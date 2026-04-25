Την ανάγκη να δημιουργηθεί «ένα νέο παγκόσμιο ειρηνικό, αντιπολεμικό και αντιπυρηνικό κίνημα, ένα ευρύ δυναμικό παγκόσμιο μέτωπο στον Τραμπισμο σε όλα τα επίπεδα, και στα θέματα ειρήνης, αλλά και στις ακραίες νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές πολιτικές» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος κατά την τοποθέτησή του στη συνάντηση των διεθνών αντιπροσωπειών στο Συνέδριο του Σιν Φέιν στο Μπέλφαστ.

Σημεία από την τοποθέτηση: «Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Συνέδριο του Σιν Φέιν σε όλα τα επίπεδα και τους στόχους που θέτει στις πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης και στα θέματα της δημοκρατικής επανένωσης της Ιρλανδίας. Θέλω να επικεντρωθώ στο θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας. Ζούμε τον τρόμο του πολέμου και της παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου και της Χάρτας των ΗΕ που προκαλεί αστάθεια και ανασφάλεια στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται ένα νέο δυναμικό παγκόσμιο κίνημα ειρήνης. Ένα αντιπολεμικο και αντιπυρηνικό κίνημα. Ένα ευρύ δυναμικό παγκόσμιο μέτωπο στον Τραμπισμο σε όλα τα επίπεδα, και στα θέματα ειρήνης, αλλά και στις ακραίες νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές πολιτικές. Να συναντηθούμε ξανά όλες οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις με την αγωνία της κοινωνίας αλλά και τα ιδανικά της νεολαίας».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πραγματοποίησε συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με την πρόεδρο του Σιν Φέιν Mary Lou McDonald, με την πρώτη υπουργό της Βόρειας Ιρλανδίας Michelle O'Neill και με τον επικεφαλής για ευρωπαϊκά και εργασιακά θέματα Declan Kearney.

Τον Σωκράτη Φάμελλο συνοδεύει η βουλεύτρια Δυτικού τομέα Β´Αθηνών και τομεάρχισσα Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου.