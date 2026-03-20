Πρόσκληση να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης στους Προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό

Γυμναστήριο του Τάε κβον ντο στο Φάληρο.

«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών. Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» σημειώνει μεταξύ άλλων ο Νικος Ανδρουλάκης.