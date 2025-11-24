Εξελιγμένα και θανατηφόρα «εγκεφαλικά όπλα» που μπορούν να μεταβάλουν την ανθρώπινη συνείδηση, την αντίληψη, τη μνήμη ή τη συμπεριφορά δεν αποτελούν πλέον θέμα επιστημονικής φαντασίας, υποστηρίζουν δύο Βρετανοί ακαδημαϊκοί.

Οι Michael Crowley και Malcolm Dando του Πανεπιστημίου Bradford, με το καινούργιο τους βιβλίο με τίτλο: Preventing Weaponization of CNS-acting Chemical (Πρόληψη της οπλοποίησης χημικών ουσιών που δρουν στο ΚΝΣ :Μια Ολιστική Ανάλυση Ελέγχου Όπλων), φιλοδοξούν να αφυπνίσουν τον κόσμο, σύμφωνα με τον Guardian.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο οι δυο επιστήμονες ταξίδεψαν στη Χάγη για την κρίσιμη Διάσκεψη των Κρατών Μερών (CSP) που επιβλέπει την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα, και εκεί υποστήριξαν ότι το ανθρώπινο μυαλό αποτελεί ένα νέο σύνορο στον πόλεμο και ότι χρειάζεται επειγόντως παγκόσμια κινητοποίηση για να αποτραπεί η «οπλοποίηση» της νευροεπιστήμης.

Το βιβλίο που εκδόθηκε από τη Βασιλική Εταιρεία Χημείας, διερευνά πώς οι εξελίξεις στη νευροεπιστήμη, τη φαρμακολογία και την τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζονται για να συστήσουν μια νέα απειλή.

«Εισερχόμαστε σε μια εποχή όπου ο ίδιος ο εγκέφαλος θα μπορούσε να γίνει πεδίο μάχης», δήλωσε ο Κρόουλι στον Guardian. «Τα εργαλεία για τον έλεγχο του ανθρώπινου κεντρικού νευρικού συστήματος γίνονται όλο και πιο ακριβή, πιο προσιτά και πιο ελκυστικά για τα κράτη».

Το βιβλίο παρακολουθεί τη συναρπαστική, αν και τρομακτική, ιστορία της κρατικά χρηματοδοτούμενης έρευνας σχετικά με τις χημικές ουσίες που δρουν στο κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ).

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και μετά, οι ΗΠΑ, η Σοβιετική Ένωση και η Κίνα «επιδίωξαν ενεργά» να αναπτύξουν όπλα που δρουν στο ΚΝΣ, δήλωσε ο Κρόουλι. Σκοπός τους ήταν να προκαλέσουν παρατεταμένη ανικανότητα στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης απώλειας συνείδησης ή καταστολής ή ψευδαισθήσεων ή παράλυσης και αποπροσανατολισμού.

Η μόνη φορά που χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα όπλο με δράση στο ΚΝΣ ήταν από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2002 για τον τερματισμό της πολιορκίας του θεάτρου της Μόσχας. Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν παράγωγα φαιντανύλης για να τερματίσουν την πολιορκία, κατά την οποία ένοπλοι Τσετσένοι μαχητές είχαν πάρει ομήρους 900 θεατές. Οι περισσότεροι από τους ομήρους απελευθερώθηκαν, αλλά περισσότεροι από 120 πέθαναν από τις επιπτώσεις των χημικών παραγόντων και ένας άγνωστος αριθμός υπέστη μακροχρόνιες βλάβες ή πέθανε πρόωρα.

Έκτοτε, η έρευνα στο πεδίο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Οι ακαδημαϊκοί υποστηρίζουν ότι υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας πολύ πιο «εξελιγμένων και εύστοχων» όπλων που κάποτε θα ήταν αδιανόητα.

«Η ίδια γνώση που μας βοηθά να θεραπεύσουμε νευρολογικές διαταραχές θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να διαταράξει τον ανθρώπινο εγκέφαλο», λέει ο Dando.

Η απειλή είναι «ρεαλιστική και αυξανόμενη», αλλά υπάρχουν κενά στις διεθνείς συνθήκες ελέγχου των όπλων που εμποδίζουν την αποτελεσματική αντιμετώπισή της, εκτιμούν οι δυο επιστήμονες.

Ο Malcolm Dando είναι ομότιμος καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο του Μπράντφορντ και κορυφαίος ειδικός στον έλεγχο βιολογικών και χημικών όπλων, ενώ ο Michael Crowley είναι επισκέπτης ανώτερος ερευνητής στο τμήμα ειρηνευτικών σπουδών και διεθνούς ανάπτυξης του Μπράντφορντ.

Το βιβλίο τους υποστηρίζει ένα νέο πλαίσιο «ολιστικού ελέγχου των όπλων», αντί να βασίζεται στις υπάρχουσες συνθήκες. Καθορίζει μια σειρά από πρακτικά βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης μιας ομάδας εργασίας για τους παράγοντες που δρουν στο ΚΝΣ και τους ευρύτερους παράγοντες που εξουδετερώνουν την ικανότητα δράσης αυτών των πρώτων.

Και οι δύο άνδρες αναγνωρίζουν ότι μαθαίνουμε περισσότερα για τον εγκέφαλο και το κεντρικό νευρικό σύστημα, κάτι που είναι καλό για την ανθρωπότητα. Είπαν ότι δεν προσπαθούν να καταπνίξουν την επιστημονική πρόοδο και ότι το ζητούμενο είναι η αντίδραση σε κακόβουλες προθέσεις.