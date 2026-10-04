Ο πρωθυπουργός, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να αναφερθεί στην πολιτική διαδρομή της παράταξης, αλλά και στις σύγχρονες προκλήσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας.

Στην επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσει αύριο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00, στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ, με την παρουσία στελεχών, μελών και υποστηρικτών της Νέας Δημοκρατίας.

Η επέτειος αποτελεί αφορμή για την πολιτική παράταξη να ανατρέξει στην πορεία της από την ίδρυσή της το 1974 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έως σήμερα, ενώ το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.