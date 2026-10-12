«Θα θέσει η χώρα μας, ως κράτος-μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μείζον θέμα διατάραξης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας;» αναφέρει η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφορικά με τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι ΗΠΑ θα το «διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι» και θα «το τελειώσουν», «αποδεκατίζοντας την ικανότητά του να ασκήσει αρμοδιότητα σε Αμερικανούς πολίτες».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, έθεσε το ζήτημα της στάσης της κυβέρνησης απέναντι σε αυτές τις απειλές κατά της διεθνούς νομιμότητας και της απονομής Διεθνούς Δικαιοσύνης.

Στην ερώτησή της υπογράμμισε την ιδιαίτερη ευθύνη της χώρας μας ως ιδρυτικού μέλους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και ως μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ να διαφυλάξει την δέσμευση της Ανθρωπότητας για το τέλος της Ατιμωρησίας για διεθνή Εγκλήματα.

Η Επίκαιρη Ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:

«Κύριε Υπουργέ,

Μετά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα, στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2026, τον οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση υποδέχθηκε μετά Βαΐων και Κλάδων, παραχωρώντας γη και ύδωρ, ως μη όφειλε, και δεν δικαιούται, ο ανωτέρω ΥπΕξ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ενεργώντας για λογαριασμό του ολοένα και περισσότερο αμφισβητούμενου Προέδρου των ΗΠΑ Ντόνταλντ Τραμπ, προέβη σε αδιανόητες δηλώσεις εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του μόνιμου Δικαστικού Θεσμού, που έχει θεσπισθεί στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, με αρμοδιότητα για τα φρικτότερα διεθνή εγκλήματα-κακουργήματα, που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα: επιθετικός πόλεμος-εισβολή, γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου.

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Ο Μάρκο Ρούμπιο, αμέσως μετά την επίσκεψή του στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας γλώσσα που παραπέμπει στη διεθνή τρομοκρατία και όχι σε ηγεσία πολιτισμένου κράτους, απείλησε ευθέως ότι οι ΗΠΑ θα διαλύσουν «κομμάτι-κομμάτι» το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι «Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να ασκήσει δίωξη σε Αμερικανούς», «Τιμωρούμε-επιβάλλουμε ποινές στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο», «Θα απαγορεύσουμε τις συναλλαγές με αυτό το ψευδο-Δικαστήριο, αποκόπτοντας τους πόρους του και αποδεκατίζοντας (προκαλώντας αναπηρία-crippling) την ικανότητά του να λειτουργήσει εναντίον μας. Διότι το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: οι ΗΠΑ και ο Αμερικανικός λαός δεν υπόκεινται στην αρμοδιότητα αυτού του ψεύτικου Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Και τα δύο κόμματα συμφωνούν σε αυτό, αλλά μόνον ο Πρόεδρος Τραμπ έχει την αποφασιστικότητα να αναλάβει τη δράση που χρειάζεται μια για πάντα. Είτε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο θα σταματήσει τις απειλές του είτε θα τελειώσουμε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.Και περιμένουμε οι σύμμαχοί μας, πολλοί από τους οποίους είναι μέρη στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και ακουμπάνε στους Αμερικανούς στρατιώτες για την άμυνά τους, να κατακεραυνώσουν αυτό το ψευδο-Δικαστήριο. Αν δεν το κάνουν, οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν την εκστρατεία τους προκειμένου να διαλύσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κομμάτι κομμάτι, μέχρι να μην απειλούνται καθόλου οι Αμερικανοί».

Στις δηλώσεις αυτές αντέδρασε έντονα η Πρόεδρος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά και συνολικά η διεθνής κοινότητα και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Υπενθυμίζεται ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Γκάλαντ, για διεθνή εγκλήματα δε βάρος του Παλαιστινιακού λαού.

Επίσης υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος και πρωτεργάτης στην ίδρυση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

ΕΡΩΤΑΣΘΕ

1. Υπήρξε συζήτηση για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης Ρούμπιο στην Ελλάδα; Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ή θα προβείτε απέναντι σε αυτές τις αδιανόητες δηλώσεις αμφισβήτησης της διεθνούς νομιμότητας και επιβολής της ατιμωρησίας έναντι του θεσμού των Ηνωμένων Εθνών για την απονομή Διεθνούς Δικαιοσύνης;

2. Θα θέσει η χώρα μας, ως κράτος-μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ το θέμα αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως μείζον θέμα διατάραξης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας;».