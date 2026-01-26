«Αν πάμε πολυδιασπασμένοι στις εκλογές θα αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη να πάρει μια τρίτη θητεία, αυτό δεν θα μας το συγχωρήσει κανείς» τόνισε.

Ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μίλησε στον ΣΚΑΙ για την αναγκαιότητα ενότητας και ανασυγκρότησης του προοδευτικού χώρου, υπογραμμίζοντας ότι η πολυδιάσπαση των κομμάτων θα αφήσει τη Νέα Δημοκρατία να κατακτήσει μια τρίτη θητεία.

Αρχικά εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το τραγικό δυστύχημα στην βιομηχανία μπισκότων «ΒΙΟΛΑΝΤΑ» στα Τρίκαά. «Θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή συλλυπητήρια και προσωπικά και από την πλευρά του κόμματός μου γι' αυτό το οποίο έχει συμβεί στα Τρίκαλα με τις εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους. Και θέλω να πω, χωρίς βιασύνες, να δούμε τι έχει γίνει, να γίνουν πραγματογνωμοσύνες, αλλά πρέπει να βρεθεί ο υπαίτιος αυτής της κατάστασης.» τόνισε.

Για την ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου

⦁ Πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποφασιστικά. Και νομίζω ότι είναι η ώρα, στην αρχή του 2026, να γίνει ο απαιτούμενος διάλογος και με την κοινωνία και με τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες το επιθυμούν, προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα.

⦁ Όλοι στην αντιπολίτευση λέμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανίκανη – βλέπε π.χ. το περιστατικό με το FIR Αθηνών. Είναι διεφθαρμένη – βλέπε π.χ. τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νομοθετούν με φωτογραφικές διατάξεις, δηλαδή με αλαζονεία. Και στο τέλος της ημέρας τι θα κάνουμε; Θα πάμε πολυδιασπασμένοι να αφήσουμε τον κ. Μητσοτάκη να πάρει μια τρίτη θητεία; Νομίζω ότι αυτό δεν θα μας το συγχωρήσει κανείς.

⦁ Τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά όλων των προοδευτικών κομμάτων είναι αποτέλεσμα των παρατεταμένων χωριστών πορειών, του κατακερματισμού. Όταν κάποιος δεν αισθάνεται ότι έχει μια αξιόπιστη λύση η οποία μπορεί να κερδίσει, μπορεί να πάει είτε στην ακροδεξιά, είτε να στραφεί στην αντιπολιτική, είτε να πάει στο σπίτι του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

⦁ Εμείς λέμε ότι χρειάζεται ενότητα, ανασύνθεση, υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών, πολιτική συνεννόηση μεταξύ των κομμάτων περιλαμβανομένου, φυσικά και αυτονόητα -το λέω επειδή δεν έχει συγκροτήσει ακόμη το κόμμα του- και τον Αλέξη Τσίπρα.

⦁ Ακούω και κάποιους από τη Νέα Αριστερά, αλλά και τον κ. Ανδρουλάκη σήμερα το πρωί, ο οποίος επιμένει και λέει ότι εμείς θα πάμε να κερδίσουμε με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία και, όποιος θέλει, να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να είμαι σαφής: Εμάς τα σενάρια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ δεν μας αφορούν. Εμάς μας ενδιαφέρει το σενάριο της πολιτικής συνεργασίας των κοινωνικών και πολιτικών προοδευτικών δυνάμεων, με όσους επιθυμούν να προχωρήσουν. Αν κάποιος θέλει να πάει στο ΠΑΣΟΚ ξέρει πού είναι η Χαριλάου Τρικούπη.

⦁ Σε ό,τι αφορά τον επικεφαλής, υπάρχουν λύσεις. Δεν θέλω να προκαταβάλω αυτή τη συζήτηση.

⦁ Ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι και ηγετικότητα έχει και δυνατότητα να κερδίσει έχει και να συσπειρώσει ευρύτερα ακροατήρια.

⦁ Και οι άλλοι παίκτες οι οποίοι κατέρχονται στην πολιτική δεν είναι χθεσινοί. Δηλαδή και ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατέβει σε εκλογές: 12% πήρε στις τελευταίες εκλογές, 20% και 18% είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα.

⦁ Η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βαρουφάκης και ο κ. Κασσελάκης δεν είναι στις δυνάμεις που απευθυνόμαστε.

⦁ Μας αφορά η Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και φυσικά ο χώρος του Τσίπρα.

