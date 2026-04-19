«Ο πρωθυπουργός δεν τολμούσε να αποπέμψει τον κ. Λαζαρίδη, καλύπτει τον κ. Γεωργιάδη», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Αρχιερέα της τοξικότητας» χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελλος τον Κυριάκο Μητσοτάκη, απαντώντας στην ανάρτηση του πρωθυπουργού, ενώ υπογράμμισε πως είναι πάντα επίκαιρος ο αγώνας για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την ισονομία.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να σχολιάσει την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία κατηγόρησε ξανά για τοξικότητα την αντιπολίτευση, συνδέοντάς τη με την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Η υγεία και η ζωή δεν πρέπει να εισέρχονται στην πολιτική συζήτηση με οποιονδήποτε τρόπο, από οποιονδήποτε και από οποιαδήποτε. Από την άλλη μεριά, θέλω να θυμίσω στον κ. Μητσοτάκη ότι είναι ο πρόεδρος της ΝΔ που ηγείται ενός παρακρατικού μηχανισμού προπαγάνδας, της “Ομάδα Αλήθειας”», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Και είναι αυτός ο οποίος με κραυγές ότι “ξεπουλήσαμε τη Μακεδονία για τις συντάξεις” και ότι για εμάς “ο πατριωτισμός είναι ξένη λέξη”, τροφοδότησε μία ακραία τοξικότητα που έφτασε σε σημείο να λαμβάνει σφαίρες ο Νίκος Κοτζιάς, να πέφτουν μολότοφ σε αυλές βουλευτών και να είναι τα πρόσωπά μας σε αφίσες “Wanted” εδώ στη Θεσσαλονίκη. Επειδή ακριβώς ο κ. Μητσοτάκης είναι ο αρχιερέας της τοξικότητας», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην εκδήλωση «Αντίσταση και Μνήμη: Θεσσαλονίκη στα χρόνια της δικτατορίας» της ευρωομάδας της Αριστεράς, στην οποία έδωσε το παρών, ο Σωκράτης Φάμελλος υπογράμμισε ότι αυτή δεν αφορά μόνο το παρελθόν.

«Ο αγώνας για το κράτος δικαίου, τη δικαιοσύνη και την ισονομία δεν σταματά και είναι πάντα επίκαιρος. Πολύ δε περισσότερο σήμερα, που η ισονομία πλήττεται από πολιτικούς απατεώνες, όπως τον πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Λαζαρίδη, που εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο, πάνω σε ένα κομματικό κράτος της Δεξιάς», επεσήμανε.

«Δεν σταματάνε οι αγώνες όταν πρέπει να υπηρετήσουμε τη δικαιοσύνη, η οποία σήμερα αμφισβητείται από τον αντιπρόεδρο της ΝΔ, τον κ. Γεωργιάδη, ο οποίος βάλλει ευθέως κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», συμπλήρωσε και πρόσθεσε ότι ο πρωθυπουργός «από τη μια μεριά δεν τολμούσε επί 15 μέρες να αλλάξει και να αποπέμψει τον κ. Λαζαρίδη και από την άλλη μεριά καλύπτει τον κ. Γεωργιάδη που στρέφεται κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δυστυχώς είναι ίδιος και χειρότερος.

Γι’ αυτό, συνέχισε, «οφείλουμε, με βάση τα μηνύματα των αγώνων του παρελθόντος, και ιδίως από το μήνυμα ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε με αγώνες, να δώσουμε έναν δυνατό δημοκρατικό αγώνα, να έχουμε το συντομότερο δυνατόν εκλογές και μια προοδευτική αλλαγή στην Ελλάδα».

