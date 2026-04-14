«Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσελήφθη και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του»

Σαφείς εσωκομματικές αιχμές άφησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, αναφορικά με την υπόθεση του διορισμού του Μακάριου Λαζαρίδη στο Υπουργείο Παιδείας το 2007.

Μιλώντας σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο OPEN , ο κ. Πέτσας ζήτησε να υπάρξει επίσημη και θεσμική απάντηση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης και τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν για τον διορισμό του υφυπουργού. «Περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα παραμένει ανοιχτό και χρήζει πλήρους διευκρίνισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, άσκησε κριτική και στον τρόπο διαχείρισης της υπόθεσης, τονίζοντας ότι η επικοινωνιακή αντιμετώπιση του ζητήματος έχει δημιουργήσει ερωτήματα και καθυστερήσεις ως προς την επίσημη τοποθέτηση της κυβέρνησης.

«Όσον αφορά την ουσία, το ζήτημα που περιμένει απάντηση είναι με ποια διαδικασία προσελήφθη το 2007 ο Μακάριος Λαζαρίδης. Και περιμένω επίσημη απάντηση και όχι εκτίμηση. Περιμένω από το υπουργείο Παιδείας, στο οποίο φέρεται να είχε προσληφθεί το 2007, να μας πει επισήμως με ποια διαδικασία προσελήφθη και τι δικαιολογητικά του ζητήθηκαν προκειμένου να οριστικοποιηθεί ο διορισμός του. Αυτό είναι το βασικό θέμα ουσίας», δήλωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

«Ο κύριος Λαζαρίδης δεν είναι ένα άγνωστο δημόσιο πρόσωπο. Είχε μία μεγάλη διαδρομή ως δημοσιογράφος και από το 2016 είχε αναλάβει συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης στη Νέα Δημοκρατία, από διευθυντής Γραφείου Τύπου του Μητσοτάκη κτλ. Το ζήτημα της διαχείρισης είναι σημαντικό. Ξέραμε πολλά σημεία του βιογραφικού του, δεν γίνεται να πέφτουμε από τα σύννεφα και να μην υπάρχει επίσημη τοποθέτηση μετά από 5 ημέρες».

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Πέτσας ξεκαθάρισε ότι οι επισημάνσεις του αφορούν και την κυβέρνηση συνολικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για άμεση και ξεκάθαρη απάντηση προκειμένου να μην παραμένουν σκιές στην υπόθεση. «Περιμένω επίσημη τοποθέτηση. Πριν από το Πάσχα είχαμε μια ενημέρωση ότι το υπ. Παιδείας θα τοποθετηθεί”, τόνισε, ενώ υπογράμμισε πως «στο ζήτημα της επικοινωνίας πήγαν όλα λάθος»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

