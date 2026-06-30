«Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Στη σημερινή του εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μια εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, μακριά από τα πραγματικά προβλήματα που βιώνει καθημερινά η κοινωνία», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την εισήγηση του πρωθυπουργού στο πλαίσιο της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου και προσθέτει: «Για πολιτικές παρεμβάσεις στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, ούτε λόγος!»

Στη συνέχεια η Κουμουνδούρου υπογραμμίζει: «Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συντήρηση της ακρίβειας και η εξυπηρέτηση των καρτέλ. Μετά το επικοινωνιακό πυροτέχνημα του posokanei.gov, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι οι τιμές προϊόντων θα παραμείνουν σταθερά στα ύψη για άλλους δύο μήνες, μετά τη «συμφωνία κυριών» με τα καρτέλ, ενώ για τη μείωση των τιμών σε σούπερ μάρκετ και καύσιμα το φθινόπωρο, μοίρασε ευχές και υποσχέσεις.

Ούτε μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ, ούτε ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά, ούτε πρόστιμα στην αισχροκέρδεια. Αντίθετα, η κυβέρνηση αποδυναμώνει ακόμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν είπε ούτε μία κουβέντα για τους χαμηλούς μισθούς, τη στεγαστική κρίση, την κατάρρευση του ΕΣΥ, την ανασφάλεια των εργαζομένων και τη διάλυση κρίσιμων δημόσιων υπηρεσιών. Επτά χρόνια μετά, εξακολουθεί να περιγράφει τα προβλήματα σαν να μην είναι ο ίδιος ο πρωθυπουργός που τα δημιούργησε».

Καταλήγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει: «Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από επικοινωνιακές πολιτικές υποσχέσεων. Χρειάζεται πολιτικές που να στηρίζουν τους πολλούς και όχι τα καρτέλ και τα ισχυρά συμφέροντα. Και για αυτό απαιτείται το συντομότερο πολιτική αλλαγή, με μια προοδευτική κυβέρνηση που θα δώσει πραγματικές λύσεις στα προβλήματα της κοινωνίας».