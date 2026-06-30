«Θα βγάλουμε έναν διαγωνισμό για το λιμάνι της Ελευσίνας», προανήγγειλε ο υπουργός Ναυτιλίας.

«Αντίπαλος» της Νέας Δημοκρατίας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας, τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, χαρακτηρίζοντας «εφικτό» τον στόχο της ΝΔ για αυτοδυναμίας στις επόμενες εκλογές.

Ο ίδιος επεσήμανε ότι προτεραιότητά του είναι τα θέματα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα, ενώ ερωτηθείς για την 24ωρη απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) την Παρασκευή στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου, όπως υποστηρίζει, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται 11, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Ο υπουργός Ναυτιλίας δήλωσε ότι το υπουργείο ακολουθεί τον νόμο. «Ο νόμος λέει ότι η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και ο λιμενάρχης για κάθε λιμάνι, καθορίζουν μαζί με το Λιμενικό Ταμείο τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται το λιμάνι. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ακτοπλοΐα με έναν τρόπο δίκαιο και διαφανή», είπε χαρακτηριστικά.

«Εμένα η πρώτη προτεραιότητά μου είναι τα θέματα ασφάλειας στην ακτοπλοΐα. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Γι’ αυτόν τον λόγο έχουμε ξεπεράσει τους 1.500 έκτακτους ελέγχους στην ακτοπλοΐα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα έργα για την αναβάθμιση των λιμανιών της χώρας, είπε ότι «ειδικά στα νησιά, φτιάχτηκαν σε άλλες δεκαετίες κυρίως για να αντιμετωπίσουν τους βοριάδες. Βοριάδες και μελτέμια είχαμε στο Αιγαίο. Η αλήθεια είναι ότι και λόγω της κλιματικής κρίσης βλέπουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Πέρυσι είχαμε πάνω από 60 μέρες νοτιάδες. Δηλαδή μπαίνει το νερό μέσα στις λιμενικές υποδομές, κατατρώει πολλές φορές την ακτογραμμή».

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«Είναι μια πολύ μεγάλη μάχη, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είναι έργα υπερδεκαετή κατά κύριο λόγο να μπορέσουν να γίνουν με σειρά και με προτεραιοποίηση. Οι επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές που θέλουμε αλλά και που φέρνουν ανάπτυξη», προσέθεσε.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι ο κόσμος πρέπει να ξαναστραφεί στις θέσεις εργασίας που συνδέονται με τη θάλασσα «στα λιμάνια μας, στο εμπόριο, στην εξωστρέφεια και όλο αυτό το hub. Eπαγγέλματα της θάλασσας, πολύ καλά πληρωμένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και εμπόριο στις λιμενικές υποδομές. Ενέργεια, FSRU, γεωτρήσεις, high-end μαρίνες, υψηλό yachting φέρνει έσοδα τεράστια στην χώρα».

«Έμποροι ήμασταν πριν τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν ήταν το όνειρο του Έλληνα να γίνει δημόσιος υπάλληλος. Και αυτό ήταν θεμιτό στις πρώτες δεκαετίες της μεταπολίτευσης. Είχε ανταγωνιστική αξία ο μισθός του και μπορούσε να ζήσει μια καλή ζωή. Πλέον δεν είναι σίγουρο αυτό», πρόσθεσε.

«Όταν 17.000 ευρώ είναι ο μισθός ενός καπετάνιου και 14.000 ενός μηχανικού, 12-13.000 ευρώ ενός ηλεκτρολόγου σ’ ένα πλοίο, 11.000 ευρώ ενός σεφ, τα ξενοδοχειακά επαγγέλματα, 4.000, 5.000, 6.000 ευρώ, αλλά πλέον αναπτύσσονται και τα επαγγέλματα γύρω γύρω από τη θάλασσα», είπε ακόμα και ανέφερε πόλεις και νησιά που γνώρισαν τεράστια ακμή όταν αξιοποίησαν το εμπόριο τους και την εξωστρέφεια τους σε σχέση με τα λιμάνια τους.

Όσον αφορά τις μαρίνες, ανέφερε ότι «έχουν γίνει πολύ μεγάλες προσπάθειες και ειδικά στο κομμάτι της Αττικής, αλλά και σε πολλά νησιά, έχουν κατασκευαστεί μαρίνες. Βλέπετε ότι η ζήτηση είναι υπερπολλαπλάσια και αυτό προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες».

