Αναλυτικά όσα αναφέρει σε συνέντευξή του.

Συνέντευξη στην εφημερίδα Political και στον δημοσιογράφο Γιάννη Σπ. Παργινό παραχώρησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι πρέπει «να διαμορφώσουμε μια προοδευτική κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία».

Όπως επισημαίνει: «Η πολιτική διέξοδος για τη χώρα πρέπει να δοθεί από έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Δεν συμφωνούμε με απολιτικές και αντιπολιτικές λογικές απαξίωσης εν συνόλω του πολιτικού συστήματος και επιμένουμε ότι υφίσταται η διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς, αλλιώς οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του διαχέονται».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του Κώστα Ζαχαριάδη:

Εν αναμονή ενός κόμματος Μαρίας Καρυστιανού, το πρώτο πλήγμα δέχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με τη διαγραφή του Ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη. Στην πορεία, μπορεί να επηρεαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ένα κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα;

Είναι δικαίωμα κάθε πολίτη αυτής της χώρας να εμπλακεί στα πολιτικά πράγματα με τον τρόπο που επιθυμεί. Εμείς δεν λέμε, όπως λένε κάποιοι από την κυβέρνηση, το άθλιο επιχείρημα ότι εργαλειοποιεί τον θάνατο του παιδιού της και αυτό είναι μια πρώτη και κομβική διαφορά στο ήθος και το ύφος με το οποίο πολιτεύεται η αριστερά και η δεξιά. Το δεύτερο και σημαντικό, κατά την άποψή μου, είναι ότι όποιος δεν μπορεί να δει τη διάκριση των χώρων και των παρατάξεων και των ιδεών, δεν μπορεί να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που δημιουργεί η εκρηκτική άνοδος της ακροδεξιάς και στην Ευρώπη αλλά και στην χώρα μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σεβόμαστε τον αγώνα της τον προσωπικό για δικαίωση στα Τέμπη και για όσα έχει αναδείξει μαζί με άλλους συγγενείς. Η πολιτική διέξοδος για τη χώρα πρέπει να δοθεί από έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο απέναντι στη ΝΔ. Δεν συμφωνούμε με απολιτικές και αντιπολιτικές λογικές απαξίωσης εν συνόλω του πολιτικού συστήματος και επιμένουμε ότι υφίσταται η διάκριση Αριστεράς – Δεξιάς, αλλιώς οι ευθύνες του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του διαχέονται.

Με απλά λόγια, οριοθετείτε ιδεολογικά – πολιτικά το υπό ίδρυση κόμμα Καρυστιανού με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Αλέξη Τσίπρα…

Είναι σαφές πως δεν ισχύει ότι «Ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει το χειρότερο μνημόνιο κι έχει υποθηκεύσει το κράτος σα να είναι δική του περιουσία, για 100 χρόνια. ». Η χώρα μπήκε σε μνημόνια με τεράστια ευθύνη της ΝΔ και βγήκε το 2018 με κυβέρνηση Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ, ρυθμίζοντας το χρέος. Και δεν έχει υποθηκεύσει το κράτος για 100 χρόνια, αντιθέτως μπήκε ένα τέλος στη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας και υπάρχει η δυνατότητα η περιουσία του Δημοσίου να αξιοποιηθεί προς όφελος του ελληνικού λαού από μια κυβέρνηση που θα έχει μια τέτοια στρατηγική.

Ο φορέας της κ. Καρυστιανού τώρα ξεκινά τη συγκρότησή του και είναι λογικό και αναμενόμενο να μην έχει πλήρως διαμορφωμένες θέσεις γι αυτό θα αναμένουμε να τοποθετηθεί συνολικά όταν το κρίνει η ίδια και οι συνεργάτες της.

Μήπως, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έκλεισε τελικά τον ιστορικό του κύκλο, όπως ισχυρίστηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του;

Ο κύκλος του πολιτικού συστήματος όπως τον γνωρίσαμε από την μεταπολίτευση και μετά αλλά και την περίοδο των μνημονίων έκλεισε το καλοκαίρι του 2023.Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα κόμματα, τα πρόσωπα, οι αξίες και οι κοινωνικές δυναμικές που θα εκπροσωπηθούν αλλά είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη μετάβαση. Σε αυτό το πεδίο των μεγάλων ανακατατάξεων ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει τη δική του μάχη προγράμματος και πολιτικών αξιών έχοντας πλήρως συνειδητοποιήσει ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε μεταβατική φάση και ότι χρειάζεται συμμαχίες, υπερβάσεις, συνθέσεις και συνεργασίες για την επόμενη μέρα.



Ποιος ο πολιτικός του ρόλος από εδώ και πέρα, με δεδομένα τα χαμηλά ποσοστά που του δίδουν οι δημοσκοπήσεις;

Η ανασύνθεση και η ευρύτερη ενότητα του προοδευτικού χώρου με στόχο την διαμόρφωση προοδευτικής κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας στις ερχόμενες εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος μας.



Με ένα κόμμα υπό τον πρώην πρόεδρο του Αλέξη Τσίπρα, θα υπάρξει ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ ή στελεχών του στο νέο κόμμα, μπορεί να υπάρξει συνεργασία και με ποια μορφή;

Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι και επιδιώκουμε να συναντηθούμε πολιτικά και προγραμματικά και αυτό ζητά και η πλειοψηφία του κόσμου που βρίσκεται σήμερα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, του ΠΑΣΟΚ φυσικά περιλαμβανομένου. Βρείτε τα! Τον τρόπο δεν μπορώ να τον ξέρω ή να τον μαντέψω. Επιβάλλεται να ξεκινήσει ένας διάλογος συνολικός που θα απαντά και στο (πώς;). Ξέρω όμως ότι όταν υπάρχει διάθεση υπάρχει τρόπος.



Υπάρχει μια κυβέρνηση σε φθίνουσα πορεία αποδοχής στην κοινωνία, ενώ στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, παρά τα πολλά σημεία πολιτικής σύγκλισης, αδυνατούν να παρουσιάσουν κοινό εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης, Γιατί;

Έχετε δίκιο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει κάθε έννοια κοινωνικής νομιμοποίησης. Αυτό το είδαμε ιδιαίτερα με τις κινητοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, οι οποίες στηρίχθηκαν πλήρως από την ελληνική κοινωνία, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού, η οποία πολλές φορές πήρε και μορφές άκρως χυδαίες και επικίνδυνες. Πού στηρίζεται λοιπόν; Στην πολυδιάσπαση και τον πολυτεμαχισμό της αντιπολίτευσης. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί και σε αυτή τη διαδικασία καθοριστική θα είναι η συμβολή της κοινωνίας.