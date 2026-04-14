Το πτυχίο που πήρε το 1992 από το The College of Southeastern Europe έδειξε on Air ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης.

Στήριξη στον Μακάριο Λαζαρίδη παρέχουν κυβερνητικές πηγές, για τον διορισμό του το 2007 ως Επιστημονικό Συνεργάτη, χωρίς πτυχίο ΑΕΙ, ωστόσο φαίνεται να ενόχλησε το επιθετικό ύφος του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στο OPEN. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν από την κυβέρνηση, δεν υπάρχει θέμα αποπομπής του κ. Λαζαρίδη, αν και αναγνωρίζουν ότι η πρόσληψή του το 2007 ενδεχομένως να έχει κάποια προβλήματα. Η διαφορά μισθού του Επιστημονικού Συνεργάτη με τον μετακλητό είναι περίπου 400 ευρώ περισσότερα.

Το πτυχίο που πήρε το 1992 από το The College of Southeastern Europe έδειξε on Air ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, υποστηρίζοντας ότι «το 2007 μπορούσες να εργαστείς ως μετακλητός υπάλληλος ακόμα και με αυτή τη βεβαίωση σπουδών παρά το ότι δεν ήταν αναγνωρισμένη. Διότι οι μετακλητοί διορίζονται με πολιτική επιλογή του υπουργού του βουλευτή δεν περνούν από ΑΣΕΠ και κατά συνέπεια δεν προβλέπεται τυπικός έλεγχος προσόντων όπως για κάποιον μόνιμο υπάλληλο».

«Με βάση το πιο χαλαρό πλαίσιο του νόμου 2190/1994 υπήρχαν περιπτώσεις που άτομα χωρίς τυπικά ακαδημαϊκά προσόντα διορίζονταν ως μετακλητοί και στο ΦΕΚ εμφανίζονταν με τίτλους ειδικός επιστήμονας» πρόσθεσε ο κ. Λαζαρίδης μιλώντας στο ΟΡΕΝ .

«Εάν η διοίκηση εκείνης της εποχής έκρινε ότι ο Λαζαρίδης δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις πιστεύετε ότι θα είχα προσληφθεί; Εγώ έδωσα ότι μου ζητήθηκε από τη διεύθυνση οικονομικού διοικητικού. Εκείνα τα χρόνια - άλλαξε μετά και σωστά - κρινόταν περισσότερο η εμπειρία στο αντικείμενο» συνέχισε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Όπως περιέγραψε «40 χρόνια πίσω το 1987 έκανα μια συνειδητή επιλογή να σπουδάσω σε ένα κολλέγιο το The College of Southeastern Europe. Πήγα με τις κόρες μου να το φωτογραφίσω, ένα από τα κτήρια ήταν στην λεωφόρο Αμαλίας, είχε κτήριο στην Κηφισιά που σήμερα είναι γκαλερί, είχε κτήριο που σήμερα είναι νηπιαγωγείο, ένα κτήριο που σήμερα είναι ναυτιλιακή εταιρεία και ένα μεγάλο κτήριο που σήμερα είναι αποθήκη στην εθνική οδό στη Βαρυμπόμπη. Αποφοίτησα 7 Ιουνίου 1992, τελείωσα πολιτικές επιστήμες και δημοσιογραφία. Αυτά τα κολλέγια εκείνη την εποχή, οι σημερινοί αυτόκλητοι επικριτές δεν θα έβγαζαν ούτε το α εξάμηνο. Από εκεί αποφοίτησαν χιλιάδες φοιτητές, πολλοί έκαναν μεταπτυχιακό με αυτό το πτυχίο. Δεν θα απολογηθώ για επιλογές ζωής που έκανα πριν από 40 χρόνια. Σύμφωνα με την εποχή εκείνη ήταν εργαστήρια ελευθέρων σπουδών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απαντώντας, δε, ότι «το 2013 ίσχυε το ίδιο πλαίσιο όταν προσελήφθην ως ειδικός σύμβουλος στο γραφείο της ΓΓ Ισότητας», ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «σε όλη μου τη ζωή έχω ζήσει την οικογένεια μου πολύ έντιμα και διάφορα σκουπίδια δεν θα με βάλουν αν γίνω σαν τα μούτρα τους».

«Μπέρδεψα το "ν" με το "μ"»

Οταν ρωτήθηκε από τη Μίνα Καραμήτρου αν έχει ισχυριστεί ποτέ στο παρελθόν ότι είναι κάτοχος δημόσιου πανεπιστημίου, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε αρνητικά.

Ωστόσο, η δημοσιογράφος διάβασε μια παλαιότερη ανάρτησή του στην οποία ανέφερε μεταξύ άλλων «όσοι έχουμε αποφοιτήσει από δημόσιο πανεπιστήμιο...», με τον υφυπουργό να εξηγεί: «Η ανάρτησή μου αυτή αντί να έχει το "ν", έχει το "μ". Τι σημαίνει αυτό;».

«Ειστε εύκολη στην κριτική, κυρία Καραμήτρου», τόνισε.

Διευκρίνισε, τέλος, ότι μέχρι σήμερα κανείς από την κυβέρνηση δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του για το ζήτημα.