Διαγωνισμός για το λιμάνι της Ελευσίνας

Μάλιστα προανήγγειλε διαγωνισμό για το λιμάνι της Ελευσίνας. «Έχω πολλές φορές συζητήσει για το παράδειγμα της Δυτικής Αττικής. Εμείς θα βγάλουμε έναν διαγωνισμό για το λιμάνι της Ελευσίνας», είπε χαρακτηριστικά και τόνισε πως ο εν λόγω διαγωνισμός θα ανακοινωθεί, «όταν είμαστε έτοιμοι με το ΤΑΙΠΕΔ και έχουν ελεγχθεί όλοι αυτοί οι όροι οι οποίοι απαιτούνται».

«Για φανταστείτε αν μετακινηθεί το λιμάνι και φτιαχτεί μια high-end μαρίνα και η λιμενική υποδομή όλη αυτή αξιοποιηθεί, πόσο θα αυξηθούν οι περιουσίες των ανθρώπων που ζουν στη Δυτική Αττική, τα σπίτια τους, τα χωράφια τους και οι περιουσίες τους σε σχέση με αυτά που αξίζουν σήμερα και τι δυνατότητες αναπτυξιακές θα δημιουργηθούν. Αυτό είναι ένα αναπτυξιακό μοντέλο του επόμενου, ενός τετάρτου του αιώνα που θα δώσει πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας στους Έλληνες», προσέθεσε.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι «είμαστε ευχαριστημένοι γιατί βλέπουμε την επαναφορά των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα μετά από πολλές δεκαετίες ή έγινε και στη Βόρεια Ελλάδα μια αρχή και προφανώς τώρα είναι υπερπολλαπλάσια».

«Το ενδιαφέρον είναι γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό και οικονομικό επίσης. Εμείς κοιτάζουμε την οπτική πλευρά της κοινωνίας και της οικονομίας, αν μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα να ζουν σε καλύτερο επίπεδο οι Έλληνες και να έχουν καλύτερα πληρωμένες δουλειές. Και αυτό είναι αναπτυξιακό, το υποστηρίζουμε ως κυβέρνηση, το ενισχύουμε και το στηρίζουμε», προσέθεσε.

«Ψάχνουμε να βρούμε πώς τα παιδιά μας και η επόμενη γενιά θα μείνουν στην Ελλάδα. Εγώ αισθάνομαι ότι με 800 ευρώ και 700 και 900 και 1000 και 1200 ευρώ ούτε το στεγαστικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί, ούτε το θέμα. Νοικιάζω ένα σπίτι, αγοράζω ένα σπίτι, άρα δύο παιδιά ενδεχομένως δυσκολεύονται. Εμείς θέλουμε να τους δώσουμε όραμα και κίνητρο και ελπίδα», είπε ακόμα.

Μεταφορικό ισοδύναμο

Αναφερόμενος στο μεταφορικό ισοδύναμο είπε ότι ξεκίνησε από τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, τον Νεκτάριο Σαντορινιό.

«Τιμάμε τη μνήμη του, την προσπάθεια και το όραμα το οποίο είχε, αλλά πρέπει να πω ότι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν ενισχύσει, στηρίξει, οργανώσει και αυξήσει το μεταφορικό ισοδύναμο», είπε αρχικά και εξήγησε ότι «είναι το ποσό επί των εισιτηρίων, το οποίο δίνουμε ως οργανωμένη πολιτεία στους νησιώτες μας, έτσι ώστε να μπορούν να μην επιβαρύνονται και να ταξιδεύουν από και προς τα νησιά μας. Είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση και ελληνικός νόμος στο Σύνταγμά μας, η διασύνδεση της νησιωτικότητας με την ηπειρωτική Ελλάδα και την ηπειρωτική Ευρώπη», σημείωσε.

Τιμές ακτοπλοϊκών εισιτηρίων

Για τις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, ο κ. Κικίλιας, τόνισε «ότι μέχρι τώρα τα έχουμε καταφέρει πολύ καλά και με πολύ μεγάλη μάχη, πολύ μεγάλο κόπο και πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Είπε ότι βρισκόμαστε εν μέσω δύο πολέμων και χωρίς να έχουν τελειώσει οι πληθωριστικές τάσεις. «Η ελληνική κυβέρνηση στήριξε μέσα από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες τους πολίτες και τους Έλληνες με ένα σημαντικό ποσό το οποίο δόθηκε προκειμένου να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Θυμίζω και πέρυσι που είχαν ανακοινωθεί αυξήσεις 15% από την αγορά και παρότι πήγα στο υπουργείο αυτό στις αρχές, σχεδόν στις παρυφές της ακτοπλοϊκής περιόδου, βρήκαμε τρόπο και δεν αυξήθηκαν οι τιμές. Και θέλω να σας πω και χαίρομαι γι’ αυτό. Το καλοκαίρι δίνεται πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου οι τιμές να μην αυξηθούν και μέχρι τώρα το έχουμε καταφέρει. Αν είδατε υπήρχαν ανακοινώσεις χτες για τα ταχύπλοα με εκπτώσεις από 24 έως 42%».

