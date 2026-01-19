«Πολιτική συζήτηση με τα προοδευτικά κόμματα και όχι δολοφονία χαρακτήρων», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Για τη Γροιλανδία το χειρότερο που μπορεί να συμβεί για την Ευρώπη, την Ελλάδα και τη διεθνή τάξη είναι να περάσει ο τσαμπουκάς του Τραμπ, το "θέλω να το κάνω και θα το κάνω". Πρέπει να υπάρξει μία ομόθυμη ευρωπαϊκή αντίδραση στο ζήτημα των κυρώσεων. Το ότι όποιος διαφωνεί ή διαφοροποιείται από την πολιτική μου, τον αρπάζω από το λαιμό και του βάζω κυρώσεις δεν είναι πολιτική, είναι καουμποϊλίκι. Πρέπει να απορριφθεί και πρέπει δημόσια όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας να καταγγείλουν αυτές τις πρακτικές και να μην κρύβεται», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Σε μια περίοδο τόσο μεγάλων πολιτικών ανακατατάξεων όπως η σημερινή όλοι επηρεάζουμε και όλοι επηρεαζόμαστε από τα πάντα. Εκτιμώ ότι σε λίγους μήνες από σήμερα το πολιτικό σύστημα θα έχει αναδιαταχθεί σημαντικά, δεν θα έχει σχέση με το σημερινό πολιτικό σύστημα και προφανώς δεν θα έχει καμία σχέση με το πολιτικό σύστημα που πήγαμε στις εκλογές του 2023», υπογράμμισε.

«Η συζήτηση με όλα τα κόμματα πρέπει να γίνει με όρους πολιτικούς και προγραμματικούς. Εμείς από την πλευρά μας δεν θα επιτρέψουμε να γίνει με όρους δολοφονίας χαρακτήρων, γιατί βλέπω μια τάση και στο δημόσιο λόγο, ανεξάρτητα από τις μικρότερες ή μεγαλύτερες διαφορές που μπορεί να έχουμε και με κόμματα τα οποία θα προκύψουν», πρόσθεσε.

«Για μας ο αντίπαλός μας δεν είναι η κ. Καρυστιανού, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, δεν είναι τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, είναι η Νέα Δημοκρατία. Με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα από την κ. Καρυστιανού, η ίδια επιλέγει να αυτοεξαιρείται από ένα μέτωπο προοδευτικών δυνάμεων. Δε θέλω να είμαι απόλυτος, γιατί είναι άγουρες ακόμα οι τοποθετήσεις της και κυρίως κάποιων συνεργατών της. Όταν ακούω από εκείνη ένα επιχείρημα που μπορώ να το ακούσω και από τον κ. Μαρινάκη και από την κ. Κωνσταντοπούλου αλλιώς θα απαντήσω στον κ. Μαρινάκη. Περιμένω να δω τι λέει στο τέλος της ημέρας η κ. Καρυστιανού. Βλέπω όμως την κ. Γρατσία, για παράδειγμα, που πάλι αυτόν τον χώρο εκπροσωπεί. Η πρώτη μου εντύπωση, χωρίς να είμαι βιαστικός, είναι ότι μάλλον προς τον σκληρό συντηρητικό χώρο παρά προς τον χώρο τον δικό μας κινείται. Αλλά θα περιμένουμε, θα συζητήσουμε πολιτικά και προγραμματικά και θα δούμε. Το προσκλητήριο για τον προοδευτικό χώρο από τη δική μας την πλευρά είναι σαφές. Είναι οριοθετημένο και αφορά τη Νέα Αριστερά, το ΠΑΣΟΚ και φυσικά και ειδικά τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο Κ. Ζαχαριάδης.