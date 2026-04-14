«Οι μάσκες έπεσαν. Η αριστεία έμεινε στα λόγια, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Σφοδρή επίθεση εναντίον του Μακάριου Λαζαρίδη και της κυβέρνησης εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την συνέντευξη του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

«Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε αποπεμφθεί πάραυτα, αν ένας υφυπουργός ομολογούσε πως είχε στο παρελθόν διοριστεί στο δημόσιο εξαπατώντας καθώς δεν είχε τα τυπικά προσόντα, σκαρφιζόταν παιδαριώδη επιχειρήματα ότι διορίστηκε και πληρωνόταν ως μετακλητός αλλά στο ΦΕΚ του διορισμού "φαινόταν" …κατά λάθος στην υψηλότερη μισθολογική και υπαλληλική βαθμίδα του Ειδικού Επιστήμονα Υπουργού και ομολογούσε ότι κορόιδευε τους πολίτες κομπάζοντας με αναρτήσεις ότι είναι απόφοιτος δημοσίου Πανεπιστημίου», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη.

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται», υπογραμμίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «οι μάσκες έπεσαν.

«Η αριστεία έμεινε στα λόγια. Ο κ. Λαζαρίδης είναι το προσωπικό ρουσφέτι του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύφθηκε πως το πρόσωπο του κ. Λαζαρίδη είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

«Η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία είναι πλέον έννοιες ταυτόσημες με τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

