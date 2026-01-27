Ο πρώην υπουργός επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πολιτικής κάλυψης του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκανδαλίδη, στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κατέρριψε με σαφή και τεκμηριωμένο τρόπο το αφήγημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη περί «διαχρονικών παθογενειών» και «διακομματικών ευθυνών».

Όπως τονίζουν, ο κ. Σκανδαλίδης ανέδειξε ότι η ποιοτική διαφορά της σημερινής περιόδου είναι η άμεση πολιτική εμπλοκή της νυν κυβέρνησης, όπως αυτή προκύπτει από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αρνήθηκε τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, επιχειρώντας να αποτρέψει τη διερεύνηση των πολιτικών της ευθυνών.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η επισήμανσή του ότι ένα στοιχειωδώς αξιόπιστο Μητρώο Αγροτών δεν θα επέτρεπε ποτέ το σημερινό όργιο με δηλώσεις βοσκοτόπων χωρίς ζώα, «ενεργούς αγρότες» χωρίς παραγωγή και επιδοτήσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Όπως υπογράμμισε, τέτοια οργανωμένη απάτη, με συμμετοχή μάλιστα της Διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και πολιτική εμπλοκή, δεν υπήρξε στο παρελθόν. Ο πρώην υπουργός επανέλαβε ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πολιτικής κάλυψης του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων.

Το συμπέρασμα είναι σαφές και αδιαμφισβήτητο. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ούτε διαχρονικό, ούτε αόριστο. Έχει συγκεκριμένο χρόνο, συγκεκριμένη δομή και συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες, που βαραίνουν αποκλειστικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη.