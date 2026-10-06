«Άμεση καταγραφή των ζημιών, ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες, πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του δήμου και της περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών», είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τις πληγείσες από την πρόσφατη κακοκαιρία περιοχές στο Οροπέδιο Λασιθίου επισκέφθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Στεκόμαστε στο πλευρό των κατοίκων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου και του Δήμου Μυλοποτάμου που έχουν υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή μετά τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο:

Άμεση καταγραφή των ζημιών, ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες, πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του δήμου και της περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών που έχουν πληγεί.

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Πρέπει να υπάρχει και ένα σχέδιο αντικατάστασης του ζωικού κεφαλαίου σε κάθε περίπτωση.

Το κράτος οφείλει να σκεφτεί ότι εδώ, στο Οροπέδιο Λασιθίου, υπάρχουν ήδη τεράστια δημογραφικά προβλήματα. Ελάχιστοι νέοι έχουν μείνει στον τόπο τους για να κάνουν οικογένειες και να συνεχίσουν τις εργασίες των πατεράδων και των παππούδων τους σε αυτόν εδώ τον κάμπο.

Πρέπει να τους στηρίξουμε, γι’ αυτό πρέπει άμεσα η πολιτεία να κάνει αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν πρέπει η τελευταία καταστροφή να επιδεινώσει περαιτέρω την δημογραφική συρρίκνωση του Δήμου Οροπεδίου».