«Το 1987 έκανα μία συνειδητή επιλογή, σε ηλικία 18 ετών, να σπουδάσω σε ένα κολέγιο, στο κολέγιο of the Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Αποφοίτησα το 1992, αυτό είναι το πτυχίο μου», είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης, απαντώντας για το πτυχίο του.

Ο νέος υφυπουργός, που κατηγορείται από την αντιπολίτευση πως παράτυπα είχε διοριστεί ειδικός επιστημονικός σύμβουλος στο Υπουργείο Παιδείας, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας το 2007, χωρίς να έχει πτυχίο ΑEI/TEI, έδειξε συγκεκριμένα το έγγραφο του πτυχίου που ανέγραφε:

«Κολέγιο της Νοτιοδυτικής Ευρώπης - Διοικητικό Συμβούλιο: Με την εξουσία που επιδίδεται από την Πολιτεία του Ντέλαγουεαρ, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και κατόπιν συστάσεων του προσωπικού, με το κατωτέρω απονέμουμε στον Λαζαρίδη Μακάριο το Δίπλωμα Bachelor στις Τέχνες».

Ανακοινώσεις με τις οποίες ζητούν την απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση εξέδωσαν την Τρίτη και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

Το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνέντευξη Λαζαρίδη στο ΟΡΕΝ υποστηρίζει για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης ότι «αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση» καθώς «ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού».

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ δια του προέδρου του Σωκράτη Φάμελλου κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι «κρατάει υφυπουργό (σ.σ. τον κ. Λαζαρίδη), παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας».

«Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις. Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα» κατέληξε στη δήλωσή του ο κ. Φάμελλος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε εκ νέου ότι δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, αλλά με βάση την ισχύουσα «Νεοδημοκρατική» λογική, αρκούσε να πληροί τις «γαλάζιες» κομματικές προϋποθέσεις για να προσληφθεί ως Ειδικός Επιστήμονας Υπουργού.

Προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα αλλά εκτέθηκε χειρότερα.

Σήμερα αντί για θέση Ειδικού Επιστήμονα όπως ρητά αναγράφεται στο ΦΕΚ διορισμού του, ο κ. Λαζαρίδης δήλωσε ότι προσελήφθη ως απλός μετακλητός, κατόπιν εορτής είδε στο ΦΕΚ… τον τίτλο του «Ειδικού Επιστήμονα» και πως την ευθύνη είχε κάποια απρόσωπη διοίκηση.

Κοινώς πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη καθώς διορίστηκε χωρίς πτυχίο εξαπατώντας το δημόσιο κατά παράβαση του άρθρου 33 παρ. 2 του ν. 2190/1994, μια διάταξη που απαιτεί πτυχίο, μεταπτυχιακό και 2 έτη προϋπηρεσίας. Παραδέχτηκε προκλητικά ότι δεν είχε τίποτα από αυτά, αλλά… προσωπικότητα.

Ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλον δρόμο. Πλέον δεν έχει καμία δικαιολογία ότι δεν γνωρίζει, καθώς ο κ. Λαζαρίδης αποκαλύφθηκε μόνος του σε ζωντανή μετάδοση. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να αποπέμψει εντός των επόμενων λεπτών τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που εξαπάτησε το δημόσιο.

Η δήλωση Φάμελλου

Φτάνει πια!

Εδώ και μία βδομάδα όλη η Ελλάδα ξέρει ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης εξαπάτησε το ελληνικό Δημόσιο για να προσληφθεί παράνομα το 2007 σε υπουργείο ως επιστημονικός σύμβουλος, ενώ δεν έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να εισπράττει τόσα χρόνια παράνομα μισθό με προσόν την κομματική ταυτότητα της ΝΔ.

Και έχει προσβάλει και εξαπατήσει τους Έλληνες πολίτες με αναρτήσεις ότι δήθεν έχει σπουδάσει σε δημόσιο πανεπιστήμιο.

Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον έκανε υφυπουργό για να τον ανταμείψει που προστάτευσε το «δικαίωμα της σιωπής» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον κρατάει υφυπουργό, παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας.

Κάθε μέρα που περνά με αυτή την κυβέρνηση, ευτελίζεται κάθε έννοια Δικαίου και Αξιοκρατίας. Γιατί η κυβέρνηση της ΝΔ βάζει πλάτη σε όλες αυτές τις απατεωνιές.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι προσωπικά υπόλογος.

Δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο, όταν η αξιοπιστία της κυβέρνησης καταρρέει και η χώρα ευτελίζεται στο εξωτερικό.

Ήταν δική του επιλογή να στήσει αυτό το καθεστώς, με δήθεν «άριστους» όπως ο Λαζαρίδης, ο Κοντολέων, ο Διαματάρης, κ.α.

Με όλα όσα αποκαλύπτονται κάθε μέρα και με τόσα σκάνδαλα διαφθοράς, αυτή η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έπρεπε να είχαν ήδη παραιτηθεί. Αυτό θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.

Αλλά στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δεν διώχνουν ούτε τον Λαζαρίδη μετά από τόσες αποκαλύψεις.

Σταθερότητα για τους απατεώνες, κατάντια για την Ελλάδα.