Η παραμονή του Λαζαρίδη στην κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αδυναμίας του πρωθυπουργού.

Συνεχίζεται η πολιτική θύελλα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριο Λαζαρίδη. Η προοδευτική αντιπολίτευση επιμένει στο ζήτημα, ζητώντας την άμεση αποπομπή του από την κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται ότι ο Λαζαρίδης είχε διοριστεί παράνομα ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς παρότι δεν είχε αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ όπως απαιτεί ο νόμος, αλλά μόνο βεβαίωση σπουδών από Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών.

Δεν έχω να απολογηθώ για τίποτα

Στη σημερινή του συνέντευξη στο Open, ο Λαζαρίδης έκρινε ότι είναι σύννομος ο διορισμός του. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι «το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμη και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν αναγνωρισμένο. Διότι, οι μετακλητοί υπάλληλοι διορίζονται με πολιτική επιλογή (βουλευτή, υπουργού) δεν περνούν από ΑΣΕΠ, και κατά συνέπεια δεν απαιτείτο τόσο αυστηρός έλεγχος όπως στους μόνιμους».

Μάλιστα, επέδειξε και φωτογραφία ενός κτιρίου στο οποίο, όπως ανέφερε, έδρευε το Εργαστήριο Ελεύθερων Σπουδών από το οποίο αποφοίτησε - το κτίριο το χρησιμοποίησε ως τεκμήριο του επιπέδου σπουδών.

Ο Λαζαρίδης ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί γιατί δεν βρίσκει τίποτα μεμπτό στη συμπεριφορά του.

Η παρανομία

Το πρόβλημα για τον υπουργό είναι ότι για τις θέσεις των ειδικών επιστημόνων (που είναι διαφορετικές από των μετακλητών) ο νόμος απαιτούσε ρητά αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό. Ο Λαζαρίδης είχε μόνο μια βεβαίωση σπουδών από ένα κολλέγιο που δεν ήταν αναγνωρισμένο και λειτουργούσε ως Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. Ο διορισμός του ήταν παράνομος λοιπόν.

Το γεγονός ότι στην περίπτωση του Λαζαρίδη δεν έγινε απαιτούμενος έλεγχος για τα δικαιολογητικά του δεν τον αθωώνει σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, δείχνει ότι οι ευθύνες για τον παράνομο διορισμό ήταν ευρύτερες, με έντονο το «άρωμα» του κομματικού ρουσφετιού.

Επικοινωνιακό φιάσκο

Από επικοινωνιακής σκοπιάς, η συνέντευξη στο OPEN υπήρξε φιάσκο. Ο Λαζαρίδης όχι μόνο δεν διασκέδασε τις εντυπώσεις, αλλά έδειξε ένα αλαζονικό πρόσωπο. Μάλιστα, ο υφυπουργός τροφοδότησε την πλάκα των social media με ατάκες του τύπου «με προσέλαβαν επειδή ήμουν ωραίος».

Επιπλέον, προκάλεσε τη νοημοσύνη των πολιτών, λέγοντας ότι όταν έγραφε «όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο», είχε μπερδέψει «ν», έχει το «μ». Τα σχόλια είναι περιττά…

Η κυβέρνηση τον στηρίζει

Παρά τον σάλο που έχει προκληθεί και το φιάσκο της συνέντευξης, η κυβέρνηση στηρίζει τον Λαζαρίδη. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του, μολονότι αναγνωρίζουν ότι η πρόσληψή του το 2007 ενδεχομένως να έχει κάποια προβλήματα. Η κυβέρνηση βέβαια πρέπει να εξηγήσει γατί ενώ αναγνωρίζει εμμέσως ότι ο διορισμός του Λαζαρίδη ήταν παράνομος, εντούτοις, δεν θεωρεί ότι υπάρχει πολιτικό θέμα.

Ο πρωθυπουργός δεν θέλει να τον αποπέμψει για τρεις λόγους:

1. Ο Λαζαρίδης είναι απολύτως πιστός στον πρωθυπουργό και αναλαμβάνει δύσκολες αποστολές όπως την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Ο Μητσοτάκης δεν θέλει να δημιουργήσει μια νέα κυβερνητική κρίση, πριν συμπληρωθούν δύο εβδομάδες από την αποπομπή τριών υπουργών λόγων των δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Λαζαρίδης ορκίστηκε μόλις στις 4 Απρίλη.

3. Η αναταραχή στην ΚΟ της ΝΔ δεν έχει κοπάσει. Μια νέα αποπομπή υπουργού θα τροφοδοτήσει την ανασφάλεια των γαλάζιων βουλευτών.

Η παγίδευση

Είναι προφανές ότι η παραμονή του Λαζαρίδη στην κυβέρνηση προκαλεί σημαντικό πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση. Ο παράνομος διορισμός του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης:

• Διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα περί αριστείας και προσήλωσης στη νομιμότητα.

• Επαναφέρει το ζήτημα του καθεστώτος των γαλάζιων ρουσφετιών που το βλέπουμε με τον πιο εμφατικό τρόπο στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

• Εκθέτει πολιτικά την κυβερνητική πολιτική για την Παιδεία, γιατί ο Λαζαρίδης εμφανιζόταν ιδιαίτερα απαξιωτικός για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Η παραμονή του Λαζαρίδη στην κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αδυναμίας του πρωθυπουργού. Ο Μητσοτάκης στο πρόσφατο παρελθόν είχε επιδείξει χαρακτηριστική ευκολία στην αποπομπή υπουργών. Τώρα μοιάζει παγιδευμένος σε μια υπόθεση που του προκαλεί μεγάλο πολιτικό κόστος.

Την Πέμπτη στην προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, η αντιπολίτευση αναμένεται να σφυροκοπήσει την κυβέρνηση και τον παράνομο διορισμό του Μακάριου Λαζαρίδη.