«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι λοιποί συμβαλλόμενοι οφείλουν να δώσουν αναλυτικά σήμερα στη δημοσιότητα τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε η έγκριση από την αρμόδια Επίτροπο», αναφέρει ο Μαρίνος Σκανδάμης.

«Παρά τις θριαμβευτικές δηλώσεις των πολιτικών της ΝΔ ότι τα δρομολόγια του Οδοντωτού θα επανεκκινούσαν στις 16 Οκτωβρίου, η μη έγκριση από την αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου της υπογραφής του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του κεντρικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της εταιρείας «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», βυθίζει τον κόσμο των Καλαβρύτων, της Αιγιάλειας και την Αχαΐα σε πλήρη απογοήτευση και αγανάκτηση για την ανικανότητα (;) των πιο πάνω φορέων», αναφέρει σε δήλωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης.

«Ουδείς από τους πιο πάνω φορείς που συνυπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση μπορεί να κρύβεται πίσω από μισόλογα και φαιδρές αιτιολογίες των παρασκηνίων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι λοιποί συμβαλλόμενοι οφείλουν να δώσουν αναλυτικά σήμερα στη δημοσιότητα τους λόγους για τους οποίους δεν υπήρξε η έγκριση από την αρμόδια Επίτροπο, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μας πουν αν πραγματικά έχουν σκοπό την επανεκκίνηση του Οδοντωτού ή την καθυστέρηση με κάθε μέσο», συνεχίζει ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΕΛΑΣ και καταλήγει: «Δεν δικαιούστε να εμπαίζετε άλλο τον αχαϊκό λαό».

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