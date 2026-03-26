«Αναρωτιόμαστε πώς άραγε σκοπεύουν ο κ. Μητσοτάκης και η κα. Κεραμέως να πείσουν τους Έλληνες πως τα 40ευρώ μεικτά τον μήνα ή τα 1,3 ευρώ,πρόκειται να βελτιώσουν τις σημερινές ασφυκτικές συνθήκες που τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν με την ακρίβεια να καλπάζει»

Ο Γιώργος Γαβρήλος, Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., σχολιάζει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ, χαρακτηρίζοντάς την αναιμική και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Όπως τονίζει, τα 40 ευρώ μεικτά μηνιαίως, ή περίπου 1,3 ευρώ ημερησίως, δεν επαρκούν για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των εργαζομένων, ενώ η ακρίβεια στα τρόφιμα, την ενέργεια και τα καύσιμα συνεχίζει να πιέζει σοβαρά τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει τον καθορισμό του μισθού για τον εαυτό της, αντί να επιστρέψει τον ρόλο στους κοινωνικούς εταίρους, όπως ίσχυε πριν από τα Μνημόνια, δημιουργώντας εντυπώσεις χωρίς ουσιαστικό όφελος. Ο Γαβρήλος υπογραμμίζει ότι η ονομαστική αύξηση δεν μεταφράζεται σε καλύτερο επίπεδο ζωής.

Κλείνοντας τονίζει ότι «Η απάντηση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ελλήνων μπορεί να δώσει μόνο μια άλλη Κυβέρνηση, με προοδευτικό πρόσημο, που θα στοχεύει σε μια δίκαιη οικονομική και μισθολογική πολιτική. Που θα επανέφερε την Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και θα ενισχύει τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και τις Συλλογικές Συμβάσεις, οι οποίες είναι οι μόνες που μπορούν να εγγυηθούν πραγματικές αυξήσεις στον κατώτατο και στον μέσο μισθό. Που θα δώσει όλες τις δυνάμεις της για να σταματήσει το καθοδικό σπιράλ στο οποίο βρίσκονται τα τελευταία 7 χρόνια οι μισθοί και θα βάλει ένας τέλος στην βίαιη ανακατανομή πλούτου που βιώνει από το 2019 και μετά η ελληνική κοινωνία, εις βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των νέων».

