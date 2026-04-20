Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου

«Στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, η επίλυση του Κυπριακού είναι μείζον θέμα. Επείγει ακόμα περισσότερο τώρα να αναληφθούν πρωτοβουλίες και από την ελληνική κυβέρνηση, με βάση την πρόταση η οποία είχε διαμορφωθεί στις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά το 2017, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση με διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με μία ενιαία ταυτότητα προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχή και στρατεύματα κατοχής, 52 χρόνια μετά τον Αττίλα» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος στη συνάντηση που πραγματοποίησε με τον ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου στη Βουλή και συμπλήρωσε:

«Μοιραζόμαστε κοινές αντιλήψεις και κοινές δράσεις με το ΑΚΕΛ. Η ειρήνη και το αντιπολεμικό κίνημα παραμένουν οι πρώτες προτεραιότητες για όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες, για όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σήμερα, που η γειτονιά μας και η Μέση Ανατολή βρίσκονται σε μια πολύ επικίνδυνη χρονική στιγμή, με τον πόλεμο, την παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ και την αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου.

Όταν αρχίζει και κυριαρχεί ο αναθεωρητισμός, οι “καουμπόηδες” και οι επεμβάσεις κατά των λαών και των κρατών, εμείς πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο είναι η βάση της ευημερίας και της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών. Η μόνη οδός ασφάλειας είναι η ειρήνη και η επίλυση του Κυπριακού με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επεσήμανε πως η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει να λάβει πρωτοβουλίες και για το Κυπριακό, αλλά και για την παύση της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας παράλληλα την πάγια θέση του κόμματος για μη εμπλοκή της χώρας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και για την αυτονόητη στήριξη της Κύπρου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος εξήρε τις άριστες σχέσεις των δύο κομμάτων και τόνισε την πολύ καλή συνεργασία που έχουν στο Ευρωκοινοβούλιο, τονίζοντας πως πρέπει «να αξιοποιούμε την Ευρώπη, το κοινό μας σπίτι, για την επίλυση και των μεγάλων θεμάτων και της ειρήνης και της επίλυσης του Κυπριακού».

Ο Σωκράτης Φάμελλος ευχήθηκε καλή επιτυχία στο ΑΚΕΛ στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, επισημαίνοντας τα κοινά προβλήματα της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας των καρτέλ, αλλά και των παραβιάσεων του Κράτους Δικαίου σε σε Ελλάδα και Κύπρο.

«Σημαντική η αλληλεγγύη και η συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς»

Από τη μεριά του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, αφού τόνισε τις στενές σχέσεις των δύο κομμάτων, επεσήμανε πως κορυφαία προτεραιότητα πρέπει να είναι η διαφύλαξη της ειρήνης και ο τερματισμός των πολέμων, ενώ στηλίτευσε την απαξίωση του Διεθνούς Δικαίου και την εγκαθίδρυση του “κανόνα του ισχυρού”.

Επεσήμανε πως ο ΟΗΕ, παρά τις αδυναμίες του, αποτελεί κρίσιμη κατάκτηση, που πρέπει να προστατευτεί.

Για το Κυπριακό ανέφερε πως «χωρίς λύση δεν θα υπάρχει ασφαλές μέλλον για Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους», απορρίπτοντας τα σενάρια διχοτόμησης και δύο κρατών.

«Θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το θέμα του στενού συντονισμού και της συνεργασίας της Κύπρου και της Ελλάδας και ασφαλώς του πολιτικού κόσμου. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη διαχρονική και σταθερή αλληλεγγύη που επιδεικνύει έναντι του Κυπριακού λαού και στον αγώνα που διεξάγει το ΑΚΕΛ στην Κύπρο. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αλληλεγγύη, όπως είναι σημαντική και η αλληλεγγύη και η συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς και στην περιοχή και στην Ευρώπη και παγκόσμια» τόνισε.

Στη συνάντηση συμμετείχε η βουλεύτρια Δυτικού τομέα Β’ Αθηνών και τομεάρχισσα Εξωτερικών Ρένα Δούρου, η υπεύθυνη της Πολιτικής Γραμματείας των Διεθνών και Ευρωπαϊκών υποθέσεων Ράνια Σβίγκου. Ο Στέφανος Στεφάνου συνοδευόταν από το μέλος του Τομέα Κυπριακού του ΑΚΕΛ Τουμάζο Τσελεπή.

Αναλυτικά η εισηγητική τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου:

«Καλωσορίζω τον φίλο, σύντροφο, συνεργάτη, Στέφανο Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, και την αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ, εδώ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ελληνική Βουλή. Για εμάς είναι ιδιαίτερη χαρά και με συνέπεια ανταποκρινόμαστε, όπως κι εσείς, σε μια σταθερή συνεργασία για την πρόοδο και για την ειρήνη.

Αγαπητέ Στέφανε, στις κοινές μας δεσμεύσεις και κοινές δηλώσεις, στην πρώτη μου επίσκεψη στην Κύπρο, έτσι είχαμε ξεκινήσει. Αναδεικνύαμε το αγαθό της ειρήνης ως πρωτεύουσα προτεραιότητα και για τους λαούς μας και για την Ανατολική Μεσόγειο και για όλο τον κόσμο.

