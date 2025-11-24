Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «Διαβάζω τις ευφάνταστες ερμηνείες περί μάγματος που ανέβηκε και κινήθηκε οριζόντια επί πολλά χιλιόμετρα και δήθεν προκάλεσε τους σεισμούς.»

Ο καθηγητής Σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του ξεκαθαρίζει ότι οι πρόσφατοι σεισμοί στη Σαντορίνη και την Αμοργό δεν μπορούν να εξηγηθούν με θεωρίες περί «μάγματος που ανέβηκε και κινήθηκε οριζόντια για πολλά χιλιόμετρα».

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «σεισμοί Σαντορίνης-Αμοργού 2025. Διαβάζω τις ευφάνταστες ερμηνείες περί μάγματος που ανέβηκε και κινήθηκε οριζόντια επί πολλά χιλιόμετρα και δήθεν προκάλεσε τους σεισμούς. Η επιστήμη συχνότατα κινείται με όρους αγοράς, δλδ. να πουλήσουμε κάτι το εντυπωσιακό, να χτίσουμε καριέρες, να πάρουμε χρηματοδοτήσεις. Αυτά σχεδόν πάντα κινούνται μακράν της επιστημονικής μεθόδου.» Η θέση του Παπαδόπουλου υπενθυμίζει ότι η επιστήμη δεν λειτουργεί με βάση εντυπωσιακές ιστορίες, αλλά με δεδομένα, παρατηρήσεις και επαληθεύσιμα μοντέλα.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα ευρήματα μελέτης διεθνούς ομάδας έδειξαν ότι ηκίνηση του μάγματος κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας προκάλεσε την έντονη σεισμική δραστηριότητα του 2025 στην περιοχή Σαντορίνης - Αμοργού. Συγκεκριμένα, η μελέτη τους, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Science», δείχνει ότι η δραστηριότητα προκλήθηκε από μια τεράστια μαγματική διείσδυση -ένα κατακόρυφο στρώμα μάγματος- που διαδόθηκε κατά κύματα σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 χιλιόμετρα μέσα στον φλοιό της Γης, σε βάθος μεγαλύτερο από 10 χιλιόμετρα κάτω από τον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό το μάγμα ήταν αρκετό για να γεμίσει σχεδόν 200.000 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων, ή 200 φορές τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας, ή περίπου 200 φορές την Ακρόπολη.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η λεπτομερής χωροχρονική απεικόνιση της σεισμικής δραστηριότητας του 2025 έδειξε ότι οι διεισδύσεις μάγματος δημιουργούν σεισμούς και μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνες ηφαιστειακές εκρήξεις, δεν περιλαμβάνουν μια απλή μονόδρομη διαδικασία μάγματος που κινείται οριζόντια ή κατακόρυφα. Το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι η διείσδυση δεν κινήθηκε ομαλά. Αντίθετα, εκδηλώθηκε κατά κύματα - ανοίγοντας νέες ρωγμές, κλείνοντας άλλες και προωθώντας μάγμα προς τα εμπρός σε παλμούς. Η κυματική διείσδυση του μάγματος και η επακόλουθη παλμική μεταβολή της πίεσης επέδρασε στο πεδίο τάσεων και οδήγησε στη γένεση τόσο μεγάλου πλήθους σεισμών, με «καταρρακτώδη» ρυθμό, δηλαδή ο ένας σεισμός μετά τον άλλο σε πολύ μικρό χωρικό και χρονικό διάστημα.