Τι κρίνεται με την Πολιτική Απόφαση που θα ληφθεί- Θα μετατεθεί το πρόβλημα για αργότερα ή θα υπάρξουν εξελίξεις στον ηγετικό πυρήνα;

Ηρεμία πριν την «καταιγίδα»; Αυτό φαίνεται να είναι το ερώτημα που προβληματίζει τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, καθώς όλοι περιμένουν να δουν πως θα εξελιχθεί η σημερινή, τρίτη και ίσως κρισιμότερη ημέρα του Συνεδρίου.

Το Σάββατο θα ολοκληρωθεί η συζήτηση επί του προγραμματικού σκέλους και η κουβέντα θα περάσει στην Πολιτική Απόφαση και στο σκέλος των συνεργασιών, το οποίο προκαλεί στην πραγματικότητα και τον διχασμό στο κόμμα.

Σε γενικές γραμμές, η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς, κύλησε σε ήρεμους τόνους, με τα στελέχη της να χαρακτηρίζουν «παραγωγική» τη συζήτηση ως προς το προγραμματικό σκέλος. Άλλωστε, αρκετοί ήταν εκείνοι οι σύνεδροι που στάθηκαν στο γεγονός ότι τα στελέχη και τα μέλη του κόμματος τα ενώνουν περισσότερα από όσα τα χωρίζουν.

Και η πλευρά της ηγεσίας και εκείνη της πλειοψηφίας, αναγνωρίζουν η μία στην άλλη ότι παραθέτει πραγματικά πολιτικά επιχειρήματα. Το πρόβλημα τους είναι ότι υπάρχει στρατηγική διαφωνία, η οποία δύσκολα θα μπορέσει να ξεπεραστεί. Και αυτό το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.

Τα βλέμματα όλων, πλέον, στρέφονται στο πως θα εξελιχθεί η συζήτηση το Σάββατο, καθώς από το μεσημέρι και μετά η συζήτηση θα μεταφερθεί από το προγραμματικό σκέλος, σε εκείνο της πολιτικής απόφασης. Και τα πράγματα εκεί δεν θα είναι «ρόδινα», αφού θα αναδειχθούν οι διαφωνίες.

Αν η πλειοψηφία επιμείνει σε μια διατύπωση που θα αποκλείει από τις δυνητικές μελλοντικές πολιτικές συνεργασίες συγκεκριμένα κόμματα και πρόσωπα -δηλαδή τον Αλέξη Τσίπρα- τότε η ρήξη θα μοιάζει αναπόφευκτη. Πάντως, υπάρχουν αρκετά στελέχη που θα επιχειρήσουν να επιτευχθεί ένας συμβιβασμός της τελευταίας στιγμής.

Η «δήλωση του νόμου 105» του Τσακαλώτου

Αν κάτι ξεχώρισε από τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου, σίγουρα ήταν η τοποθέτηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, έκανε μια τοποθέτηση κατά την οποία υπερασπίστηκε την άποψη της πλειοψηφίας και το πολιτικό σχέδιο που αυτή προκρίνει, για προσπάθεια ανασυγκρότησης της λεγόμενης ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Μάλιστα, κλείνοντας την ομιλία του είπε πως ο ίδιος είναι διατεθειμένος να υπογράψει δήλωση του νόμου 105, μέσω της οποίας δηλώνει πως θα παραμείνει στη Νέα Αριστερά και θα υπηρετήσει όποιο και αν είναι το σχέδιο που θα επικρατήσει. Μάλιστα, κάλεσε και τα υπόλοιπα στελέχη να πράξουν το ίδιο. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι μιλάει εκ του ασφαλούς, διότι είναι σαφές πως υπερασπίζεται την πρόταση η οποία και αναμένεται να πλειοψηφήσει.