«Σε ό,τι έχει να κάνει με την ελληνική οικογένεια δεν είναι πολυτέλεια, το να πάει μια οικογένεια μια βδομάδα σε ένα νησί, στο νησί του παππού, της γιαγιάς ή όπου θέλουν. Αυτό δεν είναι πολυτέλεια για τους Έλληνες, αυτό είναι ανάγκη και είναι λαϊκό μέσο. Το πλοίο και η ακτοπλοΐα γιατί είναι μαζικό. Γι’ αυτό και δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη για να μην αυξηθούν οι τιμές. Άρα το ότι φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή στο τέλος του Ιουνίου πλησιάζει ο Ιούλιος. Να ανακοινωθούν εκπτώσεις από 24% έως 42% είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή που δείχνει ότι και ο ανταγωνισμός δουλεύει προς όφελος του πολίτη», υπογράμμισε ακόμα.

«Η πολιτική μας που λέει ότι θέλουμε να αφήσουμε έναν καλύτερο πλανήτη στα παιδιά μας και πιο πράσινο και να είμαστε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον και να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα, είναι μια πραγματικότητα την οποία την ακολουθούμε τα τελευταία χρόνια. Αυτό πρέπει να γίνεται με ρεαλιστικά βήματα, τέτοια που να μπορεί η κοινωνία να ακολουθεί. Ο τρόπος με τον οποίον κάποιοι αποφάσισαν και στην Ευρώπη και στον ΙΜΟ και ειδικά χωρίς εμάς που είμαστε το 61% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και το 20% της παγκόσμιας ναυτιλίας να προχωρήσουν σε αυτούς τους ρυθμούς τέτοιες πολιτικές και να τιμωρήσουν με πρόστιμα την ναυτιλία. Από το 2027 120 δισ. και 100 έως 300 δισ. τον χρόνο μέχρι το 2035 θα δημιουργείτο μια τέτοια κατάσταση που αυτοί οι οποίοι επιχειρούν την ναυτιλία δεν μπορούν να πληρώσουν για τα πλοία τους», συμπλήρωσε ο κ. Κικίλιας.

«Θα γινόταν μετακύλιση του κόστους στους ναυλωτές και από αυτούς στην πραγματική οικονομία, άρα θα είχαμε τεράστια αύξηση στον πληθωρισμό, στις τιμές της ενέργειας και στις τιμές των προϊόντων, μια που το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου είναι δια θαλάσσης. Αυτό δεν υπήρχε περίπτωση ελληνική κυβέρνηση να το επιτρέψει. Για φανταστείτε προς χάριν κάποιων γραφειοκρατών οι οποίοι δεν υπολόγισαν καλά την αγορά και την οικονομία, θα θέταμε σχέδια και όρια για το 2050 ή 2100, τιμωρώντας τις κοινωνίες και τις οικονομίες, αφήνοντας όλους αυτούς τους ανθρώπους πίσω και με επιπλέον πληθωρισμό, με παραπάνω τιμές ενέργειας, με παραπάνω τιμές στα προϊόντα, πρώτον δεν θα έμεινε πρώτα απ’ όλα καμία κυβέρνηση στην Ευρώπη όρθια και δεύτερον δεν θα ακολουθούσε η κοινωνία, θα επαναστατούσε η κοινωνία και σωστά. Άρα εξηγήσαμε με ευγένεια, με σοβαρότητα, με επιχειρήματα και με ταπεινότητα ότι είμαστε το 2% του ΑΕΠ της Ευρώπης, ότι είμαστε μια μικρή ευρωπαϊκή χώρα, αλλά η πρώτη δύναμη στη ναυτιλία στον κόσμο. Άρα αποφάσεις στην Ευρώπη ή στον ΙΜΟ ή γενικώς δεν μπορεί να παίρνονται χωρίς εμάς», προσέθεσε.

