτή την ώρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU}

Η νέα σειρά περιλαμβάνει τα εξής μοντέλα:

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Air

Το iPhone 17 Air ξεχωρίζει με πάχος μόλις 5,5 χιλιοστά, φέρνοντας νέο σχεδιασμό, νέα μπαταρία τύπου silicon-carbon, αλλά και ορισμένες θυσίες όπως η αφαίρεση του κάτω ηχείου και περιορισμένη διάρκεια ζωής στη μπαταρία (έως 1.000 κύκλους φόρτισης).

Τεχνικά χαρακτηριστικά – Τι νέο φέρνει η σειρά iPhone 17

Επεξεργαστές: A19 και A19 Pro

Οθόνες: ProMotion OLED έως 120 Hz

Κάμερες: 48MP κύρια και 24MP selfie

Σύνδεση: USB‑C

iOS 19 προεγκατεστημένο

Νέο design και μειωμένο βάρος

Σειρά Air: πιο λεπτό iPhone στην ιστορία, με επαναστατική μπαταρία silicon‑carbon

Διαθεσιμότητα και Τιμές

Η κυκλοφορία της νέας σειράς θα ξεκινήσει με προπαραγγελίες στις 12 Σεπτεμβρίου και αποστολές στις 19 Σεπτεμβρίου.

Τιμή βάσης iPhone 17: ~899 €

Τιμή Pro Max: έως 1.300 €

Οι τιμές αναμένεται να είναι παρόμοιες ή ελαφρώς αυξημένες σε σχέση με το iPhone 16, ανάλογα με την αγορά.