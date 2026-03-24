Εμφύλιο στην κυβέρνηση προκάλεσαν οι συνθήκες μέσα στις οποίες ξεκίνησε η δίκη των Τεμπών. Η δημόσια παραδοχή του Βασίλη Κικίλια ότι η αίθουσα όπου ξεκίνησε η δίκη για το έγκλημα στα Τέμπη «προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις» ήρθε να τινάξει στον αέρα την κυβερνητική γραμμή περί επάρκειας του χώρου, ενώ του απάντησε δημοσίως ο Γιώργος Φλωρίδης. Στην ίδια γραμμή και ο Άρειος Πάγος.

Η πιο ηχηρή πολιτική διάσταση της υπόθεσης, μέχρι στιγμής, είναι η τοποθέτηση Κικίλια. Ο υπουργός Ναυτιλίας, μιλώντας δημόσια, στον ΣΚΑΙ, δεν άφησε περιθώριο παρερμηνείας: η αίθουσα στη Λάρισα, όπως φάνηκε από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας, δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας τόσο βαριάς και πολυπρόσωπης δίκης. Η δήλωσή του αποκτά ιδιαίτερο βάρος ακριβώς επειδή προέρχεται από κυβερνητικό στέλεχος.

Απέναντι σε αυτή την παραδοχή, ο Γιώργος Φλωρίδης επέμεινε ότι η αίθουσα διαμορφώθηκε με βάση τον αριθμό των συμμετεχόντων, ότι υπάρχουν εκατοντάδες θέσεις και ότι το βασικό πρόβλημα προέκυψε επειδή κοινό και συγγενείς κάθισαν σε θέσεις που προορίζονταν για δικηγόρους. Ζήτησε δε «σωστή ταξιθεσία» στην επόμενη δικάσιμο. Το επιχείρημα, όμως, δύσκολα στέκει, όταν οι καταγγελίες αφορούν όχι μια απλή αστοχία διαχείρισης εισόδου, αλλά συνολικό πρόβλημα χωρητικότητας, ασφάλειας, προσβασιμότητας και αξιοπρέπειας της διαδικασίας.

Μάλιστα ο Γιώργος Φλωρίδης, κληθείς να σχολιάσει δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας περί ακαταλληλότητας του χώρου διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη, ανέφερε ότι «προφανώς ο κ. Κικίλιας δεν έχει ακριβή γνώση των στοιχείων εκεί και γι' αυτό είπε τα όσα είπε».

Ο κ. Φλωρίδης, τέλος, επανέλαβε ότι βάσει νομοθεσίας στην Ελλάδα απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση της δίκης και πως εάν κάποιος το παραβεί, θα πρέπει με εντολή προέδρου να συλληφθεί αμέσως.

Η κυβέρνηση, διά του Παύλου Μαρινάκη, επέμεινε ότι η αίθουσα της Λάρισας είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα και άφησε αιχμές για πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης.

Μετά τις τραγελαφικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά τη χθεσινή πεντάωρη διαδικασία της δίκης των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, επιχείρησε να δικαιολογηθεί, ενώ στην ίδια γραμμή κινήθηκε και ο Άρειος Πάγος με ανακοίνωσή του.

Σε ανακοίνωσή του, το ανώτατο δικαστήριο τονίζει ότι η υπόθεση έχει πλέον ωριμάσει ώστε να εισέλθει στη φάση της εκδίκασης, επισημαίνοντας ότι κατά το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν ενέργειες που στόχευαν στην καθυστέρηση της έναρξης της δίκης, ακόμη και με παράνομες συμπεριφορές.

Απαντώντας στα ζητήματα που τέθηκαν κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης και στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, ο Άρειος Πάγος τονίζει ότι με την υπ’ αριθμ. 149/2026 απόφαση του Ζ΄ Ποινικού Τμήματος απορρίφθηκε αίτηση για παραπομπή της υπόθεσης από το Εφετείο Λάρισας στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ή, εναλλακτικά, στο Εφετείο Αθηνών. Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζεται, με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου έχει καθοριστεί ως τόπος διεξαγωγής της δίκης το Εφετείο Λάρισας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η επιλογή της αίθουσας στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έγινε με θεσμικές αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν χωρίς να υπάρξουν αντιρρήσεις, ενώ υπογραμμίζει ότι έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να εξασφαλιστούν επαρκείς θέσεις για κατηγορουμένους, συνηγόρους, μάρτυρες, δημοσιογράφους και κοινό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, στη δίκη συμμετέχουν 36 κατηγορούμενοι και εκατοντάδες διάδικοι, γεγονός που καθιστά αναγκαία ειδική χωροταξική και οργανωτική προσαρμογή. Επισημαίνεται επίσης ότι υπάρχουν υποδομές για αναμετάδοση εικόνας και ήχου, καθώς και οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας.

Ο Άρειος Πάγος επισημαίνει ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται και πλημμεληματικές πράξεις που τελέστηκαν πριν από την 28η Φεβρουαρίου 2023, γεγονός που δημιουργεί ορατό κίνδυνο παραγραφής, δεδομένης της αναμενόμενης διάρκειας της δίκης.