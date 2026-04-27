Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και Βουλευτής Χανίων του κόμματος, Παύλος Πολάκης.

«Το θέμα της ΔΕΗ είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας και την επιβίωση των νοικοκυριών, ενώ ταυτόχρονα συνιστά πεδίο συγκάλυψης των πραγματικών σχεδίων της κυβέρνησης, αλλά και αξιοπιστίας της αντιπολίτευσης» σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, ο Τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. και Βουλευτής Χανίων του κόμματος, Παύλος Πολάκης, σε σχετικές δηλώσεις και αναρτήσεις του στο διαδίκτυο εξέφρασε την ικανοποίησή του που το θέμα της ΔΕΗ ξαναμπαίνει στον δημόσιο διάλογο, μετά τις δημόσιες παρεμβάσεις του για το έγκλημα με τους λιγνίτες στη Δυτική Μακεδονία, που υλοποιούν οι Μητσοτάκης, Παπασταύρου, Τσάφος και Στάσσης της ΔΕΗ! «Το έγκλημα αυτό απέναντι στη δημόσια περιουσία και την Ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας είναι τεράστιο και πρέπει να αποτραπεί»! σημειώνει ο Παύλος Πολάκης.

Όσο για το άλλο θέμα των ημερών, που είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, που πιθανότατα θα οδηγήσει και σε περαιτέρω μείωση του ποσοστού του Δημοσίου κάτω από την αποτρεπτική μειοψηφία που έχει σήμερα με το 34%, ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. εκτιμά ότι το CVC fund θα αυξήσει το ποσοστό του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ! Με βάση τα παραπάνω ο Παύλος Πολάκης θέτει μετ’ επιτάσεως ως βασικό και κεντρικό ζήτημα για όλα τα κόμματα της προοδευτικής και δημοκρατικής Αντιπολίτευσης (τα υπάρχοντα και εκείνα που είναι υπό διαμόρφωση και ίδρυση), την δημόσια και ξεκάθαρη δέσμευση όλων (όπως έχει ήδη κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση του συνεδρίου του) ότι…:

1. η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση θα επανακτήσει με νόμο και υπέρ του Δημοσίου το 51% (τουλάχιστον) της ΔΕΗ, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα συμμετέχει μόνο το Δημόσιο!

2. Η ΔΕΗ μετά την υπαγωγή της σε δημόσιο έλεγχο θα λειτουργήσει με προτεραιότητες…:

Α. την ενεργειακή αυτάρκεια και ασφάλεια της χώρας (μέσω και της εναλλακτικής του λιγνίτη σε ικανό βάθος χρόνου και με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις)

Β. την αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το χρηματιστήριο ενέργειας για την οικιακή κατανάλωση, στόχο τη μείωση της τιμής του για τους καταναλωτές! Το χρηματιστήριο θα παραμείνει μόνο για περιπτώσεις συμφωνιών με τους μεγάλους καταναλωτές ρεύματος και με τους άλλους παρόχους.

Γ. να μπει τέλος στα φαραωνικά έργα ΑΠΕ που καταστρέφουν την πρωτογενή παραγωγή και το περιβάλλον και να προτεραιοποιηθεί η δανειοδότηση μόνο μικρών έργων, μέσω Δήμων ή συνεταιρισμών για αυτό-παραγωγή και κατανάλωση και δραστική μείωσή (έως μηδενισμός) του κόστους του ρεύματος, ειδικά σε αγρότες, κτηνοτρόφους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις!

«Αυτά είναι τα ζητήματα/ερωτήματα που οφείλουν να απαντηθούν με συγκεκριμένο και ξεκάθαρο τρόπο από όλα τα κόμματα της δημοκρατικής Αντιπολίτευσης. Χωρίς «ναι μεν αλλά», χωρίς θολά αφηγήματα, χωρίς «δηθενιές» και περισπούδαστες διατυπώσεις, που δεν οδηγούν σε συγκεκριμένη και λαϊκά κατανοητή «άλλη» πολιτική υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας (και όχι των ιδιωτών μετόχων της ΔΕΗ και των ιδιωτών παραγωγών ηλεκτρικού ρεύματος)» …τόνισε ο Παύλος Πολάκης.

«Μόνο έτσι ο λαός θα καταλάβει «πως τα πράγματα θα γίνουν αλλιώς» και θα στείλει τον Μητσοτάκη και την εγκληματική του συμμορία για μόνιμες διακοπές! Αλλιώς θα μιλάνε όλοι για «πράσινη ανάπτυξη», «επενδύσεις της ΔΕΗ» κλπ και το αποτέλεσμα θα είναι να θησαυρίζουν οι ολιγάρχες και τα Funds, ενώ εργαζόμενοι και μικρομεσαίοι θα πληρώνουν πανάκριβο ρεύμα (67% ακριβότερο σήμερα απ’ ότι το 2019)» …σημείωσε.