«Θα είμαστε συνδιαμορφωτές των αποφάσεων προς χάριν των συμπολιτών μας και της βαριάς βιομηχανίας που είναι η ναυτιλία. Και αυτό καταστήσαμε σαφές και ο πρωθυπουργός πήρε μια πολύ σοβαρή και σημαντική απόφαση, την οποία εξήγησα και στην πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν για τη θέση μας και η θέση μας δικαιώθηκε. Τελικώς το ψήφισμα αυτό για το Net Zero Framework δεν ήρθε όπως το σκεφτόντουσαν κάποιοι στον ΙΜΟ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και η ισορροπία θα κρατηθεί μεταξύ της πορείας μας σε καύσιμα πιο φιλικά για το περιβάλλον, αλλά της υποστήριξης σήμερα του μεταβατικού καυσίμου που είναι το LNG. Και ήρθε και ένας δεύτερος πόλεμος με την Ουκρανία στον Περσικό και στο Ορμούζ και απέδειξε ότι όχι μόνο έχουμε ανάγκη αυτά τα καύσιμα, ψάχνουμε να τα βρούμε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν έχουν τα αποθέματά τους τεράστιες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ινδία. Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, με αποτέλεσμα μια γενικευμένη και πάρα πολύ μεγάλη κρίση, όπως βλέπετε. Άρα πολιτικές στη ναυτιλία, στην Ευρώπη και παγκοσμίως θα γίνονται με τη συμμετοχή της χώρας», συμπλήρωσε.

«Εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας»

Μιλώντας για τις εκλογές ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι αντίπαλός της Νέας Δημοκρατίας «δεν είναι η ΕΛ.Α.Σ., ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα δημιουργηθεί, αλλά μόνο τα προβλήματα της κοινωνίας».

«Αν εμείς συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις, αν εμείς μπορέσουμε να βρούμε λύσεις, να σταθούμε δίπλα στον κόσμο, να εξηγήσουμε τις πολιτικές μας και πατήσουμε γκάζι αντί για φρένο. Μέχρις ότου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφασίσει να πάει τη χώρα σε εκλογές. Αυτό θα μας το πιστώσει η κοινωνία και οι Έλληνες, όπως έχει γίνει πέντε ή έξι φορές, αν δεν κάνω λάθος, τη μία εκλογή από την άλλη. Άρα, ξέρετε, είναι λάθος το μέτρημα σε σχέση με αυτούς οι οποίοι διεκδικούν ένα ρόλο στην αντιπολίτευση και πρέπει να κάνουμε περισσότερη προσπάθεια με το πόδι στο γκάζι και για την ακρίβεια που χαίρομαι που είδα κινήσεις χθες γιατί είναι η πρώτη προτεραιότητα για εμάς και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία αυτή είναι η αντιμετώπισή μας στο πρόβλημα. Τι κάνουμε για την κοινωνία και τους ανθρώπους», προσέθεσε.

Επιστολή Φεύγα

Σχολιάζοντας την επιστολή του γραμματέα Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα στον Πρωθυπουργό, ο κ. Κικιλίας, είπε: «Εγώ δεν πιστεύω στην εσωστρέφεια και αυτά είναι εσωστρεφή μηνύματα. Καταλαβαίνω και τον πλουραλισμό στη Νέα Δημοκρατία που είναι παράταξη και όχι κόμμα και τις επιστολές και ούτω καθεξής. Αλλά ακούω έναν θόρυβο που εγώ προσωπικά δεν τον ακούω πολιτικά».

«Έχω υπάρξει πρωταθλητής σε όλα τα κουλουάρ και στον αθλητισμό και στην ιατρική και στην πολιτική. Μόνο τη μάχη βλέπω μπροστά. Απέναντι στα προβλήματα, με ενωμένη τη Νέα Δημοκρατία και την προσπάθεια να πείσουμε τον κόσμο και την κοινωνία. Όποιος δεν έχει το βλέμμα ψηλά σε αυτή τη μάχη, σε αυτή την προσπάθεια, δεν πιστεύει ότι μπορούμε να καταφέρουμε να δείξουμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις μας, να στηρίξουμε την κοινωνία και άρα η σταθερότητα είναι σημαντική παράμετρος. Όποιος θέλει να κοιτάει προς τα μέσα αντί να κοιτάει προς τα έξω, όποιος θέλει να μη συνθέτει και αντίθετα να διαιρεί, να δημιουργεί προβλήματα, για μένα κάνει μια άλλου είδους φασαρία, την οποία δεν την ακούει. Εδώ είναι η μάχη της κάθε μέρας και θα αποδειχτεί στην κάλπη», προσέθεσε.