Δυστυχώς, οι εξελίξεις από εκεί και μετά υπενθύμισαν ότι η ειρήνη και το αντιπολεμικό κίνημα παραμένουν οι πρώτες προτεραιότητες για όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες, για όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σήμερα, που η γειτονιά μας και η Μέση Ανατολή βρίσκονται σε μια πολύ επικίνδυνη χρονική στιγμή, όπου δεν έχουμε μόνο τον πόλεμο. Έχουμε και την παραβίαση της Χάρτας του ΟΗΕ και την αμφισβήτηση του Διεθνούς Δικαίου.

Αυτή τη χρονική στιγμή το Κυπριακό είναι ακόμα πιο σημαντικό και σοβαρό θέμα. Ξέρετε ότι στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για την ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, η επίλυση του Κυπριακού είναι ένα βασικό, μείζον θέμα. Μας ενδιέφερε πάντα, μοιραζόμασταν κοινές θέσεις και θέλω να το ξαναθέσω με την ευκαιρία της συνάντησης μας.

Επείγει ακόμα περισσότερο τώρα να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την επίλυση του Κυπριακού, με βάση την πρόταση η οποία είχε διαμορφωθεί και σταμάτησε στις διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά το 2017. Για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση με διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, με μία ενιαία ταυτότητα προς όφελος όλου του Κυπριακού λαού, και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων, χωρίς κατοχή και στρατεύματα κατοχής. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια του «Αττίλα» και της Κατοχής και δεν μπορούμε ούτε να ξεχνάμε, αλλά ούτε και να καθυστερούμε.

Εμείς έχουμε ζητήσει και από την ελληνική κυβέρνηση -και το έχω πει και σε συναντήσεις μου στην Κύπρο- ότι πρέπει να λάβουμε πρωτοβουλίες ως χώρα, ως Ελλάδα, αξιοποιώντας και το ότι είμαστε μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Διότι αφορά και το Κυπριακό, αφορά και την ειρήνη και την ασφάλεια.

Το ίδιο πρέπει να κάνουμε σαφέστατα και για το μείζον πρόβλημα που έχει προκύψει μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Εμείς έχουμε πιέσει σε όλα τα επίπεδα να υπάρξει άμεσα μια ειρηνική επίλυση, χωρίς καθυστέρηση σε διαπραγματεύσεις, χωρίς προβλήματα στην εκεχειρία, χωρίς επεμβάσεις οι οποίες δυναμιτίζουν τη συζήτηση για εκεχειρία, όπως η επέμβαση Νετανιάχου στον Λίβανο. Και να μην υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας και των βάσεων, αλλά και να υπάρχει πραγματική συμβολή σε μία ειρηνική επίλυση.

Σας το είχα μεταφέρει και σε εσάς, ότι για εμάς ήταν αυτονόητη η στήριξη στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ελλάδα, διότι αποτελεί παρέμβαση για την ειρήνη και την ασφάλεια. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα.

Με την ευκαιρία της συνάντησης μας, θα ήθελα και μαζί να διατυπώσουμε τις απόψεις μας γι’ αυτό το μείζον θέμα. Διότι το θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας μας αφορά. Είναι προτεραιότητα μιας κοινωνικά δίκαιης κοινωνίας, αυτή την οποία επιδιώκουμε. Και σε αυτή τη χρονική στιγμή πρέπει να παρθούν και πρωτοβουλίες για το Κυπριακό.

Γιατί όταν αρχίζει και κυριαρχεί ο αναθεωρητισμός, οι “καουμπόηδες” και οι επεμβάσεις τους, εμείς οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι το Διεθνές Δίκαιο είναι η βάση της ευημερίας και της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών.

Ασφάλεια είναι η ειρήνη και η επίλυση του Κυπριακού με βάση και τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Παράλληλα, θέλουμε να συζητήσουμε και για τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία. Ξέρουμε ότι είστε και μπροστά σε βουλευτικές εκλογές και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Αυτή η προσπάθεια που κάνετε για όλο τον Κυπριακό λαό, να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Γιατί γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα κοινά προβλήματα:

Η αισχροκέρδεια, η ακρίβεια, τα καρτέλ, τα οποία και θα συζητήσουμε.

Όπως θα μπορούσα να σας θέσω και τα σοβαρά θέματα για το Κράτος Δικαίου που έχουμε και εμείς και μαθαίνω ότι υπάρχουν αντίστοιχες εμπειρίες και στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τα μεγάλα:

Τα μεγάλα είναι η ειρήνη, η ασφάλεια και η επίλυση του Κυπριακού.

Και να μην ξεχάσουμε ότι μας συνδέει και το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, που αντιστοιχεί και στην άποψη που ανέφερες κι εσύ Στέφανε για τη συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων.

Η Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι. Εμείς θέλουμε να αξιοποιούμε την Ευρώπη για την επίλυση και των μεγάλων θεμάτων, και της ειρήνης και του Κυπριακού. Και θέλουμε μια Ευρώπη που θα πάρει ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την ειρήνη και για την επίλυση του Κυπριακού και για τα υπόλοιπα άλλα ζητήματα της κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου.

Εμείς θα έχουμε κοινή δράση και συνεργασία και στο πεδίο του Ευρωκοινοβουλίου. Έχουμε πολύ καλά συμπεράσματα μέχρι τώρα και πολύ πολύ καλές σχέσεις. Και είναι το πεδίο στο οποίο πρέπει να αναπτύξουμε πολλές κοινές πρωτοβουλίες».