Σήμερα είναι προγραμματισμένο το ραντεβού αγροτών - Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Ένα ραντεβού που εν πολλοίς αναμένεται να κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων στο Μέγαρο Μαξίμου, σε ένα ραντεβού που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Η κυβέρνηση στοχεύουν σε αποκλιμάκωση ενώ για τους αγρότες ζητούμενο είναι να εξασφαλίσουν μετρήσιμες δεσμεύσεις.

Η κυβέρνηση επιδιώκει την απόσυρση των τρακτέρ, σε μια συγκυρία όπου καταγράφονται ήδη τα πρώτα σημάδια αθόρυβης αποσυμπίεσης, καθώς αγρότες που πρόσκεινται στο μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια έχουν ξεκινήσει να αποχωρούν.

Από την άλλη πλευρά, οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων προσέρχονται με προσδοκία έναν εξαντλητικό διάλογο τονίζοντας με κάθε τρόπο πως «τα περιθώρια υποχωρήσεων έχουν εξαντληθεί».

Τα αιτήματα των αγροτών περιλαμβάνουν εγγυήσεις με διάρκεια και θεσμική κατοχύρωση. Το κυβερνητικό στίγμα δόθηκε για ακόμη μία φορά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου ξεκαθάρισε ότι «η κυβέρνηση επιλέγει τον διάλογο, αλλά χωρίς εύκολες υποσχέσεις», επαναλαμβάνοντας πως το πλαίσιο του διαλόγου ορίζεται από τα δημοσιονομικά περιθώρια, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Από τη Θεσσαλία αναμένεται να τεθεί στο τραπέζι το πλήρες διεκδικητικό πλαίσιο, με αιχμή το αρνητικό ισοζύγιο κόστους–εσόδων σε καλλιέργειες όπως το βαμβάκι, το υψηλό κόστος εφοδίων σε σύγκριση με γειτονικές χώρες και την ανάγκη για έργα υποδομής σε μια περιοχή που έχει πλημμυρίσει τέσσερις φορές την τελευταία δεκαετία. Οι αγρότες των Μαλγάρων εστιάζουν στις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur και στην κατάρρευση της αγοράς ρυζιού.

Στη συνάντηση συμμετέχουν συνολικά 25 εκπρόσωποι και έξι παρατηρητές από όλα τα μπλόκα. Μετά το πέρας της, οι αγρότες θα επιστρέψουν στις βάσεις τους για συνελεύσεις και λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες κινήσεις, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγής μορφών πίεσης.