Ακόμα τόνισε ότι ο στόχος της αυτοδυναμίας στις εκλογές «είναι εφικτός με τα κατάλληλα βήματα, τις κατάλληλες πολιτικές και με αυτή τη στρατιά, η οποία ζητείται και εξηγώντας στον κόσμο και στην κοινωνία».

Ο κ. Κικίλιας δεν σχολίασε τις αναφορές που κάνουν οι πρώην πρωθυπουργοί και πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.

«Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχω πει πολλές φορές δημοσίως δεν σχολιάζω τι κάνουν και τι λένε οι δύο πρώην πρόεδροι και πρωθυπουργοί της χώρας. Πιστεύω ότι σωστά και αυτή είναι η στάση που πρέπει να τηρήσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε μια κουλτούρα και εμείς ως παράταξη δεν είμαστε κόμμα, είμαστε παράταξη, έχουμε έναν αξιακό κώδικα, έχουμε αρχές, έχουμε αξίες», προσέθεσε.

Για τα θέματα της διαφάνειας και της διαφθοράς, τόνισε πως «έχουμε αποδείξει τώρα και επί των δικών μας ημερών ότι όποιος κρύβεται πίσω από μια κομματική σημαία και προσπαθεί να υφαρπάξει διάφορα παρανόμως κρυπτόμενος πίσω από την κομματική σημαία. Αυτό, τον ρόλο πρέπει να αναλάβει η Δικαιοσύνη».

«Κανέναν δεν καλύπτουμε, ούτε πρόκειται να καλύψουμε. Αναδεικνύουμε την οποιαδήποτε παθογένεια και πρόβλημα. Δεν έχουμε κανένα, κανέναν λόγο να μην παραδεχτούμε ότι βεβαίως σε μια διακυβέρνηση πολλών χρόνων υπάρχουν κάποια σάπια μήλα. Βεβαίως, αν μη τι άλλο, εμείς δείχνουμε τον δρόμο της Δικαιοσύνης για τον οποιονδήποτε αποδειχθεί όχι κανιβαλισμός και ανθρωποφαγία. Από κει και πέρα, αλήθεια, πέστε μου στα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης, τότε γιατί επιβίωσε η Νέα Δημοκρατία έναντι όλων των άλλων πολιτικών κομμάτων. Γιατί είχε αξιακό κώδικα. Γιατί στήριξε την πατρίδα και τη χώρα πάνω από την παράταξη και το κόμμα. Γιατί πάντα έπαιρνε μια θέση και μια στάση η οποία ενδεχομένως να είχε και κόστος πολιτικό, αλλά ήταν υπέρ της χώρας και των πολιτών και αυτό το πίστεψαν οι πολίτες στον μισό αιώνα που έχει περάσει τα 52 χρόνια», συμπλήρωσε.

Τέλος σε ερώτηση για το πώς κρίνει τον Χάρη Δούκα ως δήμαρχο Αθηναίων, ο κ. Κικίλιας τόνισε χωρίς να αναφερθεί προσωπικά.

«Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, τα παράπονα είναι πάρα πολλά. Είναι προφανές ότι θα έχουμε πολλά να πούμε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές που δεν είναι κοντά», είπε αρχικά αναφερόμενος στην Αθήνα.

«Αν δεν κάνω λάθος και σε κάθε περίπτωση δεν είμαι σίγουρος για το πόσα καρπούζια μπορεί κανείς να κουβαλάει κάτω από μία μασχάλη. Και επαναλαμβάνω υπάρχει η κεντρική πολιτική και υπάρχει θεωρία. Υπάρχουν αυτά τα οποία λέει κανείς. Ήμουν πάντα της άποψης ως πολιτικός τι κάνεις; Μετράει η δουλειά σου, μετράει η προσπάθεια σου, μετράει η στήριξη των πολλών. Στις κρίσεις μετράει το πώς είσαι δίπλα τους διαχρονικά και αυτό παραδοσιακά στη Νέα Δημοκρατία γιατί δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είμαι γέννημα θρέμμα και σε όλα τα σκαλοπάτια της της πορείας στην παράταξη υποστηρίζω αυτό τον αξιακό κώδικα. Αυτές τις αρχές και αυτήν την ιδεολογία με βάση την πατρίδα. Άρα ωραία να λέμε και να συζητάμε και ένα θεωρητικό μπορούμε στην πράξη. Τι έχει γίνει για την Αθήνα; Λίγα πράγματα», κατέληξε.