⦁ Αυτό είναι το μόνο ρεαλιστικό σενάριο το οποίο μπορεί να βάλει εμπόδιο και να κερδίσει. Δεν υπάρχει άλλο.

⦁ Εάν δεν συγκροτήσουμε ένα πολιτικό μέτωπο ισχυρό, θα έχουμε μία τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας, με όλα τα προβλήματα τα οποία ζούμε καθημερινά.

⦁ Άρα λοιπόν, πρέπει να σταματήσει η εσωστρέφεια. Πρέπει να κάνουμε πολιτική αντεπίθεση. Πρέπει να αντιληφθούμε και τον διεθνή πολιτικό συσχετισμό. Εδώ έχουμε έναν διεθνή πολιτικό συσχετισμό, ο οποίος μετατοπίζεται όλο και πιο ακροδεξιά. Βλέπετε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Τραμπ. Δολοφονούνται Αμερικανοί πολίτες από τους πράκτορες του ICE μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βλέπετε την κατάσταση με το διεθνές δίκαιο και την Ευρώπη.

⦁ Πόσες προοδευτικές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις υπήρχαν στην Ευρώπη και στον κόσμο το 2016 και πόσες το 2026; Είμαστε σε μία φάση συρρίκνωσης, διεθνώς, και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίσουμε με προγραμματικό λόγο, με μεγάλες συμμαχίες, με πολιτικό ορίζοντα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfyf8s4z90z5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σχετικά με τη φωτογραφική διάταξη για το Οικογενειακό Δίκαιο και την Όλγα Κεφαλογιάννη

⦁Έχουμε ήδη πει ότι αυτό το οποίο συνέβη την Παρασκευή είναι άθλιο. Δηλαδή μια τροπολογία προσωπικού χαρακτήρα που αφορά πιθανόν, όπως φαίνεται, μια προσωπική υπόθεση της κ. Κεφαλογιάννη. Δεν μπαίνω στο τι συμβαίνει στην οικογένεια του καθενός. Όμως το Κοινοβούλιο δεν είναι για να νομοθετεί για προσωπικές υποθέσεις ούτε ισχυρών παραγόντων, ούτε ισχυρών πολιτικών προσώπων, πόσο μάλλον υπουργών. Αυτό δείχνει μία ιδιοκτησιακή λογική, μία αλαζονική λογική και δεν έχει καμία σχέση με ευνομούμενη πολιτεία, με ορθή λογική νομοθέτησης και με ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

⦁ Διάβασα με προσοχή την ανάρτηση της κ. Κεφαλογιάννη στο Facebook. Φαίνεται ότι το παραδέχεται. Άρα, έχει τεράστια ευθύνη το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, είναι δυνατόν να περνάνε τροπολογίες σε άσχετο νομοσχέδιο, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και να μην το ξέρει ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης, οι αρμόδιοι υπουργοί συντονισμού; Ο ίδιος ο πρωθυπουργός;

⦁ Ο κ. Ξανθόπουλος το είχε επισημάνει στην ομιλία του: Τι δουλειά έχει αυτή η τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να νομοθετείς για το οικογενειακό δίκαιο;

⦁ Τον νόμο του κ. Τσιάρα για την αναγκαστική συνεπιμέλεια τον είχαμε καταψηφίσει. Και τότε είχαν διαφοροποιηθεί η αείμνηστη Μαριέττα Γιαννάκου και η Όλγα Κεφαλογιάννη. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή διαφώνησαν τότε με μια επιλογή, μπορούν να εξυπηρετήσουν τον εαυτό τους ή κάποιον φίλο. Άρα λοιπόν, προφανώς τίθεται θέμα Φλωρίδη, τίθεται θέμα Μάξιμου και τίθεται και θέμα Κεφαλογιάννη.

⦁ Πρόκειται για κλασική περίπτωση αυτού που λέμε «ντροπολογία». Είναι ο ορισμός μιας ντροπιαστικής διάταξης, άσχετης με το νομοσχέδιο. Τώρα υποτίθεται ότι έχει σε λίγα λεπτά από υπουργικό συμβούλιο ακουστεί.

⦁ Το εκτενές κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού αναφέρθηκε σε πολλά άλλα ζητήματα, αλλά γι' αυτό δεν είπε ούτε μια λέξη. Και δεν είπε ούτε μια λέξη για τις καταστροφικές συνέπειες της νεροποντής στη Γλυφάδα. Δηλαδή αν υπάρχει κάποιο σχέδιο αποκατάστασης βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα κτλ. Εν πάση περιπτώσει, όλοι αξιολογούμαστε και από το ήθος μας και από το ύφος μας.